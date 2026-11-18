18.11.2026 06:50
Darbas Norvegijos darželyje su užsienyje įgytu diplomu
Kurioms pareigoms reikia kvalifikacijos pripažinimo?
|Pareigos
|Kas vertina jūsų kvalifikaciją?
|Darželio vadovas arba pedagoginis vadovas
|Nuolatiniam darbui paprastai reikia, kad kvalifikaciją pripažintų HK-dir – Norvegijos aukštojo mokslo ir kompetencijų direktoratas.
|Asistentas arba pagalbinis darbuotojas
|Jūsų kvalifikaciją vertina darželis, kai kandidatuojate į darbą.
|Papildoma pedagogo darbo vieta
|Jei darželis jau turi tiek pedagogų, kiek mažiausiai reikalaujama, papildomą pedagogą jis gali priimti be kvalifikacijos pripažinimo.
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Ką HK-dir vertina jūsų išsilavinime
Direktoratas vertina, ar jūsų išsilavinimas prilygsta dvejų metų aukštojo mokslo studijoms (120 ECTS kreditų). Iš jų 30 kreditų turi būti skirta 0–6 metų vaikų ikimokykliniam ugdymui, įskaitant prižiūrimą praktiką darželyje.
Jūsų studijų dalykai taip pat turi apimti bent tris ugdymo programos sritis, pavyzdžiui, kalbą ir komunikaciją, judėjimą ir sveikatą arba gamtą ir technologijas. Akademinė pažyma ir dokumentas apie atliktas praktikas padeda parodyti, ką apėmė jūsų studijos.
Kaip įrodyti, kad išmanote Norvegijos darželių sistemą
Kitas būdas – baigti pripažintą kursą apie Norvegijos darželius, kurio apimtis yra bent 15 ECTS kreditų. Trumpesni kursai gali būti įskaitomi kartu su tinkama darbo patirtimi. Šio reikalavimo HK-dir netaiko pareiškėjams, kurių gimtoji kalba yra norvegų, samių, švedų, danų, islandų, suomių arba farerų.
Kokius dokumentus įkelti
Prašymą pripažinti styrer arba pedagogisk leder kvalifikaciją pateikite internetu. Jei turite D numerį arba neturite nuolatinio Norvegijos identifikacinio numerio, HK-dir rekomenduoja prisijungti naudojant el. pašto adresą ir slaptažodį. Atidarykite prašymo pateikimo instrukciją.
Kiek laiko laukti sprendimo
Jei jūsų kvalifikacija gerokai skiriasi nuo Norvegijos reikalavimų, dalis pareiškėjų gali laikyti tinkamumo testą norvegų kalba arba atlikti adaptacijos laikotarpį. Ar turite tokią galimybę, priklauso nuo to, kur įgijote kvalifikaciją, ir nuo jūsų pilietybės. Jei pasirenkate adaptacijos laikotarpį, vietą jam atlikti turite susirasti patys.
Kai kvalifikacija pripažinta, darbdavys vis tiek vertina, kaip mokate norvegų kalbą ir ar tinkate šiam darbui. Žiūrėkite, kaip HK-dir nagrinėja prašymus.
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