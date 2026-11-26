26.11.2026 11:00
Vestfoldbanen: de duminică, doar trei trenuri de seară în fiecare direcție. Întreaga linie va fi redeschisă pe 7 decembrie
Ce trenuri vor circula
Potrivit motorului de căutare a conexiunilor Entur, duminică aceste trenuri circulă astfel:
- din Oslo S – plecare la 20:39, 21:39 și 22:39, sosire în Tønsberg după 73 de minute, iar în Stokke după puțin mai puțin de o oră și jumătate,
- din Stokke – plecare la 20:56, 21:56 și 22:56, din Tønsberg 13 minute mai târziu, sosire în Oslo S la 22:21, 23:21 și 0:21.
Pe traseu, trenurile opresc, printre altele, în Drammen, Holmestrand, Sandefjord și Larvik. În orar este deja inclusă o oprire la noua stație Horten. Orele au fost verificate joi, la 10:38.
Ziua, autobuze; pe 5 și 6 decembrie, linia va fi închisă
De sâmbătă, 5 decembrie, de la ora 2:00, până luni, 7 decembrie, la ora 2:00, linia va fi închisă. Administratorul infrastructurii feroviare norvegiene, Bane NOR, a programat lucrări între Drammen și Stokke în acest interval. Prima zi cu orarul obișnuit ar trebui să fie luni, 7 decembrie.
Atenție la motoarele de căutare a conexiunilor. Joi, la 10:38, Entur afișa încă pentru săptămâna următoare trenuri pe tot parcursul zilei, adică orarul de dinaintea schimbării. Înainte de plecare, conexiunea trebuie verificată din nou în aplicația Vy sau Entur.
Orarul obișnuit pe întreaga linie ar trebui să revină luni, 7 decembrie. Fotografie ilustrativă.Foto: stock.adobe.com/licență standard
De ce redeschiderea este din nou amânată
Primul termen nu a fost respectat deoarece, după actualizarea software-ului, noul sistem de control al traficului a funcționat instabil. Bane NOR a transmis postului NRK că aceste erori au fost deja remediate. Acum este nevoie de mai multă instruire. Aceasta vizează noile sisteme și mecanicii de locomotivă. De aceea, administratorul redeschide linia în etape.
Avem nevoie de mai multă instruire pe noul tronson și știm că noile sisteme provoacă întotdeauna unele probleme la început. Redeschizând linia în acest mod, vrem să eliminăm o parte dintre ele înainte ca trenurile să înceapă să circule pe tot parcursul zilei.
Vy nu planifică despăgubiri
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