Zima w Norwegii oznacza jedno. Policja sprawdzi, czy masz dobre opony
13 października 2025 13:56
W Norwegii opony mają być dostosowane do warunków panujących na drodze. /zdjęcie ilustracyjne stock.adobe.com/standardowa/blacksalmon
Brak zimy według kalendarza w wielu miejscach na mapie kraju fiordów nie musi oznaczać braku śniegu. Jeśli tylko prognozy będą wskazywać na jego nadchodzące opady lub przymrozki, zasadna będzie zmiana opon na zimowe.
Przede wszystkim bezpieczeństwo
Nie wszędzie w kraju piggdekki są mile widziane, za jazdę z nimi trzeba więc płacić. /zdjęcie poglądoweFot. stock.adobe.com/standardowa/alfa27
Zmień już w październiku
Ważne jest, aby opony były w dobrym stanie i dostosowane do pojazdu i drogi niezależnie od pory roku. Głębokość bieżnika musi wynosić co najmniej 3 milimetry, niezależnie od rodzaju opon zamontowanych w samochodzie, a kolce są dozwolone wyłącznie w oponach zimowych. Jeśli jedzie się z przyczepą, głębokość bieżnika opon ma być taka sama jak w pojeździe.
