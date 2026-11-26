NAV numără persoanele înregistrate la instituție. Sunt date complete din registru, dar nu îi cuprind pe cei care caută de lucru doar pe cont propriu.

numără persoanele înregistrate la instituție. Sunt date complete din registru, dar nu îi cuprind pe cei care caută de lucru doar pe cont propriu. SSB intervievează un eșantion din populație. Șomer este cel care nu are un loc de muncă plătit, a căutat unul în ultimele patru săptămâni și poate începe lucrul în două săptămâni. Înregistrarea la NAV nu contează aici.

În fiecare lună, în Norvegia apar două cifre ale șomajului. NAV a anunțat că în octombrie avea în registru 59,1 mii de persoane complet fără loc de muncă, adică 2,0% din forța de muncă. Este mai puțin de jumătate din cele 144 de mii din ancheta SSB.Ambele instituții folosesc aceleași trei condiții: nu ai un loc de muncă plătit, cauți unul și poți începe lucrul. Diferă modul de numărare:Potrivit SSB, tinerii și alte persoane fără drept la indemnizație de șomaj se înregistrează mai rar la NAV. Participanții la cursurile și programele NAV nu sunt numărați în registru ca șomeri compleți, dar în ancheta SSB pot fi șomeri. În schimb, o parte dintre cei din registrul NAV le spun operatorilor de interviu că nu caută de lucru sau că au un loc de muncă.Rezultatul l-a descris chiar institutul de statistică: doar una din șase persoane considerate șomere în cel puțin una dintre surse este șomeră în ambele.Și șomajul tehnic (permittering) este numărat diferit. NAV îi include pe acești oameni printre șomeri din prima zi, iar SSB abia atunci când întreruperea durează fără pauză mai mult de trei luni.