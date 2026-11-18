Dane obejmują osoby zarejestrowane w NAV, którym przyznano zasiłek dla bezrobotnych (dagpenger) na czas postojowego albo które złożyły wniosek i nie dostały odmowy. Dotyczą całej Norwegii, bez podziału na narodowość. NAV opublikował je 30 października. Z 5 304 osób 2 636 było całkowicie bez pracy, a 2 668 pracowało w ograniczonym wymiarze. Co druga osoba na postojowym nadal więc częściowo pracuje. Do poziomu z końca zimy jest daleko. W marcu na postojowym było 8 926 osób. Potem liczba spadała i w sierpniu doszła do 4 662. We wrześniu było 4 713 osób, w październiku 5 304.

Najwięcej osób na postojowym było w październiku w tych grupach zawodowych:W budownictwie przybyło 166 osób, czyli 19 proc. w miesiąc. To drugi wzrost z rzędu: w sierpniu było 761 osób, we wrześniu 874. Dla porównania w marcu było ich 2 609.Jednocześnie bezrobocie wśród osób z branży budowlanej spadło w październiku o 2 proc. To grupa zawodowa z największym spadkiem bezrobocia w ciągu roku. NAV nie łączy tego z poprawą w branży.

Bezrobocie wśród osób z branży budowlanej nadal spada. Powodem jest prawdopodobnie to, że część pracowników z zagranicy wróciła do swoich krajów, a nie większy ruch w branży.~Hege Nilssen, dyrektor NAV, w komunikacie z 30 października 2026 r.

Liczba osób na postojowym w październiku i zmiana wobec września:W przeliczeniu na liczbę pracujących wyróżnia się Finnmark. Na postojowym jest tam 0,72 proc. siły roboczej, cztery razy więcej niż średnio w kraju (0,18 proc.).

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