W Norwegii noga z gazu? Chcą walczyć z dużą liczbą ofiar wypadków samochodowych
06 października 2025 15:31
Z roku na rok zwiększa się liczba ofiar na norweskich drogach. Fot. Bård Asle Nordbø, Statens vegvesen
To siódma edycja norweskiego czteroletniego planu bezpieczeństwa ruchu, co świadczy o stałym charakterze strategii. Pełnomocnictwo i koordynacja działań na szczeblu rządowym mają zagwarantować spójność w podejmowanych krokach.
Nowe limity prędkości w Norwegii?
Współpraca między szczeblami administracji oraz sektorami ma umożliwić skoordynowaną realizację wszystkich 177 strategii. Całość stanowi narzędzie, które ma nie tylko zapobiegać wypadkom, lecz także redukować skalę ich skutków.
Chcą ograniczyć liczbę ofiar
Do 31 grudnia trwają konsultacje publiczne projektu planu, co daje obywatelom i organizacjom możliwość zgłaszania uwag.
