23.11.2026 10:48
Лінію Vestfoldbanen закрито до 29 листопада. Зі Stokke до Oslo курсує прямий автобус
До Oslo без пересадки
Згідно з розкладом у пошуковику Entur, поїздка триває 98 хвилин. Приклади відправлень зі Stokke у вівторок, 24 листопада, вранці:
- 6:00 – прибуття до Oslo о 7:38,
- 6:18 – прибуття до Oslo о 7:56,
- 6:58 – прибуття до Oslo о 8:36.
Автобуси завершують маршрут на зупинці Oslo S Trelastgata біля вокзалу. У розкладі також є прямі автобуси до Oslo зі станції Tønsberg, наприклад о 7:39.
Час ми перевірили в понеділок о 10:27. Vy застерігає, що все ще доповнює пошуковик сполучень новими рейсами, тому перед поїздкою варто перевірити час у застосунку Vy або Entur.
З Oslo, як і раніше, з пересадкою в Asker
- поїзд RE11 вирушає з Oslo S протягом дня на 39-й хвилині після кожної повної години і через 20 хвилин прибуває до Asker,
- автобус до Stokke вирушає через 10 хвилин від зупинки Asker stasjon Lensmannslia,
- вся подорож з Oslo S до Stokke триває 101 хвилину.
Vy повідомляє, що автобуси з Asker обслуговують усі станції до Stokke. Однак у розкладі Entur деякі з них їдуть безпосередньо до однієї станції, наприклад до Tønsberg або Stokke. Тому перед посадкою слід перевірити, куди прямує конкретний рейс. До Drammen поїзди курсують у звичайному режимі.
Між Stokke та Skien поїзди курсують, але частина з них вирушає на 30 хвилин раніше, ніж зазвичай, і має менше вагонів. До станції Torp, звідки автобус довозить до аеропорту в Sandefjord, поїздка з Oslo S займає близько двох годин. У вівторок вранці це, наприклад, виїзд о 6:39 і прибуття о 8:42.
Поїзди мають повернутися на всю лінію в неділю, 29 листопада. Ілюстративне фото.Фото: Vy / Snøhetta, пресматеріали
Залізничний квиток дійсний в автобусі
Vy не радить брати велосипед, оскільки не гарантує для нього місця. Дитячий візок, який не поміщається всередині, потрібно скласти та покласти в багажне відділення. У кожному автобусі має бути щонайменше одне місце для інвалідного візка.
Чому відкриття перенесли
Bane NOR перенесла термін, оскільки нова система керування рухом нестабільно працює після оновлення програмного забезпечення. Зв’язок між системою диспетчера та сигналізацією біля колій переривається, а диспетчер повинен постійно знати, де перебувають поїзди. Та сама помилка 2 листопада зупинила поїзди між Roa та Gjøvik.
Ми повинні бути впевнені, що забезпечуємо безпечний, стабільний і передбачуваний рух поїздів, перш ніж нова інфраструктура увійде в нормальну експлуатацію.
Після відкриття запрацює нова станція Horten
Після відкриття поїзди почнуть зупинятися на новій станції Horten із паркінгом на 600 автомобілів. Станцію Skoppum тоді буде закрито назавжди. Ті, хто зберіг Skoppum у застосунку Vy як улюблену станцію, повинні змінити її на Horten.
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