Har du utdanning fra utlandet, kan du søke jobb som barnehageassistent direkte hos barnehagen. For å få fast jobb som styrer eller pedagogisk leder trenger du som regel godkjenning fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir).

Skal stillingen telle med i pedagognormen? Stilling Hva kreves? Styrer eller pedagogisk leder Som hovedregel trenger du godkjenning fra HK-dir for å få fast stilling. Assistent Arbeidsgiveren vurderer om du er kvalifisert. Du kan søke direkte. Ekstra pedagog utover normen Når barnehagen allerede oppfyller pedagognormen, kan den ansette en ekstra pedagog uten godkjenning.



Les også 89,5 tusen ledige stillinger i Norge. Hvor søker bedriftene etter ansatte? En styrer leder barnehagen. En pedagogisk leder har ansvar for det pedagogiske arbeidet i en barnegruppe. Spør barnehagen om stillingen skal telle med i det lovpålagte antallet pedagogiske ledere. Det kan avgjøre om du trenger godkjenning, også når stillingen har en annen tittel.Kommunen kan gi dispensasjon fra utdanningskravet. For en pedagogisk leder er det arbeidsgiveren som søker. Les HK-dirs regler om godkjenning.

Hva ser HK-dir etter i utdanningen din? HK-dir vurderer hvilket yrke utdanningen kvalifiserer deg for i landet der du tok den. Er yrket lovregulert der, må du dokumentere retten til å utøve det.



Utdanningen skal tilsvare to år med høyere utdanning (120 studiepoeng). Minst 30 studiepoeng skal være pedagogikk rettet mot barn i alderen 0 til 6 år, med veiledet praksis i barnehage.



Du må også ha fag fra minst tre av rammeplanens fagområder, for eksempel språk og kommunikasjon, kropp og helse eller natur og teknologi. Karakterutskrift og praksisattest viser hva du har gjennomført.

Slik dokumenterer du kjennskap til norsk barnehage Du kan oppfylle kravet ved å dokumentere minst seks måneder i minst halv stilling i en norsk barnehage. Også arbeid som assistent eller relevant praksis kan telle.



Et bestått studium om norske barnehager på minst 15 studiepoeng kan dekke kravet alene. Kortere studier kan kombineres med praksis. Søkere med norsk, samisk, svensk, dansk, islandsk, finsk eller færøysk som førstespråk er unntatt fra dette kravet.

Hvilke dokumenter skal du laste opp?



Velg søknaden for styrer eller pedagogisk leder i søknadsportalen. Har du D-nummer eller mangler norsk fødselsnummer, anbefaler HK-dir å logge inn med e-postadresse og passord. Velg landet der du tok utdanningen i HK-dirs dokumentoversikt . Last opp alle sidene på originalspråket, sammen med de oversettelsene direktoratet ber om.Velg søknaden for styrer eller pedagogisk leder i søknadsportalen. Har du D-nummer eller mangler norsk fødselsnummer, anbefaler HK-dir å logge inn med e-postadresse og passord. Gå til søknadsveiledningen.