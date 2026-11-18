18.11.2026 06:50
Робота в норвезькому дитячому садку з іноземним дипломом
Для яких посад потрібне визнання?
|Посада
|Хто оцінює вашу кваліфікацію?
|Керівник дитячого садка або педагог, відповідальний за групу
|Для постійної посади вам зазвичай потрібне визнання від HK-dir — Норвезького директорату вищої освіти та компетенцій.
|Асистент або допоміжний працівник
|Дитячий садок сам оцінює вашу кваліфікацію, коли ви подаєтеся на роботу.
|Додаткова посада педагога
|Якщо дитячий садок уже виконує вимогу щодо мінімальної кількості педагогів, він може найняти додаткового педагога без визнання кваліфікації.
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Що HK-dir перевіряє у вашій освіті
Директорат очікує освіту, що відповідає двом рокам вищої освіти (120 кредитів ECTS). Із них 30 кредитів мають стосуватися дошкільної педагогіки для дітей віком від 0 до 6 років, з практикою в дитячому садку під наглядом наставника.
Ваше навчання має також охоплювати щонайменше три навчальні напрями, наприклад мову й комунікацію, рух і здоров’я або природу й технології. Показати, що входило до вашого навчання, допоможуть виписка з оцінками та підтвердження пройденої практики.
Як показати, що ви знаєте норвезьку систему дитячих садків
Інший шлях — скласти визнаний курс про норвезькі дитячі садки обсягом щонайменше 15 кредитів ECTS. Коротші курси можуть зарахувати разом із відповідним досвідом роботи. HK-dir не застосовує цю вимогу до заявників, чия рідна мова — норвезька, саамська, шведська, данська, ісландська, фінська або фарерська.
Які документи завантажити
Заяву на визнання кваліфікації styrer або pedagogisk leder подавайте онлайн. Якщо ви маєте D-номер або не маєте постійного норвезького ідентифікаційного номера, HK-dir радить входити за допомогою електронної адреси й пароля. Відкрийте інструкцію з подання заяви.
Скільки чекати на рішення
Якщо ваша кваліфікація суттєво відрізняється від норвезьких вимог, частина заявників може скласти тест на професійну придатність норвезькою мовою або пройти адаптаційний період. Чи маєте ви на це право, залежить від того, де ви здобули кваліфікацію, і від вашого громадянства. Якщо ви обираєте адаптаційний період, місце для його проходження шукаєте самостійно.
Після визнання кваліфікації роботодавець усе одно оцінює ваше знання норвезької мови й те, чи підходите ви для цієї роботи. Подивіться, як HK-dir розглядає заяви.
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