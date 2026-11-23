23.11.2026 09:10
Norvegijoje dirba 75,6 proc. lietuvių – mažiausiai nuo pandemijos. Vyriausybė užsako kasmetę ataskaitą
Ką paskelbė vyriausybė
Apžvalgoje bus rodoma, be kita ko, kilmės šalis, gyvenimo Norvegijoje trukmė, išsilavinimas, regionas ir lytis. Ji taip pat parodys, kokiu krūviu imigrantai dirba ir kiek naudojasi išmokomis.
Darbo jėgos trūkumas bus vienas didžiausių mūsų iššūkių. Kartu matome, kad per daug žmonių gyvena iš išmokų, ir turime pasiekti, kad daugiau jų pereitų į darbą. Tai taikoma ir imigrantams.
Kaip atrodo lietuviai
- Filipinai – 82,4 proc.,
- Švedija – 82,1 proc.,
- Vokietija – 76,4 proc.,
- Lietuva – 75,6 proc.,
- Latvija – 73,2 proc.,
- Lenkija – 73,0 proc.,
- Rumunija – 69,7 proc.,
- visi imigrantai – 67,5 proc.,
- Ukraina – 46,9 proc.
Norvegijoje dirba 29 764 imigrantai iš Lietuvos. Lietuvių rodiklis aukštesnis nei lenkų ir visų imigrantų, bet 3,9 procentinio punkto žemesnis nei likusių gyventojų.
Dveji kritimo metai, daugiausia tarp vyrų
- 2023 – 79,2 proc.,
- 2024 – 77,3 proc.,
- 2025 – 75,6 proc.
Žemesnis jis paskutinį kartą buvo 2020 metais, per pandemiją (74,1 proc.). Dirbančių lietuvių per dvejus metus sumažėjo nuo 30 507 iki 29 764.
Kritimas beveik visas tenka vyrams. 2023 metais dirbo 78,9 proc. vyrų, 2025 metais – 72,9 proc. Tarp moterų dalis beveik nepakito: 79,8 ir 79,4 proc. Lietuvės Norvegijoje dirba beveik taip pat dažnai kaip likusieji šalies gyventojai.
Statybose per dvejus metus sumažėjo 4,3 tūkst. dirbančių imigrantų iš šalių, įstojusių į ES po 2004 metų. Asociatyvi nuotrauka.Nuotr. Adobe Stock, standartinė licencija
Kas galėjo tai lemti
Šioje grupėje daugiausia darbo vietų neteko statybos. Pastatų statyboje ir specializuotuose statybos darbuose 2025 metų pabaigoje dirbo 31,7 tūkst. imigrantų – 4,3 tūkst. mažiau nei prieš dvejus metus. Sveikatos priežiūroje ir slaugoje per tą laiką padaugėjo apie 1,1 tūkst. dirbančiųjų.
Svarbu ir tai, kiek laiko žmogus gyvena Norvegijoje. Tarp lietuvių, gyvenančių čia trumpiau nei 4 metus, dirba 68,5 proc., o tarp gyvenančių 7 metus ir ilgiau – 78,5 proc.
Statybos toliau lėtėja. Spalį Norvegijoje pradėta statyti 53 proc. mažiau būstų nei prieš metus.
Ko šie skaičiai neparodo
Nedirbantis žmogus ne visada gyvena iš išmokų. Šiai grupei priklauso ir studentai, neįgalumo išmokų gavėjai bei namų ūkį tvarkantys asmenys. Dirbantieji – tai ir samdomi darbuotojai, ir dirbantys savarankiškai.
Duomenys paimti iš SSB 11609 lentelės ir rodo kiekvienų metų ketvirtą ketvirtį. Metų palyginimai ir skaičiavimai pagal ūkio šakas yra mūsų.
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