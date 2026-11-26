NAV liczy osoby zarejestrowane w urzędzie. To pełne dane z rejestru, ale nie ma w nich nikogo, kto szuka pracy tylko na własną rękę.

liczy osoby zarejestrowane w urzędzie. To pełne dane z rejestru, ale nie ma w nich nikogo, kto szuka pracy tylko na własną rękę. SSB pyta w wywiadach wybraną grupę mieszkańców. Bezrobotny to ktoś, kto nie ma płatnej pracy, szukał jej w ostatnich czterech tygodniach i może ją zacząć w ciągu dwóch tygodni. Rejestracja w NAV nie ma tu znaczenia.

Co miesiąc ukazują się w Norwegii dwie liczby bezrobotnych. NAV podał, że w październiku miał w rejestrze 59,1 tys. osób całkowicie bez pracy, czyli 2,0 proc. pracujących i szukających pracy. To ponad dwa razy mniej niż 144 tys. z badania SSB.Obie instytucje stosują te same trzy warunki: nie masz płatnej pracy, szukasz jej i możesz ją podjąć. Różni je sposób liczenia:Według SSB do NAV rzadziej zgłaszają się młodzi i inne osoby, które nie mają prawa do zasiłku. Uczestnicy kursów i programów NAV nie są w rejestrze liczeni jako całkowicie bezrobotni, a w badaniu SSB mogą nimi być. Z kolei część osób z rejestru NAV mówi ankieterom, że pracy nie szuka albo że ją ma.Skutek opisał sam urząd statystyczny: tylko jedna na sześć osób uznanych za bezrobotne w co najmniej jednym źródle jest bezrobotna w obu.Inaczej liczone jest też postojowe (permittering). NAV wlicza takie osoby do bezrobotnych od pierwszego dnia, a SSB dopiero wtedy, gdy postój trwa bez przerwy ponad trzy miesiące.