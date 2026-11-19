19.11.2026 11:22
У Норвегії розпочали на 53% менше будівництв житла. Найслабший жовтень із 2010 року
Найважливіші цифри:
- жовтень — розпочато на 53% менше житлових одиниць, ніж роком раніше, продано на 18% менше,
- від початку року — розпочато 10 329 житлових одиниць (на 7% менше), продано 10 696 (на 16% менше),
- останні 12 місяців — розпочато 14 707 житлових одиниць, продано 13 443; організація оцінює потребу в понад 28 тис. на рік.
Продажі в жовтні були другими найслабшими в історії вимірювань для цього місяця. Ще у вересні кількість розпочатих будівництв була на 4% більшою, ніж роком раніше, а після серпня результат від початку року був на 1% у плюсі. Після жовтня він становить 7% у мінусі.
Квартири в багатоквартирних будинках продаються найгірше
- квартири в багатоквартирних будинках — продано 5 634 (на 20% менше), розпочато 5 620 (на 5% менше),
- таунхауси та інші невеликі будинки (småhus) — продано 2 568 (на 13% менше), розпочато 2 303 (на 16% менше),
- односімейні будинки — продано 2 494 (на 12% менше), розпочато 2 406 (на 4% менше),
- дачні будинки (hytte) — продано 905 (на 39% менше), розпочато 989 (на 24% менше).
Продажі випереджають будівництво. Девелопери зазвичай починають будувати лише після продажу частини житлових одиниць, тому слабкі продажі сьогодні означають менше будівництв у майбутньому.
Ринок нового житла не демонструє жодних ознак покращення. Кількість будівництв, розпочатих у жовтні 2026 року, є найнижчою для цього місяця відтоді, як ми почали щомісячні вимірювання у 2010 році.
Ваш регіон: лише в Гордаланні та Фіннмарку будують майже стільки, скільки потрібно
- Акерсгус — 2 543 розпочаті житлові одиниці, потрібно 5 192,
- Гордаланн (Берген) — 2 476, потрібно 2 485,
- Осло — 2 053, потрібно 4 397,
- Ругаланн (Ставангер) — 1 969, потрібно 2 839,
- Тренделаг (Тронгейм) — 1 130, потрібно 2 512,
- Мере-ог-Ромсдал — 805, потрібно 901,
- Естфолл — 569, потрібно 1 643,
- Бускеруд (Драммен) — 537, потрібно 1 371,
- Ауст-Агдер (Арендал) — 514, потрібно 627,
- Нурланн — 327, потрібно 441,
- Тромс — 287, потрібно 756,
- Фіннмарк — 260, потрібно 264,
- Оппланн (Ліллегаммер) — 258, потрібно 594,
- Гедмарк (Гамар) — 248, потрібно 808,
- Вестфолл (Тенсберг) — 222, потрібно 1 270,
- Согн-ог-Ф'юране — 201, потрібно 310,
- Телемарк (Шієн) — 161, потрібно 589,
- Вест-Агдер (Крістіансанн) — 148, потрібно 1 089.
У всій країні розпочали 14 707 житлових одиниць за потреби в 28 088, тобто трохи більше ніж половину. В Осло та Акерсгусі будують менш ніж половину від потрібного. Найбільше відстають від потреб Вест-Агдер, Вестфолл, Телемарк і Гедмарк: там розпочато менше третини необхідного.
Статистика охоплює нові будинки та квартири. Вона не включає ремонти, громадські будівлі чи дороги. Ілюстративне фото.Фото: Adobe Stock, стандартна ліцензія
Що це означає для працівників будівельної галузі
Інші дані останніх тижнів вказують на той самий напрямок:
- у жовтні на тимчасовому звільненні (permittering) перебували 1 040 осіб із будівельної галузі, що на 19% більше, ніж у вересні, — повідомив NAV,
- на 45-му тижні року про банкрутство оголосили 43 будівельні компанії, а на 46-му тижні — 25 компаній із будівництва, земляних робіт і нерухомості, згідно з даними сервісу Byggeindustrien.
Якщо ви працюєте на будівництві житла, запитайте роботодавця, які контракти має компанія після завершення поточного замовлення. Також перевірте у договорі строк попередження про звільнення. Якщо компанія обмежить роботу, протягом перших 15 робочих днів тимчасового звільнення зарплату, як правило, виплачує роботодавець, а потім можна отримувати допомогу від NAV.
Галузь чекає на бюджет на 2027 рік
Тривають переговори щодо державного бюджету на 2027 рік. Організація очікує, що вони принесуть рішення, які прискорять будівництво. Серед іншого вона називає:
- більше коштів для Husbanken, державного житлового банку,
- вищі субсидії на муніципальне орендне житло,
- зміни до правил іпотечного кредитування, які враховуватимуть нижчі витрати на утримання нових квартир,
- швидші процедури планування та будівництва, а також простіші технічні норми.
Організація публікує дані щомісяця. Повне повідомлення та презентація з цифрами для регіонів доступні на сайті Boligprodusentene.
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