23.11.2026 09:10
En Noruega trabaja el 66,9 % de los españoles, el nivel más bajo desde la pandemia. El Gobierno encarga un informe anual
Qué ha anunciado el Gobierno
El informe mostrará, entre otras cosas, el país de origen, el tiempo de residencia en Noruega, la educación, la región y el sexo. También indicará con qué jornada trabajan los inmigrantes y cuánto recurren a las prestaciones.
La falta de mano de obra será uno de nuestros grandes retos. Al mismo tiempo, vemos que demasiadas personas viven de prestaciones, y tenemos que conseguir que más de ellas pasen a trabajar. Esto también vale para la población inmigrante.
Cómo quedan España y América Latina
- México – 75,8 %,
- Perú – 74,9 %,
- Venezuela – 73,9 %,
- Colombia – 71,6 %,
- Chile – 70,2 %,
- Cuba – 69,0 %,
- todos los inmigrantes – 67,5 %,
- España – 66,9 %,
- Argentina – 66,2 %.
En Noruega trabajan 5539 inmigrantes de España y 18 315 de América Latina y el Caribe. Como comparación, entre los suecos trabaja el 82,1 % y entre los polacos, el grupo más numeroso, el 73,0 %.
España: tres años de descenso
- 2023 – 70,7 %,
- 2024 – 69,3 %,
- 2025 – 66,9 %.
No estaba tan baja desde 2020, en plena pandemia (65,8 %). La caída afecta a hombres y mujeres: del 71,2 % al 67,6 % entre ellos y del 70,2 % al 66,0 % entre ellas.
El número de españoles con trabajo, en cambio, ha subido en dos años de 5058 a 5539. La tasa baja porque el número de españoles que viven en Noruega ha crecido aún más rápido.
En la construcción hay 4300 trabajadores inmigrantes menos de los países que entraron en la UE después de 2004 que hace dos años. Foto ilustrativa.Foto: Adobe Stock, licencia estándar
El tiempo en Noruega es lo que más pesa
SSB no da las causas por país. Entre todos los inmigrantes, la tasa de empleo baja desde 2022 (del 69,2 % al 67,5 %), sobre todo entre los hombres. En la construcción trabajan 4300 inmigrantes menos de los países que entraron en la UE después de 2004 que hace dos años.
La construcción sigue frenándose. En octubre se empezó a construir en Noruega un 53 % menos de viviendas que un año antes.
Lo que no dicen estas cifras
No trabajar no siempre significa vivir de prestaciones. En ese grupo también hay estudiantes, personas con pensión de incapacidad y personas que se ocupan del hogar. Entre quienes trabajan hay tanto asalariados como autónomos.
Los datos proceden de la tabla 11609 de SSB y se refieren al cuarto trimestre de cada año. Las comparaciones entre años y los cálculos por sectores son nuestros.
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