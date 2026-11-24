¿Y vosotros, cuántos años lleváis en Noruega?

Antes simplemente decíamos que nuestro cumpleaños era a finales de noviembre. Después de dieciocho años, nos damos cuenta de que primero comprobamos qué uke es. Este año cayó en uke 48. Quien planifica el regreso a Polonia por número de semana sabe de dónde viene esta costumbre.



Gracias por leernos, vernos, publicar anuncios y ayudar a quienes acaban de empezar su vida en Noruega. Gracias también por los mensajes que enviáis a la redacción. Más de un tema empezó con vuestra pregunta.



MojaNorwegia cumple 18 años. ¿Y vosotros? ¿Cuántos años lleváis ya en Noruega y cómo llegasteis hasta nosotros? Escribidlo en los comentarios. Tenemos curiosidad por saber quién de vosotros lleva aquí más tiempo que nosotros.



¡Gratulerer med dagen y nos vemos en MojaNorwegia.pl!