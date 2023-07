Parki rozrywki w Norwegii: TOP 5 na lato

Myśląc o wakacjach w Norwegii, można wyobrazić sobie aktywne spędzanie wolnego czasu, jak wycieczki górskie, pływanie kajakiem czy zwiedzanie norweskich miast. Pobyt w kraju fiordów można jednak urozmaicić sobie także wizytą w jednym z parków rozrywki, szczególnie całą rodziną. Oto najpopularniejsze wesołe miasteczka, które warto odwiedzić w Norwegii.

TusenFryd to duży park rozrywki w okolicach Oslo. Położony jest w Vinterbro, 20 kilometrów na południe od stolicy, przy skrzyżowaniu autostrad E18 i E6. TusenFryd oferuje ponad 30 wyjątkowych atrakcji odpowiednich dla wszystkich grup wiekowych. Są to m.in. kolejki górskie, karuzele, spływy korytami wodnymi, samochodziki, huśtawki i wiele innych.

TusenFryd zachęca do przetestowania nowości, np. rollercoastera Storm, w którym wagoniki są zamontowane pod szyną. To największa tego typu kolejka w Europie. Za najbardziej wymagającą kolejkę górską w parku uchodzi zaś Thundercoaster, osiągający prędkość maksymalną 100 km/h. Na terenie obiektu powstał również nowy obszar tematyczny, Dragonville, gdzie można odkrywać średniowieczny świat pełen przygód.

12 kilometrów na wschód Kristiansand znajduje się Dyreparken, park rozrywki połączony z ogrodem zoologicznym. Na początku swojego istnienia było to zwykłe zoo, które jednak z biegiem lat rozbudowano o dodatkowe atrakcje, takie jak rozległy aquapark, osadę karaibskich piratów, safari, tor wodny oraz Miasteczko Kardamonowe oparte na znanej bajce dla dzieci napisanej przez Thorbjørna Egnera. W głównym sezonie w parku można spotkać wszystkich bohaterów Kardemomme by z książki.

Zoo zawiera wybieg dla skandynawskich zwierząt, takich jak wilki, łosie, rysie czy lisy. W parku mieszkają także przedstawiciele egzotycznych gatunków, np. lwy i tygrysy, oraz zwierzęta zagrożone, jak panda mała. Wystawa Afryka umożliwia poruszanie się po moście obserwację mieszkańców sawanny, czyli żyraf i zebr. Na obszarze tropikalnym niektóre mniejsze małpy biegają dziko wśród drzew i terenów do wspinaczki, i huśtają się na linach, podczas gdy goście mogą się między nimi przemieszczać. Głębiej w lesie deszczowym korytarze prowadzą do krokodyli, aligatorów i wielu innych gadów.

Park wodny Badelandet jest najnowszym dodatkiem do Dyreparken. Stanowi jednak „park w parku”, co oznacza, że aby wejść, potrzeba dodatkowego biletu. Istnieje również możliwość zakupu biletów łączonych do obu parków. Aquapark otwarty jest każdego roku od Wielkanocy do połowy października.