18.11.2026 06:50
Cum poți lucra într-o grădiniță din Norvegia cu o diplomă din străinătate
Pentru ce posturi este nevoie de recunoaștere?
|Post
|Cine îți evaluează calificările?
|Director de grădiniță sau responsabil pedagogic
|Pentru un post permanent ai nevoie, de regulă, de recunoașterea HK-dir, Direcția Norvegiană pentru Învățământ Superior și Competențe.
|Asistent sau personal auxiliar
|Grădinița îți evaluează calificările atunci când aplici.
|Post suplimentar de educator
|Dacă grădinița îndeplinește deja norma minimă de personal pedagogic, poate angaja un educator în plus fără recunoaștere.
Citește și 89,5 mii de posturi vacante în Norvegia. Unde caută companiile angajați?
Ce urmărește HK-dir în studiile tale
Direcția caută echivalentul a doi ani de studii superioare (120 de credite ECTS). Dintre acestea, 30 de credite trebuie să fie în educația timpurie a copiilor de la 0 la 6 ani, cu practică îndrumată într-o grădiniță.
Cursurile tale trebuie să acopere și cel puțin trei domenii din programă, de exemplu limbă și comunicare, mișcare și sănătate sau natură și tehnologie. Foaia matricolă și o evidență a stagiilor de practică te ajută să arăți ce au cuprins studiile.
Cum dovedești că știi cum funcționează grădinițele norvegiene
Altă cale este să promovezi un curs recunoscut despre grădinițele norvegiene, de cel puțin 15 credite ECTS. Cursurile mai scurte pot conta împreună cu experiența de muncă relevantă. HK-dir nu aplică această cerință solicitanților a căror limbă maternă este norvegiana, sami, suedeza, daneza, islandeza, finlandeza sau feroeza.
Ce documente trebuie să încarci
Depune online cererea de recunoaștere ca styrer sau pedagogisk leder. Dacă ai un număr D sau nu ai un număr norvegian permanent de identificare, HK-dir recomandă să te autentifici cu o adresă de e-mail și o parolă. Deschide instrucțiunile de depunere a cererii.
Cât durează până primești decizia
Dacă între calificările tale și cerințele norvegiene sunt diferențe mari, unii solicitanți pot da o probă de aptitudini în norvegiană sau pot parcurge o perioadă de adaptare. Dreptul la aceste variante depinde de țara în care ai obținut calificarea și de cetățenia ta. Dacă alegi perioada de adaptare, locul de practică ți-l cauți pe cont propriu.
După ce calificările îți sunt recunoscute, angajatorul evaluează în continuare cât de bine știi norvegiana și dacă te potrivești pentru post. Vezi cum analizează HK-dir cererile.
Citește și Ce să faci când munca în Norvegia te epuizează?
Cele mai noi articole
- Serviciile norvegiene: tentativele de atentat în decurs de un an sunt probabile. Nivelul amenințării rămâne la 3 din 5
- În Norvegia au început cu 53% mai puține construcții de locuințe. Cel mai slab octombrie din 2010
- O nouă rută între Polonia și Norvegia. Se știe când vor începe primele zboruri
- Ajutorul pentru locuință în Norvegia. Cine va primi transferul pe 20 noiembrie și până când se poate depune cererea?
- 5,3 mii de persoane în concediu temporar în Norvegia. În construcții, creștere de 19% într-o lună
- Norvegia propune o vârstă de pensionare mai mare din 2029 pentru persoanele născute în 1967 sau mai târziu