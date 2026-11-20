20 listopada 2026 10:42
599 przyjazdów i 800 wyjazdów. Jak zmieniła się migracja Polaków w Norwegii?
Różnica jest widoczna po obu stronach tabeli
Przyjazdy i wyjazdy od lipca do września
|Miara
|2025
|2026
|Przyjazdy
|711
|599
|Wyjazdy
|537
|800
|Saldo
|plus 174
|minus 201
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Dokąd wyjechało tych 800 osób?
Z tych danych nie odczytamy też przyczyny przeprowadzki ani liczby wszystkich mieszkańców Norwegii z polskimi korzeniami. Tabela opisuje zmianę miejsca zamieszkania przez granicę. Osoba, która przyleciała do pracy na rotację i nadal mieszka w Polsce, to inna sytuacja. Definicje i dane ludnościowe SSB.
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Fotografia: Oslo airport Check in area, NORDIC Office of Architecture / Ivan Brodery, CC BY 4.0. Zdjęcie kadrowane.
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