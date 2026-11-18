18.11.2026 06:50
Trabajar en una guardería noruega con un título extranjero
¿Qué puestos requieren homologación?
|Puesto
|¿Quién evalúa tus cualificaciones?
|Director de guardería o responsable pedagógico
|Para un puesto fijo, por lo general necesitas la homologación de HK-dir, la Dirección Noruega de Educación Superior y Competencias.
|Asistente o personal de apoyo
|La guardería evalúa tus cualificaciones cuando presentas tu candidatura.
|Un puesto docente adicional
|Si la guardería ya cumple con el mínimo obligatorio de personal docente, puede contratar a un docente adicional sin homologación.
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Qué busca HK-dir en tu formación
El organismo busca el equivalente a dos años de educación superior (120 créditos ECTS). Esto incluye 30 créditos de educación infantil para niños de 0 a 6 años, con prácticas supervisadas en una guardería.
Tus asignaturas también deben cubrir al menos tres áreas curriculares, como lengua y comunicación, movimiento y salud, o naturaleza y tecnología. Un certificado de notas y un registro de tus prácticas ayudan a mostrar qué incluyó tu carrera.
Cómo demostrar que conoces el sistema noruego de guarderías
Otra vía es aprobar un curso reconocido sobre las guarderías noruegas de al menos 15 créditos ECTS. Los cursos más cortos pueden contar si se suman a experiencia laboral pertinente. HK-dir no aplica este requisito a quienes tienen como lengua materna el noruego, el sami, el sueco, el danés, el islandés, el finlandés o el feroés.
Qué documentos debes subir
Solicita en línea la homologación como styrer o pedagogisk leder. Si tienes un número D o no tienes un número de identificación noruego permanente, HK-dir recomienda iniciar sesión con una dirección de correo electrónico y una contraseña. Abre las instrucciones para presentar la solicitud.
Cuánto tarda la decisión
Cuando las cualificaciones difieren mucho de los requisitos noruegos, algunos solicitantes pueden hacer una prueba de aptitud en noruego o completar un periodo de adaptación. Tener esa opción depende de dónde te titulaste y de tu nacionalidad. Si eliges el periodo de adaptación, te toca a ti buscar el lugar donde hacerlo.
Una vez homologadas tus cualificaciones, el empleador sigue evaluando tu nivel de noruego y si encajas en el puesto. Mira cómo tramita HK-dir las solicitudes.
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