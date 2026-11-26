26.11.2026 14:49
У Норвегії 144 тис. осіб шукали роботу. Кого SSB зараховує до безробітних?
Безробіття на 0,1 пункту вище, ніж у вересні
Головні цифри за жовтень:
- 144 тис. – особи без роботи віком 15–74 роки,
- 4,7% – їхня частка серед тих, хто працює або шукає роботу,
- +0,1 відсоткового пункту – зміна від вересня.
SSB подає так звані трендові дані, тобто очищені від сезонних і випадкових коливань. Управління застерігає, що цифри за останні місяці найменш точні, бо частково спираються на прогнозні значення. Тому їх можуть уточнити.
Від початку року безробіття тримається на рівні 4,6–4,7%, але в жінок і чоловіків воно змінювалося в різних напрямках.
У жінок зростає, у чоловіків знижується
На ринок праці виходить і більше молоді. У групі 15–24 роки працюють або шукають роботу 69,7% осіб. Рік тому було 67,3%. У цій групі за рік зросли і зайнятість, і безробіття.
SSB налічує 144 тис., NAV – 59 тис. Чому?
Обидві установи застосовують ті самі три умови: ви не маєте оплачуваної роботи, шукаєте її і можете стати до роботи. Різниться спосіб підрахунку:
- NAV рахує осіб, зареєстрованих в установі. Це повні дані з реєстру, але в них немає тих, хто шукає роботу лише самостійно.
- SSB опитує відібрану групу мешканців. Безробітний – це той, хто не має оплачуваної роботи, шукав її протягом останніх чотирьох тижнів і може стати до роботи впродовж двох тижнів. Реєстрація в NAV тут не має значення.
За даними SSB, до NAV рідше звертаються молодь та інші люди, які не мають права на допомогу з безробіття. Учасників курсів і програм NAV у реєстрі не рахують як повністю безробітних, а в обстеженні SSB вони можуть ними бути. Водночас частина осіб із реєстру NAV каже опитувачам, що роботи не шукає або що має її.
Наслідок описало саме статистичне управління: лише одна з шести осіб, яких вважають безробітними принаймні в одному джерелі, є безробітною в обох.
По-різному рахують і тимчасове звільнення (permittering). NAV зараховує таких людей до безробітних із першого дня, а SSB – лише тоді, коли простій триває без перерви понад три місяці.
Допомогу з безробіття призначають лише після реєстрації в NAV. На фото – вхід до одного з офісів установи.Фото: MN
Українці в реєстрі NAV: 4 053 особи
У січні українців у реєстрі було 5 347, у вересні – 4 071. Цифри не скориговані на сезонність, тож січень і жовтень не можна порівнювати напряму.
Іммігранти становлять майже половину зареєстрованих безробітних: 28,1 тис. із 59,1 тис. Зареєстроване безробіття серед них становить 4,6%, а серед решти мешканців – 1,3%. Для іммігрантів із Європи це 4,3%. Окремого показника для українців NAV не подає.
У жовтневому повідомленні директорка NAV Геге Нільссен (Hege Nilssen) звернула увагу на будівництво, де безробіття знизилося найбільше. «Зниження, ймовірно, пов’язане з тим, що частина трудових іммігрантів повернулася до своїх країн, а не з вищою активністю в галузі», – сказала вона.
Втрачаєте роботу? Допомога – лише після реєстрації в NAV
- ви втратили щонайменше 50% робочого часу та весь або частину доходу,
- ви заробили щонайменше 204 824 крони за останні 12 місяців або 409 647 крон загалом за останні 36 місяців,
- вам ще немає 67 років,
- ви перебуваєте в Норвегії та належите до норвезької системи соціального страхування (folketrygden),
- кожні 14 днів ви надсилаєте звітну картку (meldekort) і справді шукаєте роботу.
Допомога становить 62,4% попереднього доходу, причому дохід понад 819 294 крони на рік не враховують. NAV виплачує її щонайдовше 104 тижні, а за доходу менш ніж 273 098 крон – 52 тижні. Якщо за останні 36 місяців ви працювали також в іншій країні ЄЕЗ, наприклад у Польщі, NAV потребує довідки PD U1 з тієї країни.
Не зволікайте із заявою. NAV радить подати її за два тижні до останнього дня, за який вам належить зарплата. Допомогу призначають щонайраніше з дня, коли ви надішлете заяву і зареєструєтеся як шукач роботи.
Робочих місць більшає переважно завдяки іммігрантам
Попередні дані за жовтень показують зменшення трохи більш як на 6 тис. порівняно з вереснем, тобто на 0,2%. Найбільше скоротилося в охороні здоров’я та соціальних послугах (3,1 тис.) і в освіті (2,6 тис.). SSB зазначає, що попередні дані менш точні, ніж остаточні.
Де перевірити дані
Текст підготовлено з використанням ШІ на основі джерел, наведених у статті.
Найновіші статті
- 39% українців у Норвегії вважають, що знають норвезьку достатньо. 94% планують вчити її далі
- З понеділка SMS від держави про членство в церкві. Це не шахрайство: у повідомленні немає посилання
- Vestfoldbanen: від неділі лише три вечірні поїзди в кожному напрямку. Уся лінія запрацює 7 грудня
- Ранковий брифінг: 3 із 4 товарів подешевшали після Black Friday, SMS від уряду, відлига на вихідних
- Електроенергія в четвер у середньому 3,89 крон, найдорожче цього року. На півдні рекордно низький рівень водосховищ
- Реберця на свята по 59 крон за кілограм. Extra, Kiwi та Rema 1000 знизили ціни більш ніж удвічі