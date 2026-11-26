Nav teller dem som er registrert hos etaten. Det er en fulltelling fra registeret, men den som bare søker jobb på egen hånd, er ikke med.

teller dem som er registrert hos etaten. Det er en fulltelling fra registeret, men den som bare søker jobb på egen hånd, er ikke med. SSB intervjuer et utvalg av befolkningen. Arbeidsledig er den som ikke har inntektsgivende arbeid, har søkt arbeid de siste fire ukene og kan begynne i løpet av to uker. Om du er registrert hos Nav, spiller ingen rolle.

Hver måned kommer det to tall på arbeidsledige i Norge. Nav opplyste at 59 100 personer var registrert som helt ledige i oktober, det vil si 2,0 prosent av arbeidsstyrken. Det er under halvparten av de 144 000 i SSBs undersøkelse.Begge bruker de samme tre kriteriene: du er uten inntektsgivende arbeid, du søker arbeid, og du kan ta en jobb. Forskjellen ligger i måten det telles på:Ifølge SSB melder unge og andre uten rett til dagpenger seg sjeldnere hos Nav. Deltakere på arbeidsmarkedstiltak regnes ikke som helt ledige i registeret, men kan være arbeidsledige i SSBs undersøkelse. Samtidig svarer en del av dem som står i Nav-registeret, at de ikke søker jobb, eller at de har en jobb.Resultatet har SSB selv beskrevet: bare én av seks som er arbeidsledig i minst én av kildene, regnes som arbeidsledig i begge.Permitterte telles også ulikt. Nav regner dem som ledige fra første permitteringsdag, SSB først når permitteringen har vart sammenhengende i mer enn tre måneder.