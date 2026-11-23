поїзд RE11 вирушає з Oslo S протягом дня на 39-й хвилині після кожної повної години і через 20 хвилин прибуває до Asker,

і через 20 хвилин прибуває до Asker, автобус до Stokke вирушає через 10 хвилин від зупинки Asker stasjon Lensmannslia,

вся подорож з Oslo S до Stokke триває 101 хвилину.

У напрямку Skien нічого не змінюється. З Oslo S потрібно їхати поїздом до Asker і там пересідати на автобус:Vy повідомляє, що автобуси з Asker обслуговують усі станції до Stokke. Однак у розкладі Entur деякі з них їдуть безпосередньо до однієї станції, наприклад до Tønsberg або Stokke. Тому перед посадкою слід перевірити, куди прямує конкретний рейс. До Drammen поїзди курсують у звичайному режимі.Між Stokke та Skien поїзди курсують, але частина з них вирушає на 30 хвилин раніше, ніж зазвичай, і має менше вагонів. До станції Torp, звідки автобус довозить до аеропорту в Sandefjord, поїздка з Oslo S займає близько двох годин. У вівторок вранці це, наприклад, виїзд о 6:39 і прибуття о 8:42.