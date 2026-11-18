18.11.2026 06:50
Når trenger du godkjenning for å jobbe i barnehage med utdanning fra utlandet?
Skal stillingen telle med i pedagognormen?
|Stilling
|Hva kreves?
|Styrer eller pedagogisk leder
|Som hovedregel trenger du godkjenning fra HK-dir for å få fast stilling.
|Assistent
|Arbeidsgiveren vurderer om du er kvalifisert. Du kan søke direkte.
|Ekstra pedagog utover normen
|Når barnehagen allerede oppfyller pedagognormen, kan den ansette en ekstra pedagog uten godkjenning.
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Hva ser HK-dir etter i utdanningen din?
Utdanningen skal tilsvare to år med høyere utdanning (120 studiepoeng). Minst 30 studiepoeng skal være pedagogikk rettet mot barn i alderen 0 til 6 år, med veiledet praksis i barnehage.
Du må også ha fag fra minst tre av rammeplanens fagområder, for eksempel språk og kommunikasjon, kropp og helse eller natur og teknologi. Karakterutskrift og praksisattest viser hva du har gjennomført.
Slik dokumenterer du kjennskap til norsk barnehage
Et bestått studium om norske barnehager på minst 15 studiepoeng kan dekke kravet alene. Kortere studier kan kombineres med praksis. Søkere med norsk, samisk, svensk, dansk, islandsk, finsk eller færøysk som førstespråk er unntatt fra dette kravet.
Hvilke dokumenter skal du laste opp?
Velg søknaden for styrer eller pedagogisk leder i søknadsportalen. Har du D-nummer eller mangler norsk fødselsnummer, anbefaler HK-dir å logge inn med e-postadresse og passord. Gå til søknadsveiledningen.
Hvor lang tid tar det å få svar?
Ved vesentlige forskjeller mellom kvalifikasjonene kan noen søkere få tilbud om en egnethetsprøve på norsk eller en prøveperiode. Det avhenger blant annet av statsborgerskap og hvor du er kvalifisert. Du må selv finne plass til en eventuell prøveperiode.
Arbeidsgiveren vurderer norskkunnskapene dine og om du passer til stillingen. Les hva som skjer etter at du har søkt.
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