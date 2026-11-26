26.11.2026 14:49
Norvegijoje darbo ieškojo 144 tūkst. žmonių. Ką SSB priskiria bedarbiams?
Nedarbas 0,1 punkto didesnis nei rugsėjį
Svarbiausi spalio skaičiai:
- 144 tūkst. – 15–74 metų žmonės be darbo,
- 4,7 proc. – jų dalis tarp dirbančių ir ieškančių darbo,
- +0,1 procentinio punkto – pokytis nuo rugsėjo.
SSB skelbia vadinamuosius tendencijos duomenis, iš kurių pašalinti sezoniniai ir atsitiktiniai svyravimai. Tarnyba pabrėžia, kad paskutinių mėnesių skaičiai yra mažiausiai tikslūs, nes iš dalies remiasi prognozuojamomis reikšmėmis. Todėl jie gali būti patikslinti.
Nuo metų pradžios nedarbas laikosi ties 4,6–4,7 proc., tačiau moterų ir vyrų rodikliai keitėsi skirtingomis kryptimis.
Moterų nedarbas auga, vyrų mažėja
Į darbo rinką ateina ir daugiau jaunimo. 15–24 metų grupėje dirba arba darbo ieško 69,7 proc. žmonių. Prieš metus buvo 67,3 proc. Šioje grupėje per metus padidėjo ir užimtumas, ir nedarbas.
SSB skaičiuoja 144 tūkst., NAV – 59 tūkst. Kodėl?
Abi institucijos taiko tas pačias tris sąlygas: neturi apmokamo darbo, jo ieškai ir gali pradėti dirbti. Skiriasi skaičiavimo būdas:
- NAV skaičiuoja įstaigoje užsiregistravusius žmones. Tai išsamūs registro duomenys, tačiau juose nėra tų, kurie darbo ieško tik savarankiškai.
- SSB apklausia atrinktą gyventojų grupę. Bedarbis – tas, kas neturi apmokamo darbo, jo ieškojo per pastarąsias keturias savaites ir gali pradėti dirbti per dvi savaites. Registracija NAV čia neturi reikšmės.
Pasak SSB, į NAV rečiau kreipiasi jaunimas ir kiti žmonės, neturintys teisės į bedarbio pašalpą. NAV kursų ir programų dalyviai registre nelaikomi visiškais bedarbiais, o SSB tyrime jie gali būti bedarbiai. Kita vertus, dalis NAV registre esančių žmonių apklausoje sako, kad darbo neieško arba kad jį turi.
Rezultatą aprašė pati statistikos tarnyba: tik vienas iš šešių žmonių, laikomų bedarbiais bent viename šaltinyje, yra bedarbis abiejuose.
Skirtingai skaičiuojamos ir prastovos (permittering). NAV tokius žmones priskiria bedarbiams nuo pirmos dienos, o SSB – tik tada, kai prastova be pertraukos trunka ilgiau nei tris mėnesius.
Bedarbio pašalpa priklauso tik užsiregistravus NAV. Nuotraukoje – įėjimas į vieną iš NAV biurų.Nuotr. MN
Lietuviai NAV registre: 1 288 žmonės
Sausį registre buvo 1 816 lietuvių, rugsėjį – 1 320. Skaičiai nėra koreguoti pagal sezoną, todėl sausio ir spalio tiesiogiai lyginti negalima.
Imigrantai sudaro beveik pusę registruotų bedarbių: 28,1 tūkst. iš 59,1 tūkst. Registruotas nedarbas tarp jų siekia 4,6 proc., o tarp kitų gyventojų – 1,3 proc. Imigrantų iš Europos – 4,3 proc. Atskirai lietuvių rodiklio NAV neskelbia.
Spalio pranešime NAV direktorė Hege Nilssen atkreipė dėmesį į statybas, kur nedarbas sumažėjo labiausiai. „Mažėjimą tikriausiai lėmė tai, kad dalis darbo imigrantų grįžo į savo šalis, o ne didesnis aktyvumas sektoriuje“, – sakė ji.
Netekai darbo? Pašalpa – tik užsiregistravus NAV
- netekai bent 50 proc. darbo laiko ir visų arba dalies pajamų,
- per pastaruosius 12 mėnesių uždirbai bent 204 824 kr arba per pastaruosius 36 mėnesius iš viso bent 409 647 kr,
- tau dar nėra 67 metų,
- gyveni Norvegijoje ir esi Norvegijos socialinio draudimo sistemos (folketrygden) narys,
- kas 14 dienų siunti ataskaitos kortelę (meldekort) ir iš tikrųjų ieškai darbo.
Pašalpa sudaro 62,4 proc. ankstesnių pajamų, o pajamos, viršijančios 819 294 kr per metus, neįskaičiuojamos. NAV ją moka iki 104 savaičių, o jei pajamos buvo mažesnės nei 273 098 kr – iki 52 savaičių. Jei per pastaruosius 36 mėnesius dirbai ir Lietuvoje ar kitoje EEE šalyje, NAV reikės tos šalies pažymos PD U1.
Nedelsk pateikti prašymo. NAV pataria tai padaryti likus dviem savaitėms iki paskutinės dienos, už kurią tau priklauso atlyginimas. Pašalpa priklauso anksčiausiai nuo tos dienos, kai išsiunti prašymą ir užsiregistruoji kaip ieškantis darbo.
Darbo vietų daugėja daugiausia dėl imigrantų
Preliminarūs spalio duomenys rodo, kad darbo vietų, palyginti su rugsėju, sumažėjo šiek tiek daugiau nei 6 tūkst., arba 0,2 proc. Daugiausia jų sumažėjo sveikatos ir socialinių paslaugų (3,1 tūkst.) bei švietimo (2,6 tūkst.) srityse. SSB pažymi, kad preliminarūs duomenys yra mažiau tikslūs nei galutiniai.
Kur rasti duomenis
Tekstas parengtas naudojant dirbtinį intelektą, remiantis straipsnyje nurodytais šaltiniais.
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