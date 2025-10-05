Rekordowa liczba ofiar na drogach. Jest gorzej niż przed rokiem, a to dopiero październik

W ciągu dziewięciu miesięcy statystyki prezentują się gorzej niż przez cały 2024 rok. Fot. Colourbox; za: Trygg Trafikk (zdjęcie poglądowe)

We wrześniu na norweskich drogach zginęło 11 osób. Od początku roku w wypadkach życie straciło już 89 osób. To więcej niż w całym 2024 r.

W Vestland odnotowano do tej pory 14 ofiar wypadków drogowych. W roku ubiegłym liczba wyniosła pięć. W Innlandet liczba ofiar to 13, w porównaniu z dziewięcioma osobami w analogicznym okresie 2024 roku. Trygg Trafikk zwraca uwagę, że do tej pory odnotowano 89 ofiar śmiertelnych, co już przewyższa całkowitą liczbę zgonów w ruchu drogowym w roku ubiegłym (87).

W Norwegii ginie coraz więcej motocyklistów We wrześniu dwie osoby zginęły w wypadkach motocyklowych. Obie to młodzi mężczyźni. W grupie wiekowej 16–18 lat, kierowcy lekkich motocykli charakteryzują się najmniejszym doświadczeniem oraz ograniczoną zdolnością oceny ryzyka, co zwiększa ich podatność na poważne wypadki.



Organizacja promująca bezpieczeństwo w ruchu drogowym Trygg Trafikk podkreśla konieczność odświeżenia umiejętności jazdy zarówno dla niedoświadczonych, jak i bardziej zaawansowanych kierowców przed każdym sezonem. W porównaniu z rokiem ubiegłym, w 2024 r. zginęło 20 osób na motocyklach. Obecnie liczba wzrosła do 24.

Wzrost zgonów w kategorii pojazdów zauważany jest wśród motocyklistów i mężczyzn, biorąc pod uwagę płeć.Fot. stock.adobe.com/licencja standardowa

Chcą zmian dla motocyklistów Organizacja przedstawiła propozycje możliwych działań prewencyjnych: wprowadzenie obowiązkowych kursów odświeżających umiejętności, podniesienie minimalnego wieku do 18 lat dla kierowców lekkich motocykli, ograniczenie maksymalnej prędkości, obowiązek stosowania dodatkowego wyposażenia bezpieczeństwa poza kaskiem oraz rozszerzenie systemu punktowego na lekkie motocykle. Eksperci wskazują, że w warunkach jesiennych, kiedy zmieniają się warunki atmosferyczne i stan nawierzchni, należy dostosowywać prędkość do pory dnia i panującej pogody.



Trygg Trafikk apeluje, by trasa jazdy sama w sobie stała się częścią bezpiecznej podróży, a nie tylko środkiem do celu. Wspólnie z partnerami organizacja rozważa wdrożenie nowych środków w przyszłości.