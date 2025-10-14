Elektryczna rewolucja nabiera tempa. Nowe dane robią wrażenie

Norwegia bliska jest całkowitego wyeliminowania diesli i benzyniaków wśród osób wybierających nowe auta osobowe. Fot. stock.adobe.com/licencja standardowa

We wrześniu dynamika rejestracji nowych aut w krajach nordyckich wyraźnie przyspieszyła, z silnymi wzrostami w Finlandii, Danii i Norwegii. W Szwecji odnotowano jedyny spadek w regionie. Norwegia ustanowiła nowy rekord udziału aut elektrycznych.

W Finlandii liczba pierwszych rejestracji nowych samochodów osobowych wzrosła o ponad 30 proc. rok do roku, w Danii o niespełna 14 proc., a w Norwegii o ponad 10 proc. W Szwecji spadła o ponad 2,0 proc.



W Norwegii osiągnięto historyczny wynik – 98,3 proc. udziału aut elektrycznych w nowych rejestracjach. Średnia za dziewięć miesięcy 2025 roku to 95 proc. Rada ds. Informacji o Ruchu Drogowym (OFV) wskazuje, że sprzedaż aut benzynowych i diesla jest bliska zaniku, a kluczowym wyzwaniem pozostaje przyspieszenie elektryfikacji w segmencie dostawczym i ciężarowym.

Norweskie regulacje i plany budżetowe 15 października rząd Norwegii przedstawi projekt budżetu 2026. W centrum uwagi znajduje się utrzymanie progu VAT na auta elektryczne na poziomie 500 tys. NOK w 2026 r. OFV sygnalizuje niepewność co do ewentualnych zmian podatkowych, które mogłyby negatywnie wpłynąć na rynek nowych aut. Podkreśla znaczenie ciągłości zachęt, aby nie doszło do wyhamowania rynku, jak to miało miejsce w Szwecji.



W Danii przedstawiciele branży motoryzacyjnej oczekują szybkich decyzji w sprawie zachęt przy zakupie aut elektrycznych. Wskazują, że trwałe uczynienie elektryków atrakcyjnym wyborem jest warunkiem utrzymania rekordowych poziomów udziału. Zdaniem duńskich organizacji, brak silnych bodźców może doprowadzić do spowolnienia liczby rejestracji pojazdów elektrycznych, co byłoby sprzeczne z celami klimatycznymi.

Norweskim celem na 2025 rok jest osiągnięcie poziomu 100 proc. sprzedaży nowych samochodów elektrycznych.Fot. Norweskie Stowarzyszenie Samochodów Elektrycznych

Planowane decyzje budżetowe w Norwegii oraz oczekiwane rozstrzygnięcia fiskalne w Danii będą w najbliższych tygodniach wyznaczać kierunek dla utrzymania wysokich udziałów aut elektrycznych. Z kolei w Szwecji wszystko wskazuje na to, że pierwszy boom zakupowy na elbile minął.