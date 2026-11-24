А скільки років ви в Норвегії?

Колись ми просто казали, що наш день народження наприкінці листопада. Після вісімнадцяти років ловимо себе на тому, що спочатку перевіряємо, який це uke. Цього року це був uke 48. Ті, хто планує повернення до Польщі за номером тижня, знають, звідки це в нас узялося.



Дякуємо, що читаєте, дивитеся, додаєте оголошення та допомагаєте тим, хто лише починає життя в Норвегії. Дякуємо також за повідомлення до редакції. Не одна тема почалася з вашого запитання.



MojaNorwegia виповнилося 18 років. А вам? Скільки років ви вже в Норвегії та як ви нас знайшли? Напишіть у коментарі. Цікаво, хто з вас тут довше за нас.



Gratulerer med dagen і до зустрічі на MojaNorwegia.pl!