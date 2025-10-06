W Norwegii noga z gazu? Chcą walczyć z dużą liczbą ofiar wypadków samochodowych

Z roku na rok zwiększa się liczba ofiar na norweskich drogach. Fot. Bård Asle Nordbø, Statens vegvesen

W Norwegii każdego roku przyczyną około 30 śmiertelnych wypadków drogowych jest nadmierna prędkość. W odpowiedzi Zarząd Dróg Publicznych (Statens vegvesen) zaproponował nową czteroletnią krajową strategię bezpieczeństwa ruchu drogowego. Urzędnicy rekomendują podjęcie 177 działań.

W projektowanej „Tiltaksplan for trafikksikkerhet" działania rozłożono na 14 obszarów, wśród których znajdują się m.in. piesi i rowerzyści, motocykl, dzieci, osoby starsze, użycie pasów, rozproszenie uwagi, alkohol, technologie oraz infrastruktura. Plan powstał we współpracy wielu instytucji, m.in. policji, Urzędu ds. Zdrowia, samorządów, co ma zapewnić szerokie wsparcie i wieloetapową realizację.



To siódma edycja norweskiego czteroletniego planu bezpieczeństwa ruchu, co świadczy o stałym charakterze strategii. Pełnomocnictwo i koordynacja działań na szczeblu rządowym mają zagwarantować spójność w podejmowanych krokach.

Nowe limity prędkości w Norwegii? Wśród proponowanych środków znajdują się zarówno dostosowanie limitów prędkości do warunków drogowych, jak i działania hamujące nadmierną prędkość, np. uspokojenie ruchu, zwiększenie liczby kontroli i kampanie edukacyjne. Wymieniono także modernizacje infrastruktury, poprawę warunków dla pieszych i rowerzystów oraz technologie wspierające bezpieczeństwo.



Współpraca między szczeblami administracji oraz sektorami ma umożliwić skoordynowaną realizację wszystkich 177 strategii. Całość stanowi narzędzie, które ma nie tylko zapobiegać wypadkom, lecz także redukować skalę ich skutków.

Chcą ograniczyć liczbę ofiar Strategia została skonstruowana z myślą o celu zapisanym w krajowym planie transportowym. Do 2030 roku łączna liczba ofiar i ciężko rannych nie powinna przekroczyć 350. Zmarłych w wyniku wypadku ma być maksymalnie 50. To niemal połowę mniej niż prognozowany poziom z roku 2024.



Do 31 grudnia trwają konsultacje publiczne projektu planu, co daje obywatelom i organizacjom możliwość zgłaszania uwag.