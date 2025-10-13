Strona korzysta z plików cookies

  Oslo, Oslo, Norwegia
  Bergen, Vestland, Norwegia
  Jessheim, Akershus, Norwegia
  Stavanger, Rogaland, Norwegia
  Kristiansand, Agder, Norwegia
  Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  Bodø, Nordland, Norwegia
  Sandnes, Rogaland, Norwegia
  Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  Drammen, Buskerud, Norwegia

Zima w Norwegii oznacza jedno. Policja sprawdzi, czy masz dobre opony

Redakcja

13 października 2025 13:56

Kopiuj link
Zima w Norwegii oznacza jedno. Policja sprawdzi, czy masz dobre opony

W Norwegii opony mają być dostosowane do warunków panujących na drodze. /zdjęcie ilustracyjne stock.adobe.com/standardowa/blacksalmon

Chociaż w wielu regionach Norwegii jesienna pogoda jest nadal dość łaskawa, co przekłada się na dogodne warunki na trasach, służby zalecają zachować czujność i pomyśleć o zmianie opon zawczasu. Jakie zasady dotyczące ogumienia panują w kraju fiordów?

Ogólna myśl, która powinna przyświecać kierowcom samochodów osobowych w Norwegii, to dostosowanie auto do panujących warunków. Okres przejściowy między jesienią a zimą bywa zdradliwy. Gdy na zewnątrz wciąż panują dodatnie temperatury, to na nawierzchni dróg może być już ślisko.

Brak zimy według kalendarza w wielu miejscach na mapie kraju fiordów nie musi oznaczać braku śniegu. Jeśli tylko prognozy będą wskazywać na jego nadchodzące opady lub przymrozki, zasadna będzie zmiana opon na zimowe.
Drogie opony odstraszają kierowców. Właściciele aut skazani na słabej jakości zimówki?

Przede wszystkim bezpieczeństwo

Kierowcy jako priorytet powinni traktować bezpieczeństwo zarówno swoje, jak i innych uczestników ruchu drogowego. W wielu przypadkach zwykłe opony zimowe nie zapewnią odpowiedniej przyczepności i mogą stać się przyczyną zarówno utknięcia na oblodzonej trasie, jak i wypadku. Dlatego w Norwegii w określonych przedziałach czasowych dozwolone jest stosowanie opon z kolcami (piggdekk). Można także użyć łańcuchów na koła.
Nie wszędzie w kraju piggdekki są mile widziane, za jazdę z nimi trzeba więc płacić. /zdjęcie poglądowe

Nie wszędzie w kraju piggdekki są mile widziane, za jazdę z nimi trzeba więc płacić. /zdjęcie poglądoweFot. stock.adobe.com/standardowa/alfa27

Zmień już w październiku

Mieszkańcy najbardziej wysuniętych na północ okręgów, Nordland, Troms i Finnmark, mogą używać opon z kolcami od 16 października do 30 kwietnia. W pozostałej części kraju fiordów zaś od 1 listopada do pierwszego poniedziałku po drugim dniu świąt wielkanocnych. Z opon bezkolcowych można jednak w zasadzie korzystać przez cały rok.

Ważne jest, aby opony były w dobrym stanie i dostosowane do pojazdu i drogi niezależnie od pory roku. Głębokość bieżnika musi wynosić co najmniej 3 milimetry, niezależnie od rodzaju opon zamontowanych w samochodzie, a kolce są dozwolone wyłącznie w oponach zimowych. Jeśli jedzie się z przyczepą, głębokość bieżnika opon ma być taka sama jak w pojeździe.
