Takk til dere som husker vårt første forum, og til dere som fant veien hit i går fordi dere ville sjekke når NAV utbetaler pengene. Attenårsdagen er en god anledning til å mimre, ha det gøy og telle hvor mange år vi allerede har hatt sammen.

Hvor lenge har dere bodd i Norge?

Før sa vi bare at vi har bursdag i slutten av november. Etter atten år tar vi oss selv i å sjekke hvilken uke det er først. I år falt den i uke 48. De som planlegger returen til Polen etter ukenummer, vet hvor det kommer fra.



Takk for at dere leser, ser på, legger ut annonser og hjelper dem som nettopp har begynt livet i Norge. Takk også for meldingene til redaksjonen. Mer enn én sak begynte med spørsmålet deres.



MojaNorwegia fyller 18 år. Hva med dere? Hvor lenge har dere bodd i Norge, og hvordan fant dere oss? Skriv i kommentarfeltet. Vi lurer på hvem av dere som har vært her lenger enn oss.



Gratulerer med dagen, og vi ses på MojaNorwegia.pl!