23 listopada 2026 09:10
Pracuje 73 proc. Polaków w Norwegii, najmniej od pandemii. Rząd zamawia raport o imigrantach
Co zapowiedział rząd
Zestawienie ma pokazywać między innymi kraj pochodzenia, czas pobytu w Norwegii, wykształcenie, region i płeć. Ma też mówić, w jakim wymiarze imigranci pracują i jak często korzystają ze świadczeń.
Brak rąk do pracy będzie jednym z naszych dużych wyzwań. Jednocześnie widzimy, że zdecydowanie zbyt wiele osób żyje ze świadczeń, i musimy sprawić, by więcej z nich przeszło do pracy. Dotyczy to także imigrantów.
Jak wypadają Polacy
- Filipiny – 82,4 proc.,
- Szwecja – 82,1 proc.,
- Niemcy – 76,4 proc.,
- Litwa – 75,6 proc.,
- Polska – 73,0 proc.,
- Rumunia – 69,7 proc.,
- wszyscy imigranci – 67,5 proc.,
- Ukraina – 46,9 proc.
Polacy są największą grupą: pracuje 73 877 osób. Wynik Polaków jest wyższy niż ogółu imigrantów, ale o 6,5 punktu procentowego niższy niż pozostałych mieszkańców.
Dwa lata spadku, głównie u mężczyzn
- 2023 – 77,6 proc.,
- 2024 – 75,1 proc.,
- 2025 – 73,0 proc.
Niżej było ostatnio w 2020 roku, w czasie pandemii (72,0 proc.). Liczba pracujących Polaków spadła w dwa lata z 76 418 do 73 877.
Spadek dotyczy głównie mężczyzn. W 2023 roku pracowało ich 78,0 proc., w 2025 roku 71,4 proc. Tak nisko nie było w żadnym roku od 2001, czyli od początku danych.
Wśród Polek odsetek spadł mniej: z 77,0 do 75,7 proc. Od 2024 roku Polki w Norwegii pracują częściej niż Polacy. We wszystkich wcześniejszych latach było odwrotnie.
W budownictwie ubyło w dwa lata 4,3 tys. pracujących imigrantów z krajów, które weszły do UE po 2004 roku. Zdjęcie ilustracyjne.Fot. Adobe Stock, licencja standardowa
Wyróżnione ogłoszeniaWięcej
Ogłoszenia MojaNorwegia
Co może za tym stać
W tej grupie najwięcej miejsc pracy ubyło w budownictwie. Przy wznoszeniu budynków i robotach specjalistycznych pracowało pod koniec 2025 roku 31,7 tys. imigrantów, o 4,3 tys. mniej niż dwa lata wcześniej. W ochronie zdrowia i opiece przybyło w tym czasie około 1,1 tys. osób.
Budownictwo nadal hamuje. W październiku ruszyło w Norwegii o 53 proc. mniej budów mieszkań niż rok wcześniej.
Czego te liczby nie mówią
Osoba niepracująca to nie zawsze osoba na zasiłku. Do tej grupy należą też studenci, renciści i osoby, które zajmują się domem. Pracujący to zarówno zatrudnieni na etacie, jak i prowadzący własną firmę.
Dane pochodzą z tabeli 11609 urzędu SSB i dotyczą czwartego kwartału każdego roku. Porównania między latami i wyliczenia dla branż są nasze.
Sprawdź refinansowanie.Porównaj ratę, okres spłaty i całkowity koszt.Poznaj możliwości Przykład: 250 000 NOK na 5 lat. Oprocentowanie nominalne 11,39%, efektywne 12,00%. Koszt 79 061 NOK, do spłaty 329 061 NOK. Oprocentowanie zmienne, ustalane indywidualnie.
Bosatt under 4 år
Bosatt 4–6 år
Bosatt 7 år og mer