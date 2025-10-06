Strona korzysta z plików cookies

w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przejdź do serwisu

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Motyw

Język

Szybki dostęp

Ogłoszenia

Praca w Norwegii

Usługi multinor

Finanse w Norwegii

Reklama

Artykuły

Pozostałe

Transport i komunikacja

W Norwegii noga z gazu? Chcą walczyć z dużą liczbą ofiar wypadków samochodowych

Redakcja

06 października 2025 15:31

Kopiuj link
W Norwegii noga z gazu? Chcą walczyć z dużą liczbą ofiar wypadków samochodowych

Z roku na rok zwiększa się liczba ofiar na norweskich drogach. Fot. Bård Asle Nordbø, Statens vegvesen

W Norwegii każdego roku przyczyną około 30 śmiertelnych wypadków drogowych jest nadmierna prędkość. W odpowiedzi Zarząd Dróg Publicznych (Statens vegvesen) zaproponował nową czteroletnią krajową strategię bezpieczeństwa ruchu drogowego. Urzędnicy rekomendują podjęcie 177 działań.

Wyróżnione ogłoszenia

Więcej

Tłumaczenie przysięgłe dokumentów na norweski

Zwiększ swoje zarobki w Norwegii - potwierdź kwalifikacje w HK-dir

POLSKI DENTYSTA - OSLO / 30 lat doświadczenia w zawodzie

Ogłoszenia MojaNorwegia

W projektowanej „Tiltaksplan for trafikksikkerhet" działania rozłożono na 14 obszarów, wśród których znajdują się m.in. piesi i rowerzyści, motocykl, dzieci, osoby starsze, użycie pasów, rozproszenie uwagi, alkohol, technologie oraz infrastruktura. Plan powstał we współpracy wielu instytucji, m.in. policji, Urzędu ds. Zdrowia, samorządów, co ma zapewnić szerokie wsparcie i wieloetapową realizację.

To siódma edycja norweskiego czteroletniego planu bezpieczeństwa ruchu, co świadczy o stałym charakterze strategii. Pełnomocnictwo i koordynacja działań na szczeblu rządowym mają zagwarantować spójność w podejmowanych krokach.
Rekordowa liczba ofiar na drogach. Jest gorzej niż przed rokiem, a to dopiero październik

Nowe limity prędkości w Norwegii?

Wśród proponowanych środków znajdują się zarówno dostosowanie limitów prędkości do warunków drogowych, jak i działania hamujące nadmierną prędkość, np. uspokojenie ruchu, zwiększenie liczby kontroli i kampanie edukacyjne. Wymieniono także modernizacje infrastruktury, poprawę warunków dla pieszych i rowerzystów oraz technologie wspierające bezpieczeństwo.

Współpraca między szczeblami administracji oraz sektorami ma umożliwić skoordynowaną realizację wszystkich 177 strategii. Całość stanowi narzędzie, które ma nie tylko zapobiegać wypadkom, lecz także redukować skalę ich skutków.
Utrzymanie samochodu w Norwegii coraz droższe. Jak wypadły elektryki?

Chcą ograniczyć liczbę ofiar

Strategia została skonstruowana z myślą o celu zapisanym w krajowym planie transportowym. Do 2030 roku łączna liczba ofiar i ciężko rannych nie powinna przekroczyć 350. Zmarłych w wyniku wypadku ma być maksymalnie 50. To niemal połowę mniej niż prognozowany poziom z roku 2024.

Do 31 grudnia trwają konsultacje publiczne projektu planu, co daje obywatelom i organizacjom możliwość zgłaszania uwag.
0
0
0
0
0
Odszkodowanie za wypadek drogowy w Norwegii
Masz prawo do odszkodowania za leczenie, dojazdy i utracony dochód.
reklama

Moja Norwegia poleca

Polski warsztat samochodowy w HOKKSUND Troll Rental Stillas utleie As ZAPRASZAMY DO POLSKIEGO SKLEPU BAZA DRAMMEN Szkolenia Online 96015
Cała Norwegia
Przejdź do ogłoszenia
SPRZEDAŻ AUTO CZĘŚCI oraz PRZEWÓZ PACZEK FAGBREV w języku polskim! - Rozwijaj swoją karierę w Norwegii z D&A Spesialistene AS
Cała Norwegia
Praca w KL-Bygg AS
Przejdź do ogłoszenia
Praca w KL-Bygg AS Polski Psychotraumatolog w Oslo Masaż Pedzik transport Transport paczek , zakupów , materiałów budowlanych
kup tutaj reklamę
Komentarze (0)
Dodaj komentarz

Jeszcze nikt nie skomentował

Napisz pierwszy komentarz
Dodaj komentarz
Wyślij

Raport Norwegia

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.