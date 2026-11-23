2023 – 70,7 %,

– 70,7 %, 2024 – 69,3 %,

– 69,3 %, 2025 – 66,9 %.

En 2022 trabajaba el 71,9 % de los españoles en Noruega, el nivel más alto en datos que empiezan en 2001. Desde entonces la tasa baja cada año:No estaba tan baja desde 2020, en plena pandemia (65,8 %). La caída afecta a hombres y mujeres: del 71,2 % al 67,6 % entre ellos y del 70,2 % al 66,0 % entre ellas.El número de españoles con trabajo, en cambio, ha subido en dos años de 5058 a 5539. La tasa baja porque el número de españoles que viven en Noruega ha crecido aún más rápido.