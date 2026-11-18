На роботу асистентом ви можете подаватися безпосередньо до норвезького дитячого садка. Якщо ви здобули освіту за кордоном і хочете отримати постійну посаду керівника дитячого садка або педагога, який веде групу, вам зазвичай потрібне визнання кваліфікації від HK-dir.

Що HK-dir перевіряє у вашій освіті

HK-dir перевіряє, для якої професії ви здобули кваліфікацію в країні, де навчалися. Якщо ця професія там регульована, ви маєте показати, що маєте право за нею працювати.



Директорат очікує освіту, що відповідає двом рокам вищої освіти (120 кредитів ECTS). Із них 30 кредитів мають стосуватися дошкільної педагогіки для дітей віком від 0 до 6 років, з практикою в дитячому садку під наглядом наставника.



Ваше навчання має також охоплювати щонайменше три навчальні напрями, наприклад мову й комунікацію, рух і здоров’я або природу й технології. Показати, що входило до вашого навчання, допоможуть виписка з оцінками та підтвердження пройденої практики.