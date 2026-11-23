Наприкінці 2025 року в Норвегії працювало 46,9% іммігрантів з України віком 20–66 років. Два роки тому — 25,9%. Кількість працюючих українців за цей час зросла з 10 854 до 26 071. Уряд Норвегії хоче щороку публікувати звіт про те, скільки іммігрантів має роботу. Міністерка праці каже, що надто багато людей живе на соціальні виплати.