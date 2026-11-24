Le mulțumim celor care își amintesc primul nostru forum și celor care au ajuns aici ieri, pentru că voiau să verifice când va face NAV transferul. Majoratul este o ocazie bună să ne amintim, să ne distrăm și să calculăm câți ani am petrecut deja împreună.

Dar voi de câți ani sunteți în Norvegia?

Cândva spuneam pur și simplu că ne sărbătorim aniversarea la sfârșitul lui noiembrie. După optsprezece ani, ne surprindem verificând mai întâi ce uke este. Anul acesta a fost uke 48. Cine își planifică întoarcerea în Polonia după numărul săptămânii știe de unde ni se trage.



Vă mulțumim că citiți, priviți, adăugați anunțuri și îi ajutați pe cei care abia încep viața în Norvegia. Vă mulțumim și pentru mesajele trimise redacției. Mai mult de un subiect a început de la întrebarea voastră.



MojaNorwegia are 18 ani. Dar voi? De câți ani sunteți deja în Norvegia și cum ați ajuns la noi? Scrieți în comentarii. Suntem curioși cine dintre voi este aici de mai mult timp decât noi.



Gratulerer med dagen și ne vedem pe MojaNorwegia.pl!