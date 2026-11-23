23.11.2026 09:10
У Норвегії працює 46,9% українців — майже вдвічі більше, ніж два роки тому. Уряд замовляє щорічний звіт
Що оголосив уряд
Огляд показуватиме, зокрема, країну походження, тривалість проживання в Норвегії, освіту, регіон і стать. Він також покаже, на яку частку ставки працюють іммігранти та як часто користуються соціальними виплатами.
Брак робочої сили буде одним із наших великих викликів. Водночас ми бачимо, що надто багато людей живе на соціальні виплати, і маємо домогтися, щоб більше з них перейшли до роботи. Це стосується й іммігрантів.
Як виглядають українці
- Філіппіни – 82,4%,
- Швеція – 82,1%,
- Литва – 75,6%,
- Польща – 73,0%,
- Румунія – 69,7%,
- усі іммігранти – 67,5%,
- Сирія – 47,4%,
- Україна – 46,9%.
Показник українців — один із найнижчих, але швидко зростає. Більшість українців у Норвегії приїхали після початку повномасштабної війни у 2022 році й живуть тут менше ніж чотири роки.
Зростання другий рік поспіль
- 2023 – 25,9%,
- 2024 – 36,8%,
- 2025 – 46,9%.
Чоловіки й жінки працюють майже однаково часто: 47,1% і 46,8%.
У будівництві за два роки стало на 4,3 тис. менше працюючих іммігрантів із країн, що вступили до ЄС після 2004 року. Ілюстративне фото.Фото: Adobe Stock, стандартна ліцензія
Найбільше важить час, прожитий у Норвегії
- менше ніж 4 роки – 42,8%,
- 4–6 років – 80,9%,
- 7 років і більше – 83,3%.
Тобто українці, які живуть у Норвегії давно, працюють частіше, ніж решта населення країни (79,5%).
Серед усіх іммігрантів картина схожа: з тих, хто живе в Норвегії менше ніж 4 роки, працює 54,3%, а з тих, хто живе 7 років і більше, — 71,3%. SSB не називає причин для окремих країн.
Загалом серед іммігрантів частка працюючих знижується: 69,2% у 2022 році, 67,5% у 2025-му. У будівництві за два роки стало на 4,3 тис. менше працюючих іммігрантів із країн, що вступили до ЄС після 2004 року. У жовтні в Норвегії розпочали на 53% менше будівництв житла, ніж рік тому.
Чого ці цифри не показують
Той, хто не працює, не обовʼязково живе на виплати. До цієї групи належать також студенти, люди з інвалідністю та ті, хто веде домашнє господарство. Працюючі — це і наймані працівники, і самозайняті.
Дані взято з таблиці 11609 SSB, вони стосуються четвертого кварталу кожного року. Порівняння між роками та розрахунки за галузями — наші.
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