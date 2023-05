Współczesna architektura w Norwegii: 7 najciekawszych budynków

Wbrew złudzeniu optycznemu The Twist składa się wyłącznie z linii prostych. stock.adobe.com/ fot. photoopus/ tylko do użytku redakcyjnego

Minimalistyczna, nawiązująca do kultury i przyrody, funkcjonalna – między innymi takimi epitetami można by było opisać współczesną norweską architekturę. Niektóre z budynków zadziwiają wykorzystanymi materiałami, inne zachwycają innowacyjnością, jeszcze inne ze względu na swój design dzielą opinię publiczną i zyskują miano tzw. gargameli.

Katedra Zorzy Polarnej (Nordlyskatedralen) w mieście Alta to nowoczesna świątynia zlokalizowana na północ od koła podbiegunowego w okręgu Finnmark. Jak sama nazwa obiektu wskazuje, kształtem nawiązuje on właśnie do pojawiającej się często na norweskim niebie zielonej wstęgi – a szczególnie w Alcie słynącej jako idealny punkt obserwacyjny tego zjawiska.

Kościół w kształcie spirali o wysokości 47 metrów zbudowano z surowego betonu, tytanu i drewna, co także miało nawiązywać do jego lokalizacji. Struktura może pomieścić 350 osób w sali kościelnej i obejmuje biura administracyjne, sale lekcyjne, powierzchnie wystawiennicze i część parafialną. Katedrę Zorzy Polarnej otwarto w 2013 roku. W jej murach znajduje się również interaktywna wystawa Borealis Alta, poświęcona zarówno magii, jak i nauce o zorzy polarnej.

Norweskie Muzeum Lodowców (Norsk Bremuseum) znajduje się w Fjaerland, w okręgu Sogn og Fjordane. Jego celem jest „gromadzenie, tworzenie i rozpowszechnianie wiedzy o lodowcach i klimacie”. Poza charakterem swojej misji wyjątkowy ma jednak również wygląd – obiekt powstał w 1991 roku i porównano go m.in do schronu przeciwlotniczego lub statku kosmicznego, który wylądował na terenie wyrzeźbionym przez lodowiec Jostedal.

Nadrzeczny tunel z artystycznym twistem

The Twist to galeria sztuki, most i rzeźba w jednym. Budynek o powierzchni 1000 metrów kwadratowych skręca się w plastyczną formę i rozciąga się na 60 metrów w poprzek rzeki Randselva, łącząc jej brzegi. Położona pośrodku parku rzeźb Kistefos struktura znajduje się w Jevnaker w Norwegii, godzinę drogi na północ od Oslo. W środku można obejrzeć modernistyczne dzieła stworzone przez artystów z całego świata – a wszystko to w otoczeniu przepięknej norweskiej przyrody.