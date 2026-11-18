Pentru un post de asistent poți aplica direct la o grădiniță din Norvegia. Dacă ai studiat în străinătate și vrei un post permanent de director de grădiniță sau de educator care conduce o grupă, ai nevoie, de regulă, de recunoașterea calificărilor de către HK-dir.

Pentru ce posturi este nevoie de recunoaștere? Post Cine îți evaluează calificările? Director de grădiniță sau responsabil pedagogic Pentru un post permanent ai nevoie, de regulă, de recunoașterea HK-dir, Direcția Norvegiană pentru Învățământ Superior și Competențe. Asistent sau personal auxiliar Grădinița îți evaluează calificările atunci când aplici. Post suplimentar de educator Dacă grădinița îndeplinește deja norma minimă de personal pedagogic, poate angaja un educator în plus fără recunoaștere.



Citește și 89,5 mii de posturi vacante în Norvegia. Unde caută companiile angajați? În anunțurile de angajare, caută două denumiri de post. Un styrer conduce grădinița. Un pedagogisk leder conduce activitatea educativă cu o grupă de copii.Întreabă angajatorul dacă postul intră în numărul minim de educatori calificați. Dacă da, regulile se pot aplica chiar și atunci când postul are altă denumire. Angajatorul poate cere, de asemenea, comunei o derogare pentru un responsabil pedagogic. Citește regulile HK-dir pentru personalul din grădinițe.

Ce urmărește HK-dir în studiile tale HK-dir verifică pentru ce profesie te-ai calificat în țara în care ai studiat. Dacă profesia este reglementată acolo, trebuie să arăți că ai dreptul să o practici.



Direcția caută echivalentul a doi ani de studii superioare (120 de credite ECTS). Dintre acestea, 30 de credite trebuie să fie în educația timpurie a copiilor de la 0 la 6 ani, cu practică îndrumată într-o grădiniță.



Cursurile tale trebuie să acopere și cel puțin trei domenii din programă, de exemplu limbă și comunicare, mișcare și sănătate sau natură și tehnologie. Foaia matricolă și o evidență a stagiilor de practică te ajută să arăți ce au cuprins studiile.

Cum dovedești că știi cum funcționează grădinițele norvegiene O cale este să dovedești cu documente șase luni de lucru într-o grădiniță norvegiană, cu cel puțin 50% din norma întreagă. Pot fi luate în calcul stagiile de practică relevante și munca de asistent.



Altă cale este să promovezi un curs recunoscut despre grădinițele norvegiene, de cel puțin 15 credite ECTS. Cursurile mai scurte pot conta împreună cu experiența de muncă relevantă. HK-dir nu aplică această cerință solicitanților a căror limbă maternă este norvegiana, sami, suedeza, daneza, islandeza, finlandeza sau feroeza.

Ce documente trebuie să încarci



Depune online cererea de recunoaștere ca styrer sau pedagogisk leder. Dacă ai un număr D sau nu ai un număr norvegian permanent de identificare, HK-dir recomandă să te autentifici cu o adresă de e-mail și o parolă. Selectează țara în care ai studiat în lista de documente a HK-dir . Încarcă fiecare pagină în limba originală, împreună cu traducerile cerute.Depune online cererea de recunoaștere ca styrer sau pedagogisk leder. Dacă ai un număr D sau nu ai un număr norvegian permanent de identificare, HK-dir recomandă să te autentifici cu o adresă de e-mail și o parolă. Deschide instrucțiunile de depunere a cererii.