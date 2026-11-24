24.11.2026 11:55
„MojaNorwegia“ sukako 18 metų! O kiek metų jūs jau gyvenate Norvegijoje?
400 žmonių pirmąją dieną, o po savaitės neatlaikė serveriai
Pirmąją dieną pas mus užsuko 400 žmonių. Po savaitės apsilankymų jau buvo keli tūkstančiai, o serveriai neatlaikė. Sunku rasti aiškesnį ženklą, kad toks portalas reikalingas. Pažiūrėkite, kaip MojaNorwegia atrodė anksčiau.
Po trijų mėnesių atsirado forumas. Jame buvo galima paklausti apie gyvenimą Norvegijoje, rasti pažįstamų netoliese arba susitarti dėl išvykos. Per penktąjį gimtadienį suskaičiavome: daugiau nei 60 tūkst. registruotų žmonių, beveik 20 tūkst. skelbimų ir daugiau nei milijonas per portalą išsiųstų žinučių. Įdomu, kiek jų prasidėjo žodžiais „Sveiki, jūs irgi gyvenate Bergene?“
Taip MojaNorwegia.pl atrodė 2010 m. balandį.MojaNorwegia.pl
Nuo forumo iki autobuse žiūrimų filmų
Kas mėnesį portalą aplankote daugiau nei 270 tūkst. kartų. „Facebook“ platformoje su mumis yra daugiau nei 107 tūkst. žmonių, „TikTok“ – daugiau nei 30 tūkst., „YouTube“ – daugiau nei 21 tūkst., o „Instagram“ – 10 tūkst. Jei norėtume visus pakviesti torto, vėl pradėtume nuo tikrinimo, ar serveriai atlaikys.
Tortą reikia iššokinėti. Žaidimas „Gimtadienio šuolis“
- Konkursas vyksta nuo šiandienos, lapkričio 24 d. nuo 12:00 val., iki gruodžio 6 d. 23:59 val..
- Kad rezultatas patektų į reitingą, prieš žaidimą prisijunkite. Svečio rezultatas neįskaitomas.
- Galite bandyti kiek norite. Skaičiuojamas geriausias rezultatas.
- Žaidimas su prizais skirtas suaugusiesiems. Juk tai aštuonioliktasis gimtadienis. Vienas asmuo žaidžia iš vienos paskyros.
- Rezultatus paskelbsime iki gruodžio 13 d. Nugalėtojams parašysime paskyroje nurodytu el. pašto adresu, todėl patikrinkite, ar jis aktualus.
Apdovanosime dešimt žmonių, surinkusių aukščiausius rezultatus:
- 1 vieta: TT-Line kelto kelionė iš Svinouiscio į Trelleborgą ir atgal dviem asmenims su automobiliu ir kajute, 1000 zl MultiNOR kuponas ir 2027 m. MojaNorwegia kalendorius,
- 2 vieta: valandos trukmės teisinė konsultacija Nierzwicki & Bluszko advokatų kontoroje, 800 zl MultiNOR kuponas ir 2027 m. MojaNorwegia kalendorius,
- 3 vieta: 500 zl MultiNOR kuponas ir 2027 m. MojaNorwegia kalendorius,
- 4 ir 5 vieta: 300 zl MultiNOR kuponas ir 2027 m. MojaNorwegia kalendorius,
- 6 vieta: 200 zl MultiNOR kuponas,
- 7 ir 8 vieta: 100 zl MultiNOR kuponas ir 200 zl kuponas skelbimui arba reklamai MojaNorwegia.pl,
- 9 ir 10 vieta: 2027 m. MojaNorwegia kalendorius.
Prizus įsteigė mūsų gimtadienio partneriai: TT-Line, Advokatfirma Nierzwicki & Bluszko advokatų kontora ir MultiNOR. Už prizo atsiėmimą nieko mokėti nereikia. Taip pat neprašome slaptažodžių ar kortelės duomenų, o žinutes apie laimėjimą siunčiame tik iš mojanorwegia.pl domeno adresų. Visos taisyklės pateiktos konkurso nuostatuose.
Dovanos aštuonioliktojo gimtadienio proga
- skelbimas pusei metų už pusę kainos arba trims mėnesiams su 30 proc. nuolaida – su kodu 18URODZINY, iki gruodžio 6 d.,
- 2027 m. MojaNorwegia kalendorius su kodu KALENDARZ18 už maždaug 294 kr – tik iki trečiadienio, lapkričio 25 d., 23:59 (mažiausia kaina per 30 dienų iki nuolaidos: 329 kr),
- įmonėms: antrasis banerio rodymo mėnuo nemokamai, įrašas „Facebook“ ir „Instagram“ platformose prie remiamo straipsnio arba filmas apie įmonę 18 proc. pigiau – iki gruodžio 6 d.
O kiek metų jūs jau gyvenate Norvegijoje?
Dėkojame, kad skaitote, žiūrite, skelbiate skelbimus ir padedate tiems, kurie tik pradeda gyvenimą Norvegijoje. Taip pat dėkojame už žinutes redakcijai. Ne viena tema prasidėjo nuo jūsų klausimo.
MojaNorwegia sukako 18 metų. O jums? Kiek metų jau gyvenate Norvegijoje ir kaip mus radote? Parašykite komentare. Įdomu, kas iš jūsų čia yra ilgiau nei mes.
Gratulerer med dagen ir iki pasimatymo MojaNorwegia.pl!
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