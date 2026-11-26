NAV рахує осіб, зареєстрованих в установі. Це повні дані з реєстру, але в них немає тих, хто шукає роботу лише самостійно.

рахує осіб, зареєстрованих в установі. Це повні дані з реєстру, але в них немає тих, хто шукає роботу лише самостійно. SSB опитує відібрану групу мешканців. Безробітний – це той, хто не має оплачуваної роботи, шукав її протягом останніх чотирьох тижнів і може стати до роботи впродовж двох тижнів. Реєстрація в NAV тут не має значення.

Щомісяця в Норвегії оприлюднюють дві цифри безробітних. NAV повідомила, що в жовтні в її реєстрі було 59,1 тис. осіб, які зовсім не мають роботи, тобто 2,0% робочої сили. Це більш ніж удвічі менше, ніж 144 тис. з обстеження SSB.Обидві установи застосовують ті самі три умови: ви не маєте оплачуваної роботи, шукаєте її і можете стати до роботи. Різниться спосіб підрахунку:За даними SSB, до NAV рідше звертаються молодь та інші люди, які не мають права на допомогу з безробіття. Учасників курсів і програм NAV у реєстрі не рахують як повністю безробітних, а в обстеженні SSB вони можуть ними бути. Водночас частина осіб із реєстру NAV каже опитувачам, що роботи не шукає або що має її.Наслідок описало саме статистичне управління: лише одна з шести осіб, яких вважають безробітними принаймні в одному джерелі, є безробітною в обох.По-різному рахують і тимчасове звільнення (permittering). NAV зараховує таких людей до безробітних із першого дня, а SSB – лише тоді, коли простій триває без перерви понад три місяці.