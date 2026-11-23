23.11.2026 09:10
73 prosent av polakkene i Norge er i jobb, lavest siden pandemien. Regjeringen bestiller årlig rapport
Dette har regjeringen varslet
Oversikten skal blant annet vise landbakgrunn, botid i Norge, utdanning, geografi og kjønn. Den skal også si noe om stillingsprosent og bruk av velferdsordninger.
Mangel på arbeidskraft vil være en av våre store utfordringer framover. Samtidig ser vi at altfor mange går på ytelser, og vi må få flere over fra ytelser til arbeid. Det gjelder også innvandrerbefolkningen vår.
Slik ligger polakkene an
- Filippinene – 82,4 prosent,
- Sverige – 82,1 prosent,
- Tyskland – 76,4 prosent,
- Litauen – 75,6 prosent,
- Polen – 73,0 prosent,
- Romania – 69,7 prosent,
- alle innvandrere – 67,5 prosent,
- Ukraina – 46,9 prosent.
Polakkene er den største gruppen: 73 877 er i jobb. Andelen er høyere enn blant innvandrere samlet, men 6,5 prosentpoeng lavere enn i resten av befolkningen.
To år med nedgang, mest blant menn
- 2023 – 77,6 prosent,
- 2024 – 75,1 prosent,
- 2025 – 73,0 prosent.
Lavere var den sist i 2020, under pandemien (72,0 prosent). Antall sysselsatte polakker falt på to år fra 76 418 til 73 877.
Nedgangen gjelder først og fremst menn. I 2023 var 78,0 prosent av dem i jobb, i 2025 71,4 prosent. Så lavt har tallet ikke vært i noe år siden 2001, da tallserien starter.
Blant polske kvinner falt andelen mindre: fra 77,0 til 75,7 prosent. Siden 2024 er polske kvinner i Norge oftere i jobb enn polske menn. I alle tidligere år var det omvendt.
I bygg og anlegg ble det på to år 4 300 færre sysselsatte innvandrere fra landene som ble med i EU etter 2004. Illustrasjonsfoto.Foto: Adobe Stock, standardlisens
Hva kan forklare det
I denne gruppen forsvant flest jobber i bygg og anlegg. I oppføring av bygninger og spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet jobbet 31 700 innvandrere ved utgangen av 2025, 4 300 færre enn to år tidligere. I helse og omsorg kom det til om lag 1 100.
Byggenæringen bremser fortsatt. I oktober ble det satt i gang 53 prosent færre boliger enn året før.
Dette sier tallene ikke
Å ikke være i jobb betyr ikke alltid å gå på ytelser. Gruppen omfatter også studenter, uføre og hjemmeværende. Sysselsatte er både lønnstakere og selvstendig næringsdrivende.
Tallene er hentet fra SSBs tabell 11609 og gjelder fjerde kvartal hvert år. Sammenligningene mellom år og utregningene for næringer er våre egne.
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