Strona korzysta z plików cookies

w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przejdź do serwisu

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Motyw

Język

Szybki dostęp

Ogłoszenia

Praca w Norwegii

Usługi multinor

Finanse w Norwegii

Reklama

Artykuły

Pozostałe

Transport i komunikacja

Elektryczna rewolucja nabiera tempa. Nowe dane robią wrażenie

Redakcja

14 października 2025 11:20

Kopiuj link
2
Elektryczna rewolucja nabiera tempa. Nowe dane robią wrażenie

Norwegia bliska jest całkowitego wyeliminowania diesli i benzyniaków wśród osób wybierających nowe auta osobowe. Fot. stock.adobe.com/licencja standardowa

We wrześniu dynamika rejestracji nowych aut w krajach nordyckich wyraźnie przyspieszyła, z silnymi wzrostami w Finlandii, Danii i Norwegii. W Szwecji odnotowano jedyny spadek w regionie. Norwegia ustanowiła nowy rekord udziału aut elektrycznych.

Wyróżnione ogłoszenia

Więcej

Polski Adwokat w Norwegii - Katarzyna Szlyk-Verde

Transport samochodow, Wynajem lawety, laweta, holowanie Asker Drammen Sandvika Oslo

ARCHITEKT MNAL - Michał Zurawiecki

Ogłoszenia MojaNorwegia

W Finlandii liczba pierwszych rejestracji nowych samochodów osobowych wzrosła o ponad 30 proc. rok do roku, w Danii o niespełna 14 proc., a w Norwegii o ponad 10 proc. W Szwecji spadła o ponad 2,0 proc.

W Norwegii osiągnięto historyczny wynik – 98,3 proc. udziału aut elektrycznych w nowych rejestracjach. Średnia za dziewięć miesięcy 2025 roku to 95 proc. Rada ds. Informacji o Ruchu Drogowym (OFV) wskazuje, że sprzedaż aut benzynowych i diesla jest bliska zaniku, a kluczowym wyzwaniem pozostaje przyspieszenie elektryfikacji w segmencie dostawczym i ciężarowym.
Zima w Norwegii oznacza jedno. Policja sprawdzi, czy masz dobre opony

Norweskie regulacje i plany budżetowe

15 października rząd Norwegii przedstawi projekt budżetu 2026. W centrum uwagi znajduje się utrzymanie progu VAT na auta elektryczne na poziomie 500 tys. NOK w 2026 r. OFV sygnalizuje niepewność co do ewentualnych zmian podatkowych, które mogłyby negatywnie wpłynąć na rynek nowych aut. Podkreśla znaczenie ciągłości zachęt, aby nie doszło do wyhamowania rynku, jak to miało miejsce w Szwecji.

W Danii przedstawiciele branży motoryzacyjnej oczekują szybkich decyzji w sprawie zachęt przy zakupie aut elektrycznych. Wskazują, że trwałe uczynienie elektryków atrakcyjnym wyborem jest warunkiem utrzymania rekordowych poziomów udziału. Zdaniem duńskich organizacji, brak silnych bodźców może doprowadzić do spowolnienia liczby rejestracji pojazdów elektrycznych, co byłoby sprzeczne z celami klimatycznymi.
Norweskim celem na 2025 rok jest osiągnięcie poziomu 100 proc. sprzedaży nowych samochodów elektrycznych.

Norweskim celem na 2025 rok jest osiągnięcie poziomu 100 proc. sprzedaży nowych samochodów elektrycznych.Fot. Norweskie Stowarzyszenie Samochodów Elektrycznych

Planowane decyzje budżetowe w Norwegii oraz oczekiwane rozstrzygnięcia fiskalne w Danii będą w najbliższych tygodniach wyznaczać kierunek dla utrzymania wysokich udziałów aut elektrycznych. Z kolei w Szwecji wszystko wskazuje na to, że pierwszy boom zakupowy na elbile minął.
0
0
0
0
0
Idealne opony dla Twojego auta
Sprawdź wyszukiwarkę opon Dekk.eu
reklama

Moja Norwegia poleca

Szkolenia Online 96015
Cała Norwegia
Praca w KL-Bygg AS
Przejdź do ogłoszenia
Praca w KL-Bygg AS Stillas utleie As Pedzik transport
Oslo, okręg miasta
Brukarz - kamieniarz
Przejdź do ogłoszenia
Brukarz - kamieniarz
Cała Norwegia
Przejdź do ogłoszenia
SPRZEDAŻ AUTO CZĘŚCI oraz PRZEWÓZ PACZEK Opony Transport paczek , zakupów , materiałów budowlanych Masaż Polski warsztat samochodowy w HOKKSUND Polski Psychotraumatolog w Oslo ZAPRASZAMY DO POLSKIEGO SKLEPU BAZA DRAMMEN
Oslo, okręg miasta
Ciesla szalunkowy - betoniarz
Przejdź do ogłoszenia
Ciesla szalunkowy - betoniarz FAGBREV w języku polskim! - Rozwijaj swoją karierę w Norwegii z D&A Spesialistene AS
kup tutaj reklamę
Komentarze (2)
Dodaj komentarz
Anonimowy
1 godzinę temu
Ha ha
0
Odpowiedz
Anonimowy
1 godzinę temu
W Norwegii, jesli zgodnie z obietnicami rzadu, wprowadzony zostanie VAT na elbile, to skonczy sie ich oplacalnosc i wroci zainteresowanie samochodami spalinowymi. Na czasy przejsciowe najlepszy jest naped PHEV.
0
Odpowiedz

Raport Norwegia

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.