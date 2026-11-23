23.11.2026 09:10
În Norvegia lucrează 69,7% dintre români, cel mai puțin de la pandemie. Guvernul comandă un raport anual
Ce a anunțat guvernul
Situația va arăta, printre altele, țara de origine, durata șederii în Norvegia, educația, regiunea și sexul. Va arăta și cu ce normă lucrează imigranții și cât de des folosesc ajutoarele sociale.
Lipsa forței de muncă va fi una dintre marile noastre provocări. În același timp, vedem că mult prea mulți oameni trăiesc din ajutoare sociale și trebuie să-i aducem pe mai mulți dintre ei în câmpul muncii. Acest lucru este valabil și pentru imigranți.
Cum stau românii
- Filipine – 82,4%,
- Suedia – 82,1%,
- Lituania – 75,6%,
- Polonia – 73,0%,
- România – 69,7%,
- toți imigranții – 67,5%,
- Republica Moldova – 66,6%,
- Bulgaria – 63,1%,
- Ucraina – 46,9%.
În Norvegia lucrează 12 018 imigranți din România. Rezultatul românilor este peste media imigranților, dar cu 9,8 puncte procentuale sub restul populației.
Doi ani de scădere, mai ales la bărbați
- 2023 – 74,0%,
- 2024 – 71,4%,
- 2025 – 69,7%.
Mai jos a fost ultima dată în 2020, în pandemie (66,8%). Numărul românilor care lucrează a crescut totuși ușor, de la 11 727 la 12 018, pentru că în Norvegia locuiesc mai mulți români decât acum doi ani.
Scăderea este mai mare la bărbați: de la 74,0% în 2023 la 68,2% în 2025. La femei, procentul a scăzut de la 74,0% la 71,5%. Din 2024, româncele din Norvegia lucrează mai des decât românii.
În construcții, numărul imigranților care lucrează, veniți din țările care au aderat la UE după 2004, a scăzut cu 4,3 mii în doi ani. Fotografie ilustrativă.Foto: Adobe Stock, licență standard
Ce ar putea explica scăderea
În acest grup, cele mai multe locuri de muncă s-au pierdut în construcții. În construcția de clădiri și în lucrările speciale de construcții lucrau la sfârșitul lui 2025 31,7 mii de imigranți, cu 4,3 mii mai puțini decât cu doi ani înainte. În sănătate și îngrijire au apărut în același timp circa 1,1 mii de locuri.
Contează și timpul petrecut în Norvegia. Dintre românii care locuiesc aici de mai puțin de 4 ani lucrează 61,7%, iar dintre cei care locuiesc de 7 ani sau mai mult, 74,9%.
Construcțiile încetinesc în continuare. În octombrie au fost începute în Norvegia cu 53% mai puține locuințe decât cu un an înainte.
Ce nu arată aceste cifre
Cine nu lucrează nu trăiește neapărat din ajutoare. Din acest grup fac parte și studenții, persoanele cu pensie de invaliditate și cele care se ocupă de casă. Printre cei care lucrează sunt atât angajați, cât și persoane cu activitate independentă.
Datele provin din tabelul 11609 al SSB și se referă la trimestrul al patrulea al fiecărui an. Comparațiile între ani și calculele pe ramuri ne aparțin.
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