Los datos proceden de la encuesta de población activa AKU, que SSB publicó el 25 de noviembre. La tasa de desempleo subió 0,1 puntos porcentuales en un mes. Aun así, la oficina considera que se ha mantenido estable durante el último año: desde comienzos de año se sitúa en el 4,6–4,7 %.Las cifras principales de octubre:SSB publica los llamados datos de tendencia, es decir, sin variaciones estacionales ni aleatorias. La oficina advierte de que las cifras de los últimos meses son las menos seguras, porque se basan en parte en valores proyectados. Por eso pueden ser revisadas.

Entre las mujeres, la tasa de desempleo ha subido del 4,1 al 4,5 % desde comienzos de año. Entre los hombres ha bajado del 5,1 al 4,8 %. Los hombres siguen estando sin trabajo con más frecuencia que las mujeres, pero la diferencia se ha reducido de 1,0 a 0,3 puntos porcentuales. También entran más jóvenes en el mercado laboral. En el grupo de 15 a 24 años, el 69,7 % trabaja o busca empleo. Un año antes era el 67,3 %. En este grupo han aumentado en un año tanto el empleo como el desempleo.

Cada mes se publican en Noruega dos cifras de desempleo. NAV informó de que en octubre tenía en su registro a 59 100 personas totalmente sin trabajo, es decir, el 2,0 % de la población activa. Es menos de la mitad de las 144 000 de la encuesta de SSB.Ambas instituciones aplican las mismas tres condiciones: no tienes trabajo remunerado, lo buscas y puedes empezar a trabajar. Lo que cambia es la forma de contar:Según SSB, los jóvenes y otras personas sin derecho a la prestación por desempleo se inscriben menos en NAV. Quienes participan en cursos y programas de NAV no figuran en el registro como totalmente desempleados, pero en la encuesta de SSB pueden serlo. En cambio, parte de las personas del registro de NAV dicen a los encuestadores que no buscan trabajo o que ya lo tienen.El resultado lo ha descrito la propia oficina de estadística: solo una de cada seis personas consideradas desempleadas en al menos una de las fuentes lo es en ambas.También se cuenta de forma distinta la suspensión temporal de empleo (permittering). NAV incluye a estas personas entre los desempleados desde el primer día, y SSB solo cuando la suspensión dura más de tres meses seguidos.

Españoles y latinoamericanos en el registro de NAV