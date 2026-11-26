26 listopada 2026 11:00
Vestfoldbanen: od niedzieli tylko trzy wieczorne pociągi w każdą stronę. Cała linia ruszy 7 grudnia
Które pociągi pojadą
Według wyszukiwarki połączeń Entur w niedzielę te pociągi jadą tak:
- z Oslo S – odjazd o 20:39, 21:39 i 22:39, w Tønsberg po 73 minutach, w Stokke po niespełna półtorej godziny,
- ze Stokke – odjazd o 20:56, 21:56 i 22:56, z Tønsberg 13 minut później, w Oslo S o 22:21, 23:21 i 0:21.
Po drodze pociągi zatrzymują się między innymi w Drammen, Holmestrand, Sandefjord i Larvik. W rozkładzie mają już postój na nowej stacji Horten. Godziny odczytaliśmy w czwartek o 10:38.
W dzień autobusy, 5 i 6 grudnia linia zamknięta
Od soboty 5 grudnia od godz. 2:00 do poniedziałku 7 grudnia do godz. 2:00 linia będzie zamknięta. Zarządca norweskich torów Bane NOR zaplanował na ten czas prace między Drammen a Stokke. Pierwszym dniem ze zwykłym rozkładem ma być poniedziałek 7 grudnia.
Uwaga na wyszukiwarki połączeń. W czwartek o 10:38 Entur pokazywał jeszcze na przyszły tydzień pociągi przez cały dzień, czyli rozkład sprzed zmiany. Przed wyjazdem trzeba sprawdzić połączenie jeszcze raz w aplikacji Vy albo Entur.
Zwykły rozkład na całej linii ma wrócić w poniedziałek 7 grudnia. Zdjęcie ilustracyjne.Fot. stock.adobe.com/licencja standardowa
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Dlaczego otwarcie znów się przesuwa
Pierwszy termin przepadł, bo po aktualizacji oprogramowania niestabilnie działał nowy system sterowania ruchem. Bane NOR przekazał NRK, że te błędy są już naprawione. Teraz potrzeba więcej szkoleń. Dotyczą one nowych systemów i maszynistów. Dlatego zarządca otwiera linię etapami.
Potrzebujemy więcej szkoleń na nowym odcinku i wiemy, że nowe systemy zawsze sprawiają na początku jakieś kłopoty. Otwierając linię w ten sposób, chcemy usunąć część z nich, zanim pociągi zaczną jeździć przez cały dzień.
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