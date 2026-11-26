26 listopada 2026 14:49
W Norwegii 144 tys. osób szukało pracy. Kogo SSB zalicza do bezrobotnych?
Bezrobocie o 0,1 punktu wyższe niż we wrześniu
Rynek pracy w październiku 2026 według SSB
|Wskaźnik
|Wynik
|Liczba osób bezrobotnych
|około 144 000
|Udział bezrobotnych wśród pracujących i szukających pracy
|4,7 proc.
|Zmiana od września
|wzrost o 0,1 punktu procentowego
SSB podaje tak zwane dane trendu, czyli oczyszczone z wahań sezonowych i przypadkowych. Urząd zastrzega, że liczby za ostatnie miesiące są najmniej pewne, bo częściowo opierają się na wartościach prognozowanych. Mogą więc zostać skorygowane.W badaniu SSB liczy się także poszukiwanie pracy na własną rękę. Fot. Ketut Subiyanto (Pexels).
Od przełomu roku bezrobocie utrzymuje się na poziomie 4,6–4,7 proc., ale u kobiet i mężczyzn zmieniało się w różnych kierunkach.
U kobiet rośnie, u mężczyzn spada
Na rynek pracy wchodzi też więcej młodych. W grupie 15–24 lata pracuje albo szuka pracy 69,7 proc. osób. Rok wcześniej było to 67,3 proc. W tej grupie w ciągu roku wzrosło zarówno zatrudnienie, jak i bezrobocie.
SSB ma 144 tys., NAV 59 tys. Skąd różnica
Obie instytucje stosują te same trzy warunki: nie masz płatnej pracy, szukasz jej i możesz ją podjąć. Różni je sposób liczenia:
- NAV liczy osoby zarejestrowane w urzędzie. To pełne dane z rejestru, ale nie ma w nich nikogo, kto szuka pracy tylko na własną rękę.
- SSB pyta w wywiadach wybraną grupę mieszkańców. Bezrobotny to ktoś, kto nie ma płatnej pracy, szukał jej w ostatnich czterech tygodniach i może ją zacząć w ciągu dwóch tygodni. Rejestracja w NAV nie ma tu znaczenia.
Według SSB do NAV rzadziej zgłaszają się młodzi i inne osoby, które nie mają prawa do zasiłku. Uczestnicy kursów i programów NAV nie są w rejestrze liczeni jako całkowicie bezrobotni, a w badaniu SSB mogą nimi być. Z kolei część osób z rejestru NAV mówi ankieterom, że pracy nie szuka albo że ją ma.
Skutek opisał sam urząd statystyczny: tylko jedna na sześć osób uznanych za bezrobotne w co najmniej jednym źródle jest bezrobotna w obu.
Inaczej liczone jest też postojowe (permittering). NAV wlicza takie osoby do bezrobotnych od pierwszego dnia, a SSB dopiero wtedy, gdy postój trwa bez przerwy ponad trzy miesiące.
Zasiłek dla bezrobotnych przysługuje dopiero po rejestracji w NAV. Na zdjęciu wejście do jednego z biur urzędu.Fot. MN
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Polacy w rejestrze NAV: 3 261 osób
W styczniu Polaków w rejestrze było 4 507, we wrześniu 3 257. Liczby nie są korygowane o sezon, więc stycznia i października nie da się porównać wprost.
Imigranci to prawie połowa zarejestrowanych bezrobotnych: 28,1 tys. z 59,1 tys. Zarejestrowane bezrobocie wynosi wśród nich 4,6 proc., a wśród pozostałych mieszkańców 1,3 proc. Dla imigrantów z Europy to 4,3 proc. Odsetka dla samych Polaków NAV nie podaje.
W komunikacie za październik dyrektor NAV Hege Nilssen zwróciła uwagę na budownictwo, gdzie bezrobocie spadło najbardziej.„Spadek wynika prawdopodobnie z tego, że część imigrantów zarobkowych wróciła do swoich krajów, a nie z większego ruchu w branży” – powiedziała.
Tracisz pracę? Zasiłek tylko po rejestracji w NAV
- straciłeś co najmniej 50 proc. czasu pracy i całość albo część dochodu,
- zarobiłeś co najmniej 204 824 kr w ostatnich 12 miesiącach albo 409 647 kr łącznie w ostatnich 36 miesiącach,
- nie masz jeszcze 67 lat,
- przebywasz w Norwegii i należysz do norweskiego systemu ubezpieczeń (folketrygden),
- co 14 dni wysyłasz kartę meldunkową (meldekort) i rzeczywiście szukasz pracy.
Zasiłek wynosi 62,4 proc. wcześniejszego dochodu, przy czym dochód ponad 819 294 kr rocznie się nie liczy. NAV wypłaca go najdłużej przez 104 tygodnie, a przy dochodzie poniżej 273 098 kr przez 52 tygodnie. Jeśli w ostatnich 36 miesiącach pracowałeś też w Polsce albo innym kraju EOG, NAV potrzebuje zaświadczenia PD U1 z tamtego kraju.
Nie czekaj z wnioskiem. NAV radzi złożyć go dwa tygodnie przed ostatnim dniem, za który należy ci się pensja. Zasiłek przysługuje najwcześniej od dnia, w którym wyślesz wniosek i zarejestrujesz się jako osoba szukająca pracy.
Pracy przybywa głównie dzięki imigrantom
Wstępne dane za październik pokazują spadek o nieco ponad 6 tys. wobec września, czyli o 0,2 proc. Ubyło głównie w ochronie zdrowia i opiece (3,1 tys.) oraz w edukacji (2,6 tys.). SSB zaznacza, że dane wstępne są mniej pewne od ostatecznych.
Gdzie sprawdzić dane
Tekst przygotowany przy użyciu AI na podstawie źródeł podanych w artykule.
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