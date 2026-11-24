24.11.2026 11:55
¡MojaNorwegia cumple 18 años! ¿Y vosotros, cuántos años lleváis ya en Noruega?
400 personas el primer día y, una semana después, los servidores se cayeron
El primer día nos visitaron 400 personas. Tras una semana, ya había varios miles de visitas y los servidores se cayeron. Difícilmente podría haber una señal más clara de que hacía falta un portal así. Ved cómo era MojaNorwegia antes.
Tres meses después llegó el foro. Allí se podía preguntar sobre la vida en Noruega, encontrar conocidos en la zona o quedar para una excursión. En nuestro quinto cumpleaños hicimos las cuentas: más de 60 mil personas registradas, casi 20 mil anuncios y más de un millón de mensajes enviados a través del portal. Es curioso cuántos de ellos empezarían con «Hola, ¿tú también vives en Bergen?».
Así era MojaNorwegia.pl en abril de 2010.MojaNorwegia.pl
Del foro a los vídeos vistos en el autobús
Cada mes visitáis el portal más de 270 mil veces. Más de 107 mil personas nos siguen en Facebook, más de 30 mil en TikTok, más de 21 mil en YouTube y 10 mil en Instagram. Si quisiéramos invitar a todos a comer tarta, volveríamos a empezar comprobando si los servidores aguantarían.
Hay que saltar para ganarse la tarta. Juego «Salto de cumpleaños»
- El concurso dura desde hoy, 24 de noviembre a las 12:00, hasta el 6 de diciembre a las 23:59.
- Para que el resultado aparezca en la clasificación, iniciad sesión antes de jugar. El resultado de un invitado no cuenta.
- Podéis intentarlo tantas veces como queráis. Cuenta el mejor resultado.
- El juego con premios es para adultos. Al fin y al cabo, cumplimos 18 años. Cada persona juega desde una sola cuenta.
- Anunciaremos los resultados antes del 13 de diciembre. Escribiremos a los ganadores a la dirección de correo electrónico de su cuenta, así que comprobad que esté actualizada.
Premiaremos a las diez personas con las puntuaciones más altas:
- 1.er puesto: viaje de ida y vuelta en ferry de TT-Line de Świnoujście a Trelleborg para dos personas, con coche y camarote, un vale MultiNOR de 1000 zł y un calendario MojaNorwegia 2027,
- 2.º puesto: una consulta jurídica de una hora en el bufete Nierzwicki & Bluszko, un vale MultiNOR de 800 zł y un calendario MojaNorwegia 2027,
- 3.er puesto: un vale MultiNOR de 500 zł y un calendario MojaNorwegia 2027,
- 4.º y 5.º puesto: un vale MultiNOR de 300 zł y un calendario MojaNorwegia 2027,
- 6.º puesto: un vale MultiNOR de 200 zł,
- 7.º y 8.º puesto: un vale MultiNOR de 100 zł y un vale de 200 zł para un anuncio o publicidad en MojaNorwegia.pl,
- 9.º y 10.º puesto: un calendario MojaNorwegia 2027.
Los premios han sido patrocinados por nuestros colaboradores del cumpleaños: TT-Line, el bufete Advokatfirma Nierzwicki & Bluszko y MultiNOR. No hay que pagar nada para recibir el premio. Tampoco pedimos contraseñas ni datos de tarjetas, y los mensajes sobre premios se envían únicamente desde direcciones del dominio mojanorwegia.pl. Todas las normas están en el reglamento del concurso.
Regalos por el 18.º cumpleaños
- anuncio durante medio año a mitad de precio o durante tres meses con un descuento del 30 % — con el código 18URODZINY, hasta el 6 de diciembre,
- calendario MojaNorwegia 2027 con el código KALENDARZ18 por unos 294 kr — solo hasta el miércoles 25 de noviembre, a las 23:59 (el precio más bajo de los 30 días anteriores a la rebaja: 329 kr),
- para empresas: segundo mes de emisión de un banner gratis, una publicación en Facebook e Instagram para un artículo patrocinado o un vídeo sobre la empresa con un 18 % de descuento — hasta el 6 de diciembre.
¿Y vosotros, cuántos años lleváis en Noruega?
Gracias por leernos, vernos, publicar anuncios y ayudar a quienes acaban de empezar su vida en Noruega. Gracias también por los mensajes que enviáis a la redacción. Más de un tema empezó con vuestra pregunta.
MojaNorwegia cumple 18 años. ¿Y vosotros? ¿Cuántos años lleváis ya en Noruega y cómo llegasteis hasta nosotros? Escribidlo en los comentarios. Tenemos curiosidad por saber quién de vosotros lleva aquí más tiempo que nosotros.
¡Gratulerer med dagen y nos vemos en MojaNorwegia.pl!
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