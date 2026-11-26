26.11.2026 14:49
En Noruega, 144 mil personas buscaban trabajo. ¿A quiénes considera desempleados SSB?
El desempleo, 0,1 puntos más alto que en septiembre
Las cifras principales de octubre:
- 144 000 – personas sin trabajo de entre 15 y 74 años,
- 4,7 % – su proporción entre quienes trabajan o buscan empleo,
- +0,1 puntos porcentuales – variación desde septiembre.
SSB publica los llamados datos de tendencia, es decir, sin variaciones estacionales ni aleatorias. La oficina advierte de que las cifras de los últimos meses son las menos seguras, porque se basan en parte en valores proyectados. Por eso pueden ser revisadas.
Desde comienzos de año, el desempleo se ha situado en el 4,6–4,7 %, pero la evolución ha ido en direcciones distintas para mujeres y hombres.
Sube entre las mujeres, baja entre los hombres
También entran más jóvenes en el mercado laboral. En el grupo de 15 a 24 años, el 69,7 % trabaja o busca empleo. Un año antes era el 67,3 %. En este grupo han aumentado en un año tanto el empleo como el desempleo.
SSB cuenta 144 000 y NAV 59 000. ¿Por qué?
Ambas instituciones aplican las mismas tres condiciones: no tienes trabajo remunerado, lo buscas y puedes empezar a trabajar. Lo que cambia es la forma de contar:
- NAV cuenta a las personas inscritas en la institución. Son datos completos del registro, pero no incluyen a quienes buscan empleo solo por su cuenta.
- SSB entrevista a una muestra de la población. Desempleado es quien no tiene trabajo remunerado, lo ha buscado en las últimas cuatro semanas y puede empezar en un plazo de dos semanas. Estar inscrito en NAV no influye.
Según SSB, los jóvenes y otras personas sin derecho a la prestación por desempleo se inscriben menos en NAV. Quienes participan en cursos y programas de NAV no figuran en el registro como totalmente desempleados, pero en la encuesta de SSB pueden serlo. En cambio, parte de las personas del registro de NAV dicen a los encuestadores que no buscan trabajo o que ya lo tienen.
El resultado lo ha descrito la propia oficina de estadística: solo una de cada seis personas consideradas desempleadas en al menos una de las fuentes lo es en ambas.
También se cuenta de forma distinta la suspensión temporal de empleo (permittering). NAV incluye a estas personas entre los desempleados desde el primer día, y SSB solo cuando la suspensión dura más de tres meses seguidos.
La prestación por desempleo solo se concede tras inscribirse en NAV. En la imagen, la entrada de una oficina de NAV.Foto: MN
Españoles y latinoamericanos en el registro de NAV
En enero había en el registro 273 personas nacidas en España y 230 nacidas en Brasil. Las cifras no están ajustadas por estacionalidad, así que enero y octubre no se pueden comparar directamente.
Los inmigrantes son casi la mitad de los desempleados registrados: 28 100 de 59 100. El desempleo registrado es del 4,6 % entre ellos y del 1,3 % entre el resto de la población. Para los inmigrantes de América del Norte, América del Sur y Oceanía, que NAV agrupa en una sola categoría, es del 3,8 %.
En el comunicado de octubre, la directora de NAV, Hege Nilssen, se refirió a la construcción, donde más ha bajado el desempleo. «El descenso se debe probablemente a que parte de los inmigrantes laborales han regresado a sus países, y no a una mayor actividad en el sector», dijo.
¿Pierdes el trabajo? La prestación solo llega a través de NAV
- has perdido al menos el 50 % de tu jornada y todos o parte de tus ingresos,
- has ganado al menos 204 824 coronas en los últimos 12 meses o 409 647 coronas en total en los últimos 36 meses,
- aún no has cumplido 67 años,
- te encuentras en Noruega y perteneces al sistema noruego de seguridad social (folketrygden),
- envías cada 14 días la tarjeta de seguimiento (meldekort) y buscas trabajo de verdad.
La prestación equivale al 62,4 % de los ingresos anteriores; los ingresos por encima de 819 294 coronas al año no se tienen en cuenta. NAV la paga durante un máximo de 104 semanas, o de 52 semanas si los ingresos fueron inferiores a 273 098 coronas. Si en los últimos 36 meses también trabajaste en España u otro país del EEE, NAV necesita el certificado PD U1 de ese país.
No esperes para presentar la solicitud. NAV recomienda hacerlo dos semanas antes del último día por el que te corresponde salario. La prestación se concede como muy pronto desde el día en que envías la solicitud y te inscribes como demandante de empleo.
El empleo crece sobre todo gracias a los inmigrantes
Los datos preliminares de octubre muestran un descenso de algo más de 6 000 respecto a septiembre, es decir, del 0,2 %. La caída se produjo sobre todo en sanidad y servicios sociales (3 100) y en educación (2 600). SSB señala que los datos preliminares son menos seguros que los definitivos.
Dónde consultar los datos
Texto elaborado con ayuda de IA a partir de las fuentes indicadas en el artículo.
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