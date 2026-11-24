24.11.2026 11:55
MojaNorwegia fyller 18 år! Hvor lenge har dere bodd i Norge?
400 personer den første dagen, og etter en uke krasjet serverne
Den første dagen var det 400 personer som besøkte oss. Etter en uke var det allerede flere tusen besøk, og serverne krasjet. Det er vanskelig å få et tydeligere tegn på at en slik portal trengs. Se hvordan MojaNorwegia så ut før.
Etter tre måneder kom forumet. Der kunne man spørre om livet i Norge, finne venner i nærheten eller avtale en tur. På vår femårsdag telte vi: over 60 tusen registrerte brukere, nesten 20 tusen annonser og over én million meldinger sendt gjennom portalen. Mon tro hvor mange av dem som begynte med «Hei, bor du også i Bergen?».
Slik så MojaNorwegia.pl ut i april 2010.MojaNorwegia.pl
Fra forum til videoer sett på bussen
Hver måned besøker dere portalen over 270 tusen ganger. På Facebook har vi over 107 tusen følgere, på TikTok over 30 tusen, på YouTube over 21 tusen og på Instagram 10 tusen. Hvis vi skulle invitert alle på kake, ville vi igjen startet med å sjekke om serverne tåler det.
Kaken må hoppes fram. Spillet «Bursdagshoppet»
- Konkurransen varer fra i dag, 24. november kl. 12.00, til 6. desember kl. 23.59.
- For at resultatet skal komme på topplisten, må dere logge inn før spillet. Resultater fra gjester teller ikke.
- Dere kan prøve så mange ganger dere vil. Det beste resultatet teller.
- Konkurransen med premier er for voksne. Det er tross alt en attenårsdag. Én person spiller fra én konto.
- Vi kunngjør resultatene innen 13. desember. Vi skriver til vinnerne på e-postadressen som er registrert på kontoen, så sjekk at den er oppdatert.
Vi premierer ti personer med de høyeste resultatene:
- 1. plass: fergetur med TT-Line fra Świnoujście til Trelleborg og tilbake for to personer, med bil og lugar, et MultiNOR-gavekort på 1000 zł og MojaNorwegia-kalender for 2027,
- 2. plass: én times juridisk konsultasjon hos advokatfirmaet Nierzwicki & Bluszko, et MultiNOR-gavekort på 800 zł og MojaNorwegia-kalender for 2027,
- 3. plass: et MultiNOR-gavekort på 500 zł og MojaNorwegia-kalender for 2027,
- 4. og 5. plass: et MultiNOR-gavekort på 300 zł og MojaNorwegia-kalender for 2027,
- 6. plass: et MultiNOR-gavekort på 200 zł,
- 7. og 8. plass: et MultiNOR-gavekort på 100 zł og et gavekort på 200 zł til en annonse eller reklame på MojaNorwegia.pl,
- 9. og 10. plass: MojaNorwegia-kalender for 2027.
Premiene er sponset av partnerne til bursdagen vår: TT-Line, advokatfirmaet Nierzwicki & Bluszko og MultiNOR. Det koster ingenting å hente premien. Vi ber heller ikke om passord eller kortopplysninger, og meldinger om gevinst sendes kun fra adresser i domenet mojanorwegia.pl. Alle reglene finner dere i konkurransereglene.
Gaver til attenårsdagen
- annonse i et halvt år til halv pris eller i tre måneder med 30 prosent rabatt – med koden 18URODZINY, til 6. desember,
- MojaNorwegia-kalender for 2027 med koden KALENDARZ18 for ca. 294 kr – kun til onsdag 25. november kl. 23.59 (laveste pris de siste 30 dagene før rabatten: 329 kr),
- for bedrifter: den andre måneden med bannerannonsering gratis, omtale på Facebook og Instagram av en sponset artikkel eller en film om bedriften 18 prosent billigere – til 6. desember.
Hvor lenge har dere bodd i Norge?
Takk for at dere leser, ser på, legger ut annonser og hjelper dem som nettopp har begynt livet i Norge. Takk også for meldingene til redaksjonen. Mer enn én sak begynte med spørsmålet deres.
MojaNorwegia fyller 18 år. Hva med dere? Hvor lenge har dere bodd i Norge, og hvordan fant dere oss? Skriv i kommentarfeltet. Vi lurer på hvem av dere som har vært her lenger enn oss.
Gratulerer med dagen, og vi ses på MojaNorwegia.pl!
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