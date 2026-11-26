26.11.2026 11:00
Vestfoldbanen: Fra søndag går det bare tre kveldstog i hver retning. Hele linjen åpner 7. desember
Hvilke tog går
Ifølge reiseplanleggeren Entur går togene slik på søndag:
- fra Oslo S – avgang klokken 20:39, 21:39 og 22:39, til Tønsberg etter 73 minutter, til Stokke etter i underkant av halvannen time,
- fra Stokke – avgang klokken 20:56, 21:56 og 22:56, fra Tønsberg 13 minutter senere, til Oslo S klokken 22:21, 23:21 og 0:21.
Underveis stopper togene blant annet i Drammen, Holmestrand, Sandefjord og Larvik. I rutetabellen har de allerede stopp på den nye Horten stasjon. Tidene ble kontrollert torsdag klokken 10:38.
Buss på dagtid, linjen stengt 5. og 6. desember
Fra lørdag 5. desember klokken 2:00 til mandag 7. desember klokken 2:00 blir linjen stengt. Den norske jernbaneinfrastrukturforvalteren Bane NOR har planlagt arbeid mellom Drammen og Stokke i denne perioden. Den første dagen med ordinær rutetabell skal være mandag 7. desember.
Vær oppmerksom på reiseplanleggere. Torsdag klokken 10:38 viste Entur fortsatt tog hele dagen i neste uke, altså rutetabellen fra før endringen. Før avreise må forbindelsen sjekkes på nytt i Vy- eller Entur-appen.
Ordinær rutetabell på hele linjen skal komme tilbake mandag 7. desember. Illustrasjonsfoto.Foto: stock.adobe.com/standardlisens
Hvorfor åpningen utsettes igjen
Den første datoen falt bort fordi det nye trafikkstyringssystemet fungerte ustabilt etter en programvareoppdatering. Bane NOR opplyste til NRK at disse feilene nå er rettet. Nå trengs det mer opplæring. Den gjelder de nye systemene og lokførerne. Derfor åpner forvalteren linjen i etapper.
Vi trenger mer opplæring på den nye strekningen, og vi vet at nye systemer alltid skaper noen problemer i starten. Ved å åpne linjen på denne måten ønsker vi å fjerne noen av dem før togene begynner å gå hele dagen.
Vy planlegger ingen kompensasjon
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