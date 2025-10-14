Elektryczna rewolucja nabiera tempa. Nowe dane robią wrażenie
14 października 2025 11:20
Norwegia bliska jest całkowitego wyeliminowania diesli i benzyniaków wśród osób wybierających nowe auta osobowe. Fot. stock.adobe.com/licencja standardowa
W Norwegii osiągnięto historyczny wynik – 98,3 proc. udziału aut elektrycznych w nowych rejestracjach. Średnia za dziewięć miesięcy 2025 roku to 95 proc. Rada ds. Informacji o Ruchu Drogowym (OFV) wskazuje, że sprzedaż aut benzynowych i diesla jest bliska zaniku, a kluczowym wyzwaniem pozostaje przyspieszenie elektryfikacji w segmencie dostawczym i ciężarowym.
Norweskie regulacje i plany budżetowe
W Danii przedstawiciele branży motoryzacyjnej oczekują szybkich decyzji w sprawie zachęt przy zakupie aut elektrycznych. Wskazują, że trwałe uczynienie elektryków atrakcyjnym wyborem jest warunkiem utrzymania rekordowych poziomów udziału. Zdaniem duńskich organizacji, brak silnych bodźców może doprowadzić do spowolnienia liczby rejestracji pojazdów elektrycznych, co byłoby sprzeczne z celami klimatycznymi.
Norweskim celem na 2025 rok jest osiągnięcie poziomu 100 proc. sprzedaży nowych samochodów elektrycznych.Fot. Norweskie Stowarzyszenie Samochodów Elektrycznych
