Feriepenger pod znakiem zapytania. Tysiące pracowników mogą nie dostać dodatku urlopowego na czas

Jak pisze portal FriFagbevegelse, 450 spośród 4088 przedsiębiorstw zrzeszonych w Konfederacji Norweskich Przedsiębiorców (NHO) przyznało, że nie da rady wypłacić feriepenger swoim pracownikom w czerwcu, podczas gdy kolejne 531 ma co do tego spore wątpliwości. W najgorszej sytuacji są firmy z branży turystycznej. NHO prosi rząd o pomoc.

Dodatek urlopowy wylicza się na podstawie dochodów brutto z poprzedniego roku. W zależności od wieku pracownika i rodzaju umowy od zarobionej kwoty wylicza się od 10,2 do 14,3 proc. Przed nadchodzącymi wakacjami powinien zostać wypłacony wszystkim, którzy pracowali w 2019 roku, nawet jeśli obecnie przebywają na permitteringu. Jeśli umowa o pracę uległa rozwiązaniu, całość przysługującego wynagrodzenia urlopowego wypracowanego przez pracownika do danego momentu musi zostać wypłacona wraz z ostatnią pensją.

Kiedy pracodawca nie wywiązuje się z obowiązku wypłacenia feriepenger, pracownik powinien wysłać mu list z potwierdzeniem odbioru, w którym domaga się uregulowania należnego dodatku w określonym czasie. Jeśli to nie poskutkuje, sytuację należy zgłosić do do Rady Rozjemczej (Forliksrådet) lub w konsekwencji skierować sprawę do komornika.