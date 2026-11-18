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O pracę asystenta możesz zapytać bezpośrednio w norweskim przedszkolu. Jeśli masz dyplom z Polski lub innego kraju i chcesz na stałe kierować placówką albo odpowiadać za pracę pedagogiczną z grupą dzieci, zwykle potrzebujesz decyzji norweskiego urzędu HK-dir.

Na których stanowiskach potrzebujesz decyzji HK-dir? Stanowisko Kto ocenia kwalifikacje? Kierownik lub pedagog odpowiedzialny za grupę Przed stałym zatrudnieniem zwykle trzeba uzyskać decyzję HK-dir. Asystent lub pracownik pomocniczy Kwalifikacje ocenia pracodawca. Możesz zgłosić się bezpośrednio do przedszkola. Dodatkowy pedagog Jeśli placówka już zatrudnia wymaganą liczbę pedagogów, może przyjąć dodatkową osobę bez decyzji HK-dir.



Czytaj również 89,5 tys. wakatów w Norwegii. Gdzie firmy szukają pracowników? W ogłoszeniach znajdziesz dwie norweskie nazwy. Styrer to kierownik przedszkola, a pedagogisk leder odpowiada za zajęcia i opiekę pedagogiczną w grupie dzieci. Przy innych nazwach zapytaj, czy przedszkole wlicza tę posadę do wymaganej liczby pedagogów.Gmina może też zezwolić na odstępstwo od wymogu wykształcenia. Przy stanowisku pedagogisk leder o zgodę występuje pracodawca. Zasady uznawania kwalifikacji w HK-dir.

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Co urząd sprawdzi w dyplomie i wykazie zajęć? HK-dir ustala, do jakiej pracy uprawnia dyplom w kraju, w którym ukończono studia. Jeśli zawód jest tam regulowany, potrzebny jest dokument potwierdzający prawo do jego wykonywania. Sama nazwa kierunku, np. „pedagogika”, nie wystarcza do oceny.



Urząd porównuje program z dwoma latami studiów wyższych (120 punktów ECTS). W tym co najmniej 30 punktów powinno przypadać na pedagogikę dzieci w wieku od 0 do 6 lat, z praktyką pod nadzorem w przedszkolu.



Zajęcia muszą obejmować co najmniej trzy obszary norweskiego programu przedszkolnego. Przykłady to język i komunikacja, ruch i zdrowie oraz przyroda i technologia. Przygotuj wykaz przedmiotów i dokumenty z praktyk.

Jak udokumentować znajomość norweskiego przedszkola? Jedną z możliwości jest co najmniej 6 miesięcy pracy w norweskim przedszkolu na co najmniej pół etatu. Może się liczyć również praca asystenta lub praktyka.



Warunek można też spełnić, kończąc uznany kurs lub studia o norweskich przedszkolach za co najmniej 15 punktów ECTS. Krótszy kurs można połączyć z doświadczeniem. HK-dir przewiduje zwolnienie z tego wymogu m.in. dla osób, których pierwszym językiem jest norweski, szwedzki lub duński.

Jak złożyć wniosek z zagranicznym dyplomem?



W portalu wybierz wniosek dla styrer lub pedagogisk leder. Jeśli masz D-nummer albo nie masz stałego norweskiego numeru identyfikacyjnego, urząd zaleca logowanie adresem e-mail i hasłem. Na liście dokumentów HK-dir wybierz kraj ukończenia studiów. W przypadku polskiego dyplomu będzie to Polen. Prześlij wszystkie strony dokumentów w oryginalnym języku oraz wymagane tłumaczenia.W portalu wybierz wniosek dla styrer lub pedagogisk leder. Jeśli masz D-nummer albo nie masz stałego norweskiego numeru identyfikacyjnego, urząd zaleca logowanie adresem e-mail i hasłem. Instrukcja składania wniosku.