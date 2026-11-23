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Zasiłek dla bezrobotnych

Straciłeś pracę w Norwegii? Sprawdź, czy należy ci się dagpenger

MultiNOR sprawdzi, czy spełniasz wymogi dochodowe, zarejestruje cię w NAV jako osobę bezrobotną i przygotuje wniosek o zasiłek. Wszystko po polsku.

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MultiNOR to prywatna firma, nie urząd. Decyzję o zasiłku wydaje NAV.