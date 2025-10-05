Rekordowa liczba ofiar na drogach. Jest gorzej niż przed rokiem, a to dopiero październik
05 października 2025 11:33
W ciągu dziewięciu miesięcy statystyki prezentują się gorzej niż przez cały 2024 rok. Fot. Colourbox; za: Trygg Trafikk (zdjęcie poglądowe)
W Norwegii ginie coraz więcej motocyklistów
Organizacja promująca bezpieczeństwo w ruchu drogowym Trygg Trafikk podkreśla konieczność odświeżenia umiejętności jazdy zarówno dla niedoświadczonych, jak i bardziej zaawansowanych kierowców przed każdym sezonem. W porównaniu z rokiem ubiegłym, w 2024 r. zginęło 20 osób na motocyklach. Obecnie liczba wzrosła do 24.
Wzrost zgonów w kategorii pojazdów zauważany jest wśród motocyklistów i mężczyzn, biorąc pod uwagę płeć.Fot. stock.adobe.com/licencja standardowa
Chcą zmian dla motocyklistów
Trygg Trafikk apeluje, by trasa jazdy sama w sobie stała się częścią bezpiecznej podróży, a nie tylko środkiem do celu. Wspólnie z partnerami organizacja rozważa wdrożenie nowych środków w przyszłości.
