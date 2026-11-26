26.11.2026 11:00
Vestfoldbanen: nuo sekmadienio tik po tris vakarinius traukinius į abi puses. Visa linija pradės veikti gruodžio 7 d.
Kurie traukiniai kursuos
Pasak Entur maršrutų paieškos sistemos, sekmadienį šie traukiniai kursuos taip:
- iš Oslo S – išvykimas 20:39, 21:39 ir 22:39 val., Tønsberg pasiekiamas po 73 minučių, o Stokke – mažiau nei po pusantros valandos,
- iš Stokke – išvykimas 20:56, 21:56 ir 22:56 val., iš Tønsberg – po 13 minučių, į Oslo S atvykstama 22:21, 23:21 ir 0:21 val.
Pakeliui traukiniai, be kita ko, stoja Drammen, Holmestrand, Sandefjord ir Larvik. Tvarkaraštyje jau numatytas sustojimas naujojoje Horten stotyje. Laikai patikrinti ketvirtadienį 10:38 val.
Dieną – autobusai, gruodžio 5 ir 6 d. linija uždaryta
Nuo šeštadienio, gruodžio 5 d., 2:00 val. iki pirmadienio, gruodžio 7 d., 2:00 val. linija bus uždaryta. Norvegijos geležinkelių infrastruktūros valdytojas Bane NOR šiam laikui suplanavo darbus tarp Drammen ir Stokke. Pirmoji diena, kai turėtų galioti įprastas tvarkaraštis, bus pirmadienis, gruodžio 7 d.
Atkreipkite dėmesį į maršrutų paieškos sistemas. Ketvirtadienį 10:38 val. Entur dar rodė visos dienos traukinius kitai savaitei, t. y. tvarkaraštį iki pakeitimo. Prieš kelionę būtina dar kartą patikrinti maršrutą Vy arba Entur programėlėje.
Įprastas tvarkaraštis visoje linijoje turėtų grįžti pirmadienį, gruodžio 7 d. Iliustracinė nuotrauka.Nuotr. stock.adobe.com / standartinė licencija
Kodėl atidarymas vėl atidedamas
Pirmasis terminas nebuvo įgyvendintas, nes po programinės įrangos atnaujinimo nestabiliai veikė naujoji eismo valdymo sistema. Bane NOR pranešė NRK, kad šios klaidos jau ištaisytos. Dabar reikia daugiau mokymų. Jie susiję su naujomis sistemomis ir mašinistais. Todėl valdytojas atidaro liniją etapais.
Mums reikia daugiau mokymų naujajame ruože ir žinome, kad naujos sistemos pradžioje visuomet kelia tam tikrų problemų. Atidarydami liniją tokiu būdu, norime pašalinti dalį jų, kol traukiniai pradės kursuoti visą dieną.
Vy kompensacijų neplanuoja
Naujausi straipsniai
- 46 proc. lietuvių Norvegijoje mano, kad norvegiškai moka pakankamai. 47 proc. už kursus mokėjo patys
- Norvegijoje darbo ieškojo 144 tūkst. žmonių. Ką SSB priskiria bedarbiams?
- Nuo pirmadienio – valstybės SMS žinutė apie narystę religinėje bendruomenėje. Tai ne sukčiavimas – žinutėje nėra nuorodos
- Rytinis naujienų apžvalga: 3 iš 4 produktų po „Black Friday“ atpigo, vyriausybės SMS, savaitgalį – atšilimas
- Ketvirtadienį elektra vidutiniškai kainuos 3,89 kr – brangiausiai šiemet. Pietuose rekordiškai žemas rezervuarų lygis
- Šventinės šonkauliukų kainos – 59 kronos už kilogramą. „Extra“, „Kiwi“ ir „Rema 1000“ kainas sumažino daugiau nei perpus