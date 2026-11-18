18 listopada 2026 06:50
Praca w przedszkolu w Norwegii. Kiedy trzeba uznać kwalifikacje?
Na których stanowiskach potrzebujesz decyzji HK-dir?
|Stanowisko
|Kto ocenia kwalifikacje?
|Kierownik lub pedagog odpowiedzialny za grupę
|Przed stałym zatrudnieniem zwykle trzeba uzyskać decyzję HK-dir.
|Asystent lub pracownik pomocniczy
|Kwalifikacje ocenia pracodawca. Możesz zgłosić się bezpośrednio do przedszkola.
|Dodatkowy pedagog
|Jeśli placówka już zatrudnia wymaganą liczbę pedagogów, może przyjąć dodatkową osobę bez decyzji HK-dir.
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Co urząd sprawdzi w dyplomie i wykazie zajęć?
Urząd porównuje program z dwoma latami studiów wyższych (120 punktów ECTS). W tym co najmniej 30 punktów powinno przypadać na pedagogikę dzieci w wieku od 0 do 6 lat, z praktyką pod nadzorem w przedszkolu.
Zajęcia muszą obejmować co najmniej trzy obszary norweskiego programu przedszkolnego. Przykłady to język i komunikacja, ruch i zdrowie oraz przyroda i technologia. Przygotuj wykaz przedmiotów i dokumenty z praktyk.
Jak udokumentować znajomość norweskiego przedszkola?
Warunek można też spełnić, kończąc uznany kurs lub studia o norweskich przedszkolach za co najmniej 15 punktów ECTS. Krótszy kurs można połączyć z doświadczeniem. HK-dir przewiduje zwolnienie z tego wymogu m.in. dla osób, których pierwszym językiem jest norweski, szwedzki lub duński.
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Jak złożyć wniosek z zagranicznym dyplomem?
W portalu wybierz wniosek dla styrer lub pedagogisk leder. Jeśli masz D-nummer albo nie masz stałego norweskiego numeru identyfikacyjnego, urząd zaleca logowanie adresem e-mail i hasłem. Instrukcja składania wniosku.
Jak długo czeka się na odpowiedź?
Gdy urząd stwierdzi istotne różnice w kwalifikacjach, część kandydatów może zdać test po norwesku albo odbyć okres adaptacyjny. Zależy to m.in. od obywatelstwa i kraju zdobycia kwalifikacji. Miejsce na okres adaptacyjny trzeba znaleźć samodzielnie.
Po uznaniu kwalifikacji pracodawca ocenia jeszcze znajomość norweskiego i przygotowanie do konkretnej posady. Informacje HK-dir o decyzji.
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