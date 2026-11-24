24 listopada 2026 11:55
MojaNorwegia ma 18 lat! A Wy ile lat jesteście już w Norwegii?
400 osób pierwszego dnia, a po tygodniu padły serwery
Pierwszego dnia zajrzało do nas 400 osób. Po tygodniu odwiedzin było już kilka tysięcy i padły serwery. Trudno o wyraźniejszy znak, że taki portal jest potrzebny. Zobaczcie, jak kiedyś wyglądała MojaNorwegia.
Po trzech miesiącach doszło forum. Można było zapytać o życie w Norwegii, znaleźć znajomych w okolicy albo umówić się na wycieczkę. Na piąte urodziny policzyliśmy: ponad 60 tys. zarejestrowanych osób, prawie 20 tys. ogłoszeń i ponad milion wiadomości wysłanych przez portal. Ciekawe, ile z nich zaczynało się od „Hej, też mieszkasz w Bergen?”.
Tak wyglądała MojaNorwegia.pl w kwietniu 2010 roku.MojaNorwegia.pl
Wyróżnione ogłoszeniaWięcej
Ogłoszenia MojaNorwegia
Od forum do filmów oglądanych w autobusie
Co miesiąc odwiedzacie portal ponad 270 tys. razy. Na Facebooku jest z nami ponad 107 tys. osób, na TikToku ponad 30 tys., na YouTubie ponad 21 tys., a na Instagramie 10 tys. Gdybyśmy chcieli zaprosić wszystkich na tort, znów zaczęlibyśmy od sprawdzenia, czy serwery wytrzymają.
Tort trzeba sobie wyskakać. Gra „Urodzinowy skok”
- Konkurs trwa od dziś, 24 listopada, od godz. 12:00, do 6 grudnia, do godz. 23:59.
- Żeby wynik trafił do rankingu, zalogujcie się przed grą. Wynik gościa się nie liczy.
- Próbować można do woli. Liczy się najlepszy wynik.
- Gra o nagrody jest dla dorosłych. W końcu to osiemnastka. Jedna osoba gra z jednego konta.
- Wyniki ogłosimy do 13 grudnia. Do zwycięzców napiszemy na adres e-mail z konta, więc sprawdźcie, czy jest aktualny.
Nagrodzimy dziesięć osób z najwyższymi wynikami:
- 1. miejsce: rejs promem TT-Line ze Świnoujścia do Trelleborga i z powrotem dla dwóch osób, z samochodem i kabiną, voucher MultiNOR na 1000 zł i kalendarz MojaNorwegia 2027,
- 2. miejsce: godzinna konsultacja prawna w kancelarii Nierzwicki & Bluszko, voucher MultiNOR na 800 zł i kalendarz MojaNorwegia 2027,
- 3. miejsce: voucher MultiNOR na 500 zł i kalendarz MojaNorwegia 2027,
- 4. i 5. miejsce: voucher MultiNOR na 300 zł i kalendarz MojaNorwegia 2027,
- 6. miejsce: voucher MultiNOR na 200 zł,
- 7. i 8. miejsce: voucher MultiNOR na 100 zł i voucher na 200 zł na ogłoszenie lub reklamę na MojaNorwegia.pl,
- 9. i 10. miejsce: kalendarz MojaNorwegia 2027.
Nagrody ufundowali partnerzy naszych urodzin: TT-Line, kancelaria Advokatfirma Nierzwicki & Bluszko i MultiNOR. Za odbiór nagrody nic się nie płaci. Nie prosimy też o hasła ani dane karty, a wiadomości o wygranej wysyłamy tylko z adresów w domenie mojanorwegia.pl. Wszystkie zasady są w regulaminie konkursu.
Prezenty na osiemnastkę
- ogłoszenie na pół roku za pół ceny albo na trzy miesiące z rabatem 30 proc. – z kodem 18URODZINY, do 6 grudnia,
- kalendarz MojaNorwegia 2027 z kodem KALENDARZ18 za ok. 294 kr – tylko do środy 25 listopada, do godz. 23:59 (najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 329 kr),
- dla firm: drugi miesiąc emisji banera gratis, relacja na Facebooku i Instagramie do artykułu sponsorowanego albo film o firmie 18 proc. taniej – do 6 grudnia.
A Wy ile lat jesteście w Norwegii?
Dziękujemy, że czytacie, oglądacie, dodajecie ogłoszenia i pomagacie tym, którzy dopiero zaczynają życie w Norwegii. Dziękujemy też za wiadomości do redakcji. Niejeden temat zaczął się od Waszego pytania.
MojaNorwegia ma 18 lat. A Wy? Ile lat jesteście już w Norwegii i jak do nas trafiliście? Napiszcie w komentarzu. Ciekawe, kto z Was jest tu dłużej niż my.
Gratulerer med dagen i do zobaczenia na MojaNorwegia.pl!
Ankieta
Ja jestem już 21 lat .
Pozdrawiam wszystkich w Norwegii.