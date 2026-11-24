24.11.2026 11:55
MojaNorwegia виповнилося 18 років! А скільки років ви вже в Норвегії?
400 людей у перший день, а за тиждень сервери впали
У перший день нас відвідали 400 людей. За тиждень відвідувань уже було кілька тисяч, і сервери впали. Важко знайти чіткіший знак того, що такий портал потрібен. Подивіться, який вигляд MojaNorwegia мав раніше.
Через три місяці з’явився форум. Там можна було запитати про життя в Норвегії, знайти знайомих поблизу або домовитися про екскурсію. На п’ятий день народження ми підрахували: понад 60 тис. зареєстрованих людей, майже 20 тис. оголошень і понад мільйон повідомлень, надісланих через портал. Цікаво, скільки з них починалися зі слів: «Привіт, ти теж живеш у Бергені?».
Так виглядав MojaNorwegia.pl у квітні 2010 року.MojaNorwegia.pl
Від форуму до відео, які дивляться в автобусі
Щомісяця ви відвідуєте портал понад 270 тис. разів. У Facebook з нами понад 107 тис. людей, у TikToku — понад 30 тис., на YouTube — понад 21 тис., а в Instagram — 10 тис. Якби ми хотіли запросити всіх на торт, то знову почали б із перевірки, чи витримають сервери.
Торт треба вистрибати. Гра «Святковий стрибок»
- Конкурс триває від сьогодні, 24 листопада, з 12:00, до 6 грудня, до 23:59.
- Щоб результат потрапив до рейтингу, увійдіть у свій обліковий запис перед грою. Результат гостя не зараховується.
- Кількість спроб необмежена. Зараховується найкращий результат.
- Гра з призами призначена для повнолітніх. Зрештою, це вісімнадцятиріччя. Одна людина грає з одного облікового запису.
- Результати оголосимо до 13 грудня. Переможцям ми напишемо на адресу електронної пошти з облікового запису, тож перевірте, чи вона актуальна.
Ми нагородимо десятьох людей із найвищими результатами:
- 1-ше місце: поромний рейс TT-Line зі Свіноуйсьця до Треллеборга й назад для двох осіб, з автомобілем та каютою, ваучер MultiNOR на 1000 зл і календар MojaNorwegia 2027,
- 2-ге місце: годинна юридична консультація в юридичній фірмі Nierzwicki & Bluszko, ваучер MultiNOR на 800 зл і календар MojaNorwegia 2027,
- 3-тє місце: ваучер MultiNOR на 500 зл і календар MojaNorwegia 2027,
- 4-те та 5-те місця: ваучер MultiNOR на 300 зл і календар MojaNorwegia 2027,
- 6-те місце: ваучер MultiNOR на 200 зл,
- 7-ме та 8-ме місця: ваучер MultiNOR на 100 зл і ваучер на 200 зл на оголошення або рекламу на MojaNorwegia.pl,
- 9-те та 10-те місця: календар MojaNorwegia 2027.
Призи надали партнери нашого дня народження: TT-Line, юридична фірма Advokatfirma Nierzwicki & Bluszko та MultiNOR. За отримання призу нічого платити не потрібно. Ми також не просимо паролі чи дані картки, а повідомлення про виграш надсилаємо лише з адрес у домені mojanorwegia.pl. Усі правила містяться в регламенті конкурсу.
Подарунки на вісімнадцятиріччя
- оголошення на пів року за пів ціни або на три місяці зі знижкою 30 відсотків — із кодом 18URODZINY, до 6 грудня,
- календар MojaNorwegia 2027 з кодом KALENDARZ18 приблизно за 294 kr — лише до середи, 25 листопада, 23:59 (найнижча ціна за 30 днів до знижки: 329 kr),
- для компаній: другий місяць показу банера безкоштовно, публікація у Facebook та Instagram до спонсорованої статті або відео про компанію на 18 відсотків дешевше — до 6 грудня.
А скільки років ви в Норвегії?
Дякуємо, що читаєте, дивитеся, додаєте оголошення та допомагаєте тим, хто лише починає життя в Норвегії. Дякуємо також за повідомлення до редакції. Не одна тема почалася з вашого запитання.
MojaNorwegia виповнилося 18 років. А вам? Скільки років ви вже в Норвегії та як ви нас знайшли? Напишіть у коментарі. Цікаво, хто з вас тут довше за нас.
Gratulerer med dagen і до зустрічі на MojaNorwegia.pl!
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