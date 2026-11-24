24.11.2026 11:55
MojaNorwegia are 18 ani! De câți ani sunteți deja în Norvegia?
400 de persoane în prima zi, iar după o săptămână au căzut serverele
În prima zi ne-au vizitat 400 de persoane. După o săptămână erau deja câteva mii de vizite și serverele au căzut. E greu de găsit un semn mai clar că un astfel de portal era necesar. Vedeți cum arăta MojaNorwegia odinioară.
După trei luni a apărut forumul. Puteai întreba despre viața în Norvegia, găsi prieteni în zonă sau stabili o excursie. La a cincea aniversare am făcut calculele: peste 60 de mii de persoane înregistrate, aproape 20 de mii de anunțuri și peste un milion de mesaje trimise prin portal. Oare câte dintre ele începeau cu „Bună, și tu locuiești în Bergen?”
Așa arăta MojaNorwegia.pl în aprilie 2010.MojaNorwegia.pl
De la forum la filme vizionate în autobuz
În fiecare lună vizitați portalul de peste 270 de mii de ori. Pe Facebook ni se alătură peste 107 mii de persoane, pe TikTok peste 30 de mii, pe YouTube peste 21 de mii, iar pe Instagram 10 mii. Dacă am vrea să vă invităm pe toți la tort, am începe din nou prin a verifica dacă serverele rezistă.
Trebuie să sari pentru tort. Jocul „Saltul aniversar”
- Concursul durează de astăzi, 24 noiembrie, de la ora 12:00, până la 6 decembrie, ora 23:59.
- Pentru ca rezultatul să intre în clasament, conectați-vă înainte de joc. Rezultatul unui oaspete nu este luat în calcul.
- Puteți încerca de câte ori doriți. Contează cel mai bun rezultat.
- Jocul cu premii este destinat adulților. La urma urmei, este un majorat. O persoană poate juca de pe un singur cont.
- Vom anunța rezultatele până pe 13 decembrie. Le vom scrie câștigătorilor la adresa de e-mail din cont, așa că verificați dacă este actualizată.
Vom premia zece persoane cu cele mai mari punctaje:
- Locul 1: o călătorie cu feribotul TT-Line din Świnoujście la Trelleborg și înapoi pentru două persoane, cu mașină și cabină, un voucher MultiNOR de 1000 zł și calendarul MojaNorwegia 2027,
- Locul 2: o consultație juridică de o oră la cabinetul Nierzwicki & Bluszko, un voucher MultiNOR de 800 zł și calendarul MojaNorwegia 2027,
- Locul 3: un voucher MultiNOR de 500 zł și calendarul MojaNorwegia 2027,
- Locurile 4 și 5: un voucher MultiNOR de 300 zł și calendarul MojaNorwegia 2027,
- Locul 6: un voucher MultiNOR de 200 zł,
- Locurile 7 și 8: un voucher MultiNOR de 100 zł și un voucher de 200 zł pentru un anunț sau o reclamă pe MojaNorwegia.pl,
- Locurile 9 și 10: calendarul MojaNorwegia 2027.
Premiile au fost oferite de partenerii aniversării noastre: TT-Line, cabinetul Advokatfirma Nierzwicki & Bluszko și MultiNOR. Nu se plătește nimic pentru ridicarea premiului. De asemenea, nu vă cerem parole sau datele cardului, iar mesajele despre câștig sunt trimise doar de la adrese din domeniul mojanorwegia.pl. Toate regulile se află în regulamentul concursului.
Cadouri de majorat
- anunț pentru jumătate de an la jumătate de preț sau pentru trei luni cu o reducere de 30% – cu codul 18URODZINY, până pe 6 decembrie,
- calendarul MojaNorwegia 2027 cu codul KALENDARZ18, la aproximativ 294 kr – doar până miercuri, 25 noiembrie, ora 23:59 (cel mai mic preț din cele 30 de zile dinaintea reducerii: 329 kr),
- pentru firme: a doua lună de afișare a bannerului gratuit, o postare pe Facebook și Instagram pentru un articol sponsorizat sau un film despre firmă cu 18% mai ieftin – până pe 6 decembrie.
Dar voi de câți ani sunteți în Norvegia?
Vă mulțumim că citiți, priviți, adăugați anunțuri și îi ajutați pe cei care abia încep viața în Norvegia. Vă mulțumim și pentru mesajele trimise redacției. Mai mult de un subiect a început de la întrebarea voastră.
MojaNorwegia are 18 ani. Dar voi? De câți ani sunteți deja în Norvegia și cum ați ajuns la noi? Scrieți în comentarii. Suntem curioși cine dintre voi este aici de mai mult timp decât noi.
Gratulerer med dagen și ne vedem pe MojaNorwegia.pl!
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