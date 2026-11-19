жовтень — розпочато на 53% менше житлових одиниць, ніж роком раніше, продано на 18% менше,

— розпочато на 53% менше житлових одиниць, ніж роком раніше, продано на 18% менше, від початку року — розпочато 10 329 житлових одиниць (на 7% менше), продано 10 696 (на 16% менше),

— розпочато 10 329 житлових одиниць (на 7% менше), продано 10 696 (на 16% менше), останні 12 місяців — розпочато 14 707 житлових одиниць, продано 13 443; організація оцінює потребу в понад 28 тис. на рік.

Дані 19 листопада оприлюднила Boligprodusentenes Forening — організація компаній, що будують будинки та квартири. Вони охоплюють нові будинки й квартири, без вторинного ринку. «Розпочаті» (igangsetting) — це кількість житлових одиниць, будівництво яких почалося, а не кількість будівельних майданчиків.Найважливіші цифри:Продажі в жовтні були другими найслабшими в історії вимірювань для цього місяця. Ще у вересні кількість розпочатих будівництв була на 4% більшою, ніж роком раніше, а після серпня результат від початку року був на 1% у плюсі. Після жовтня він становить 7% у мінусі.