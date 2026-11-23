2023 – 74,0%,

– 74,0%, 2024 – 71,4%,

– 71,4%, 2025 – 69,7%.

În 2023 lucrau 74,0% dintre români. Au urmat două scăderi:Mai jos a fost ultima dată în 2020, în pandemie (66,8%). Numărul românilor care lucrează a crescut totuși ușor, de la 11 727 la 12 018, pentru că în Norvegia locuiesc mai mulți români decât acum doi ani.Scăderea este mai mare la bărbați: de la 74,0% în 2023 laîn 2025. La femei, procentul a scăzut de la 74,0% la 71,5%. Din 2024, româncele din Norvegia lucrează mai des decât românii.