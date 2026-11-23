2023 – 77,6 prosent,

– 77,6 prosent, 2024 – 75,1 prosent,

– 75,1 prosent, 2025 – 73,0 prosent.

I 2023 var 77,6 prosent av polakkene i jobb, det høyeste siden 2007. Deretter har andelen falt to år på rad:Lavere var den sist i 2020, under pandemien (72,0 prosent). Antall sysselsatte polakker falt på to år fra 76 418 til 73 877.Nedgangen gjelder først og fremst menn. I 2023 var 78,0 prosent av dem i jobb, i 2025. Så lavt har tallet ikke vært i noe år siden 2001, da tallserien starter.Blant polske kvinner falt andelen mindre: fra 77,0 til 75,7 prosent. Siden 2024 er polske kvinner i Norge oftere i jobb enn polske menn. I alle tidligere år var det omvendt.