Dziękujemy tym, którzy pamiętają nasze pierwsze forum, i tym, którzy trafili tu wczoraj, bo chcieli sprawdzić, kiedy NAV zrobi przelew. Osiemnastka to dobra okazja, żeby powspominać, pobawić się i policzyć, ile lat mamy już razem za sobą.

A Wy ile lat jesteście w Norwegii?

Kiedyś mówiliśmy po prostu, że mamy urodziny pod koniec listopada. Po osiemnastu latach łapiemy się na tym, że najpierw sprawdzamy, który to uke. W tym roku wypadło w uke 48. Kto planuje powrót do Polski numerem tygodnia, ten wie, skąd nam się to wzięło.



Dziękujemy, że czytacie, oglądacie, dodajecie ogłoszenia i pomagacie tym, którzy dopiero zaczynają życie w Norwegii. Dziękujemy też za wiadomości do redakcji. Niejeden temat zaczął się od Waszego pytania.



MojaNorwegia ma 18 lat. A Wy? Ile lat jesteście już w Norwegii i jak do nas trafiliście? Napiszcie w komentarzu. Ciekawe, kto z Was jest tu dłużej niż my.



Gratulerer med dagen i do zobaczenia na MojaNorwegia.pl!