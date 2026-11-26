26.11.2026 14:49
În Norvegia, 144 de mii de persoane căutau un loc de muncă. Pe cine include SSB în categoria șomerilor?
Șomajul, cu 0,1 puncte mai mare decât în septembrie
Cele mai importante cifre pentru octombrie:
- 144 de mii – persoane fără loc de muncă, cu vârste între 15 și 74 de ani,
- 4,7% – ponderea lor în rândul celor care lucrează sau caută de lucru,
- +0,1 puncte procentuale – schimbarea față de septembrie.
SSB publică așa-numitele date de trend, adică fără variațiile sezoniere și întâmplătoare. Institutul precizează că cifrele pentru ultimele luni sunt cele mai nesigure, deoarece se bazează parțial pe valori estimate. Ele pot fi, așadar, corectate.
De la începutul anului, șomajul s-a menținut la 4,6–4,7%, dar la femei și la bărbați evoluția a mers în direcții diferite.
Crește la femei, scade la bărbați
Pe piața muncii intră și mai mulți tineri. În grupa de vârstă 15–24 de ani, 69,7% lucrează sau caută de lucru. Cu un an în urmă, procentul era de 67,3%. În această grupă au crescut într-un an atât ocuparea, cât și șomajul.
SSB are 144 de mii, NAV 59 de mii. De ce?
Ambele instituții folosesc aceleași trei condiții: nu ai un loc de muncă plătit, cauți unul și poți începe lucrul. Diferă modul de numărare:
- NAV numără persoanele înregistrate la instituție. Sunt date complete din registru, dar nu îi cuprind pe cei care caută de lucru doar pe cont propriu.
- SSB intervievează un eșantion din populație. Șomer este cel care nu are un loc de muncă plătit, a căutat unul în ultimele patru săptămâni și poate începe lucrul în două săptămâni. Înregistrarea la NAV nu contează aici.
Potrivit SSB, tinerii și alte persoane fără drept la indemnizație de șomaj se înregistrează mai rar la NAV. Participanții la cursurile și programele NAV nu sunt numărați în registru ca șomeri compleți, dar în ancheta SSB pot fi șomeri. În schimb, o parte dintre cei din registrul NAV le spun operatorilor de interviu că nu caută de lucru sau că au un loc de muncă.
Rezultatul l-a descris chiar institutul de statistică: doar una din șase persoane considerate șomere în cel puțin una dintre surse este șomeră în ambele.
Și șomajul tehnic (permittering) este numărat diferit. NAV îi include pe acești oameni printre șomeri din prima zi, iar SSB abia atunci când întreruperea durează fără pauză mai mult de trei luni.
Indemnizația de șomaj se acordă doar după înregistrarea la NAV. În imagine, intrarea într-un birou NAV.Foto: MN
Românii în registrul NAV: 673 de persoane
În ianuarie, în registru erau 863 de români, iar în septembrie 662. Cifrele nu sunt ajustate sezonier, așa că ianuarie și octombrie nu pot fi comparate direct.
Imigranții reprezintă aproape jumătate dintre șomerii înregistrați: 28,1 mii din 59,1 mii. Șomajul înregistrat este de 4,6% în rândul lor și de 1,3% în rândul celorlalți locuitori. Pentru imigranții din Europa este de 4,3%. NAV nu publică o rată separată pentru români.
În comunicatul pentru octombrie, directoarea NAV, Hege Nilssen, a atras atenția asupra construcțiilor, unde șomajul a scăzut cel mai mult. „Scăderea se datorează probabil faptului că o parte dintre imigranții veniți la muncă s-au întors în țările lor, și nu unei activități mai mari în sector”, a spus ea.
Îți pierzi locul de muncă? Indemnizație doar prin NAV
- ai pierdut cel puțin 50% din timpul de lucru și venitul, integral sau parțial,
- ai câștigat cel puțin 204 824 kr în ultimele 12 luni sau 409 647 kr în total în ultimele 36 de luni,
- nu ai împlinit 67 de ani,
- te afli în Norvegia și ești membru al sistemului norvegian de asigurări sociale (folketrygden),
- trimiți la fiecare 14 zile fișa de raportare (meldekort) și cauți cu adevărat de lucru.
Indemnizația reprezintă 62,4% din venitul anterior, iar venitul de peste 819 294 kr pe an nu se ia în calcul. NAV o plătește cel mult 104 săptămâni, iar la un venit sub 273 098 kr, cel mult 52 de săptămâni. Dacă în ultimele 36 de luni ai lucrat și în România sau în altă țară din SEE, NAV are nevoie de formularul PD U1 din acea țară.
Nu amâna cererea. NAV recomandă depunerea ei cu două săptămâni înainte de ultima zi pentru care ai dreptul la salariu. Indemnizația se acordă cel mai devreme din ziua în care trimiți cererea și te înregistrezi ca persoană în căutarea unui loc de muncă.
Locurile de muncă cresc mai ales datorită imigranților
Datele preliminare pentru octombrie arată o scădere de puțin peste 6 mii față de septembrie, adică de 0,2%. Scăderea s-a produs mai ales în sănătate și servicii sociale (3,1 mii) și în educație (2,6 mii). SSB precizează că datele preliminare sunt mai puțin sigure decât cele finale.
Unde găsești datele
Text realizat cu ajutorul inteligenței artificiale, pe baza surselor indicate în articol.
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