18 listopada 2026 17:12
5,3 tys. osób na postojowym w Norwegii. W budowlance przybyło 19 proc. w miesiąc
Z 5 304 osób 2 636 było całkowicie bez pracy, a 2 668 pracowało w ograniczonym wymiarze. Co druga osoba na postojowym nadal więc częściowo pracuje.
Do poziomu z końca zimy jest daleko. W marcu na postojowym było 8 926 osób. Potem liczba spadała i w sierpniu doszła do 4 662. We wrześniu było 4 713 osób, w październiku 5 304.
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Budownictwo: 1 040 osób, drugi miesiąc wzrostu
- przemysł – 1 209 osób (we wrześniu 1 042),
- budownictwo – 1 040 (874),
- inżynierowie i IT – 797 (793),
- kadra kierownicza – 492 (482).
W budownictwie przybyło 166 osób, czyli 19 proc. w miesiąc. To drugi wzrost z rzędu: w sierpniu było 761 osób, we wrześniu 874. Dla porównania w marcu było ich 2 609.
Jednocześnie bezrobocie wśród osób z branży budowlanej spadło w październiku o 2 proc. To grupa zawodowa z największym spadkiem bezrobocia w ciągu roku. NAV nie łączy tego z poprawą w branży.
Bezrobocie wśród osób z branży budowlanej nadal spada. Powodem jest prawdopodobnie to, że część pracowników z zagranicy wróciła do swoich krajów, a nie większy ruch w branży.
Twój region: najwięcej przybyło w Vestland i Trøndelag
- Oslo – 712 (+38),
- Akershus – 598 (+46),
- Vestland – 543 (+80),
- Rogaland – 519 (+68),
- Trøndelag – 440 (+76),
- Finnmark – 288 (+50),
- Møre og Romsdal – 273 (−12),
- Østfold – 271 (−11),
- Nordland – 259 (+47),
- Buskerud – 249 (+37),
- Innlandet – 234 (+43),
- Agder – 231 (+8),
- Vestfold – 207 (+18),
- Troms – 179 (+16),
- Telemark – 158 (+25).
W przeliczeniu na liczbę pracujących wyróżnia się Finnmark. Na postojowym jest tam 0,72 proc. siły roboczej, cztery razy więcej niż średnio w kraju (0,18 proc.).
Na postojowym umowa o pracę trwa nadal, zmienia się liczba przepracowanych godzin. Zdjęcie ilustracyjne.Fot. Adobe Stock, licencja standardowa
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Upadłości w budowlance: 43 i 25 firm w dwa tygodnie
12 listopada sąd otworzył upadłość Røynstrand Entreprenør z Oddy. Firma z korzeniami sięgającymi 1949 roku miała 56 pracowników i około 50 mln kr długu. „To przykre, po prostu. W środę mieliśmy zebranie z pracownikami i oczywiście ciężko to przyjęli” – powiedział właściciel Sven-Johannes Røynstrand branżowemu serwisowi Anlegg&Transport.
Kłopoty mają też firmy, które utrzymują tory. W sierpniu na postojowym było tam około 150 osób, czyli ponad 10 proc. załóg – podała EBA, organizacja zrzeszająca wykonawców budowlanych. Powodem jest mniej zleceń od zarządcy kolei Bane NOR.
Co ci przysługuje na postojowym
- przez pierwszych 15 dni roboczych postojowego pensję płaci co do zasady pracodawca; przy częściowym postojowym te dni mogą rozłożyć się na dłuższy czas,
- potem można dostać zasiłek dla bezrobotnych (dagpenger): 62,4 proc. wcześniejszego dochodu, przy czym dochód ponad 819 294 kr rocznie się nie liczy,
- łączny czas pracy musi spaść co najmniej o 50 proc.; przy kilku pracodawcach liczy się suma godzin,
- w przetwórstwie ryb wystarczy 40 proc., a zasiłek przysługuje od pierwszego dnia, bo tam pracodawca nie płaci za pierwsze dni,
- trzeba złożyć wniosek, zarejestrować się jako osoba szukająca pracy i co 14 dni wysyłać kartę meldunkową (meldekort),
- co do zasady trzeba przebywać w Norwegii; NAV przewiduje wyjątki.
Postojowe musi wynikać z braku pracy w firmie albo z innych przyczyn, na które pracodawca nie ma wpływu. Ocenia to NAV. Pracodawca może wysłać pracownika na postojowe najwyżej na 26 tygodni w ciągu 18 miesięcy.
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