Para un puesto de asistente puedes presentar tu candidatura directamente en una guardería noruega. Si te formaste en el extranjero y quieres un puesto fijo para dirigir una guardería o como docente responsable de un grupo, por lo general necesitas la homologación de HK-dir.

¿Qué puestos requieren homologación? Puesto ¿Quién evalúa tus cualificaciones? Director de guardería o responsable pedagógico Para un puesto fijo, por lo general necesitas la homologación de HK-dir, la Dirección Noruega de Educación Superior y Competencias. Asistente o personal de apoyo La guardería evalúa tus cualificaciones cuando presentas tu candidatura. Un puesto docente adicional Si la guardería ya cumple con el mínimo obligatorio de personal docente, puede contratar a un docente adicional sin homologación.



Lee también: 89,5 mil vacantes en Noruega. ¿Dónde buscan empleados las empresas? En las ofertas de empleo, fíjate en dos nombres de puesto. El styrer dirige la guardería. El pedagogisk leder es responsable del trabajo educativo con un grupo de niños.Pregunta al empleador si el puesto cuenta para el número mínimo de docentes cualificados. Si es así, las normas pueden aplicarse aunque el puesto tenga otro nombre. El empleador también puede pedir al municipio una exención para un responsable pedagógico. Lee las normas de HK-dir para el personal de guarderías.

Qué busca HK-dir en tu formación HK-dir comprueba para qué profesión te habilita tu título en el país donde estudiaste. Si allí la profesión está regulada, debes demostrar que tienes derecho a ejercerla.



El organismo busca el equivalente a dos años de educación superior (120 créditos ECTS). Esto incluye 30 créditos de educación infantil para niños de 0 a 6 años, con prácticas supervisadas en una guardería.



Tus asignaturas también deben cubrir al menos tres áreas curriculares, como lengua y comunicación, movimiento y salud, o naturaleza y tecnología. Un certificado de notas y un registro de tus prácticas ayudan a mostrar qué incluyó tu carrera.

Cómo demostrar que conoces el sistema noruego de guarderías Una vía es acreditar seis meses en una guardería noruega con al menos el 50 % de una jornada completa. Pueden contar las prácticas pertinentes y el trabajo como asistente.



Otra vía es aprobar un curso reconocido sobre las guarderías noruegas de al menos 15 créditos ECTS. Los cursos más cortos pueden contar si se suman a experiencia laboral pertinente. HK-dir no aplica este requisito a quienes tienen como lengua materna el noruego, el sami, el sueco, el danés, el islandés, el finlandés o el feroés.

Qué documentos debes subir



Solicita en línea la homologación como styrer o pedagogisk leder. Si tienes un número D o no tienes un número de identificación noruego permanente, HK-dir recomienda iniciar sesión con una dirección de correo electrónico y una contraseña. Selecciona el país donde estudiaste en la lista de documentos de HK-dir . Sube todas las páginas en el idioma original, junto con las traducciones que se exijan.Solicita en línea la homologación como styrer o pedagogisk leder. Si tienes un número D o no tienes un número de identificación noruego permanente, HK-dir recomienda iniciar sesión con una dirección de correo electrónico y una contraseña. Abre las instrucciones para presentar la solicitud.