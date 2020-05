10 alternatyw dla Lofotów: raje turystyczne w Norwegii

Jak zauważa Christine Baglo, redaktor portalu turystycznego Visit Norway, Norwegia ma do zaoferowania dużo więcej niż same Lofoty. Który kierunek mogą wybrać mieszkańcy kraju fiordów?

3. Okolice Bodø

Bodø to miasto portowe leżące za Kołem Podbiegunowym. O jego wyjątkowości świadczy fakt, że jest to ostatni przystanek na trasie norweskich linii kolejowych. Znajdziemy tu m.in. Mjelle, czyli plażę z czerwonym piaskiem. Osoby zainteresowane bardziej miejskimi atrakcjami mogą skorzystać z dóbr Narodowego Muzeum Lotnictwa i podziwiać fiordy “lecąc” w profesjonalnym symulatorze lotnictwa. W okolicach warto wejść na szczyt Litltind, z którego możemy podziwiać panoramę miasta oraz to, co w Norwegii najlepsze – Lofoty i lodowce. Kolejnym ważnym punktem jest Finnkonnakken, z którego można obserwować niezwykłe fiordy. Tak, właśnie to miejsce znajduje się na mapie wędrówek fotografów, którzy w Norwegii szukają niezapomnianych widoków.