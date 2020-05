Można zapomnieć o urlopie w ciepłych krajach: rząd podtrzymuje restrykcje dla podróżnych

15 maja podczas konferencji prasowej z udziałem premier Erny Solberg, przedstawicieli rządu oraz Instytutu Zdrowia Publicznego (Folkehelseinstituttet, FHI) ogłoszono, że zalecenie, aby nie podróżować za granicę bez ważnego powodu, zostaje podtrzymane na razie do 20 sierpnia. Jednocześnie władze otworzyły się na przemieszczanie się po Norwegii i zachęcają, by wakacje spędzić właśnie w kraju fiordów.

Podtrzymanie zalecenia o rezygnacji z podróży zagranicznych do 20 sierpnia oznacza dla wielu Norwegów odwołane wycieczki i zmiany planów urlopowych. Jednocześnie z wakacyjną wizytą w kraju fiordów mogą się pożegnać turyści – w celach rekreacyjnych nie zostaną wpuszczeni do Norwegii.Wyjątek stanowi Svalbard. Władze ogłosiły, że od 1 czerwca na odizolowany obecnie archipelag będą mieli wstęp turyści z kontynentu.

Nadaj jednak istnieje nadzieja, że jeszcze tego lata mieszkańcy kraju fiordów opuszczą rodzinne państwo, żeby spędzić urlop np. u sąsiadów. Władze poinformowały bowiem, że do 15 czerwca ustalą, czy będzie można wyjeżdżać z Norwegii do krajów nordyckich w celach rekreacyjnych, a do 20 lipca podejmą decyzję odnośnie podróży w inne części Europy, nie mając jednak na myśli Południa.