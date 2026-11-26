26.11.2026 14:49
144 000 personer søkte arbeid i Norge. Hvem regner SSB som arbeidsledig?
Ledigheten opp 0,1 prosentpoeng fra september
De viktigste tallene for oktober:
- 144 000 – arbeidsledige i alderen 15–74 år,
- 4,7 prosent – andelen av arbeidsstyrken,
- +0,1 prosentpoeng – endring fra september.
SSB oppgir såkalte trendtall, der sesongvariasjoner og tilfeldige utslag er tatt bort. Byrået understreker at tallene for de siste månedene er mest usikre, fordi trendberegningen delvis bygger på framskrevne verdier. De kan derfor bli justert.
Siden årsskiftet har arbeidsledigheten ligget på 4,6–4,7 prosent, men utviklingen har gått i hver sin retning for kvinner og menn.
Opp for kvinner, ned for menn
Flere unge melder seg også på arbeidsmarkedet. I aldersgruppen 15–24 år er 69,7 prosent i jobb eller på jakt etter jobb. Ett år tidligere var andelen 67,3 prosent. I denne gruppen har både sysselsettingen og ledigheten økt det siste året.
SSB har 144 000, Nav 59 000. Hvorfor?
Begge bruker de samme tre kriteriene: du er uten inntektsgivende arbeid, du søker arbeid, og du kan ta en jobb. Forskjellen ligger i måten det telles på:
- Nav teller dem som er registrert hos etaten. Det er en fulltelling fra registeret, men den som bare søker jobb på egen hånd, er ikke med.
- SSB intervjuer et utvalg av befolkningen. Arbeidsledig er den som ikke har inntektsgivende arbeid, har søkt arbeid de siste fire ukene og kan begynne i løpet av to uker. Om du er registrert hos Nav, spiller ingen rolle.
Ifølge SSB melder unge og andre uten rett til dagpenger seg sjeldnere hos Nav. Deltakere på arbeidsmarkedstiltak regnes ikke som helt ledige i registeret, men kan være arbeidsledige i SSBs undersøkelse. Samtidig svarer en del av dem som står i Nav-registeret, at de ikke søker jobb, eller at de har en jobb.
Resultatet har SSB selv beskrevet: bare én av seks som er arbeidsledig i minst én av kildene, regnes som arbeidsledig i begge.
Permitterte telles også ulikt. Nav regner dem som ledige fra første permitteringsdag, SSB først når permitteringen har vart sammenhengende i mer enn tre måneder.
Dagpenger får du først etter at du har registrert deg hos Nav. Bildet viser inngangen til et Nav-kontor.Foto: MN
Polakker i Nav-registeret: 3 261 personer
I januar sto 4 507 polakker i registeret, i september 3 257. Tallene er ikke sesongjustert, så januar og oktober kan ikke sammenlignes direkte.
Innvandrere utgjør nesten halvparten av de registrerte helt ledige: 28 100 av 59 100. Den registrerte ledigheten er 4,6 prosent blant innvandrere og 1,3 prosent blant resten av befolkningen. For innvandrere fra Europa er den 4,3 prosent. Nav oppgir ikke noen andel for polakker alene.
I pressemeldingen for oktober pekte arbeids- og velferdsdirektør Hege Nilssen på bygg og anlegg, der ledigheten har falt mest. «Nedgangen skyldes trolig at en del arbeidsinnvandrere har dratt tilbake til sine hjemland, og ikke høyere aktiviteten i bransjen», sa hun.
Mister du jobben? Dagpenger får du bare via Nav
- du har mistet minst 50 prosent av arbeidstiden og hele eller deler av inntekten,
- du har tjent minst 204 824 kroner de siste 12 månedene eller 409 647 kroner til sammen de siste 36 månedene,
- du er under 67 år,
- du oppholder deg i Norge og er medlem av folketrygden,
- du sender meldekort hver 14. dag og er reell arbeidssøker.
Dagpengene utgjør 62,4 prosent av tidligere inntekt, og inntekt over 819 294 kroner i året regnes ikke med. Nav betaler i inntil 104 uker, og i inntil 52 uker hvis inntekten har vært under 273 098 kroner. Har du også jobbet i Polen eller et annet EØS-land de siste 36 månedene, trenger Nav en PD U1-attest fra det landet.
Ikke vent med søknaden. Nav anbefaler å søke to uker før siste dag du har krav på lønn. Du kan tidligst få dagpenger fra den dagen du sender søknaden og registrerer deg som arbeidssøker.
Jobbveksten kommer mest fra innvandrere
Foreløpige tall for oktober viser en nedgang på litt over 6 000 fra september, det vil si 0,2 prosent. Nedgangen kom særlig i helse- og sosialtjenester (3 100) og undervisning (2 600). SSB understreker at de foreløpige tallene er mer usikre enn de endelige.
Her finner du tallene
Teksten er utarbeidet ved hjelp av KI på grunnlag av kildene som er oppgitt i artikkelen.
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