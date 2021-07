Tak oszukują w budowlance. Ofiarami imigranci zarobkowi z Europy Wschodniej

Praca na czarno i w niebezpiecznych warunkach, brak przestrzegania zasad HMS, zaniżanie stawek czy zakwaterowanie pracowników niespełniające norm - to tylko niektóre przewinienia 29 firm budowlanych z Oslo i Viken, którym przyjrzała się stołeczna A-krimsenteret - grupa do walki z przestępstwami w środowisku pracy. Nieuczciwi pracodawcy wykorzystują przede wszystkim imigrantów zarobkowych z Europy Wschodniej, zwłaszcza tych, którzy nie znają ani języka obcego, ani obowiązujących przepisów.

Najnowszy raport A-krimsenteret, opublikowany wespół z Inspekcją Pracy (Arbeidstilsynet) pod koniec czerwca, pokazuje, że wyzysk pracowników w stołecznej budowlance ma się bardzo dobrze. Pod lupę wzięto 29 przedsiębiorstw budowlanych z Oslo i okolic. Wyniki są zatrważające - większość skontrolowanych firm oszukuje swoich pracowników, niektórzy przedsiębiorcy to wręcz “recydywiści”. Część notorycznie łamie te same przepisy, mimo że przypadki naruszeń były już zgłaszane Inspekcji Pracy.

Jak informuje A-krimsenteret, najczęstszymi rodzajami przestępstw popełnianych przez pracodawców są wyzysk imigrantów zarobkowych, a także oszustwa podatkowe. Większość oszukanych pracowników pochodzi z Europy Wschodniej, w Norwegii przebywa tymczasowo (posiadają d-nummer). Nieuczciwi pracodawcy wykorzystują ich nieznajomość języka angielskiego czy norweskiego, a także niezorientowanie w norweskich przepisach, zwłaszcza tych dotyczących obowiązujących stawek. Wyzysk, jak opisuje raport, polega przede wszystkim na zlecaniu pracy w niebezpiecznych warunkach (najczęściej jest to praca na wysokości), niestabilnych warunkach zatrudnienia, zakwaterowaniu urągającym poczuciu godności człowieka, a także kradzieży wynagrodzenia. Wykazano też, że wiele ze skontrolowanych podmiotów zatrudnia pracowników na czarno, niektórzy zakładają firmy jednoosobowe (enkeltpersonsforetak), by uniknąć odpowiedzialności prawnej.

Jednak nie tylko sytuacja w miejscu pracy pozostawia wiele do życzenia. Nie lepiej wygląda zakwaterowanie pracowników. Raport wykazał, że kwateruje się ich niekiedy w ich miejscu pracy, w suterenach, a nawet w budynkach, które nie nadają się do zamieszkania. Pracownikom zakwaterowanym w takich miejscach brakuje dostępu do toalet, pryszniców czy ciepłej wody, nie wspominając już o tym, że tego typu kwatery stwarzają zagrożenie dla zdrowia i życia - A-krimsenteret ujawniło, że często była tam wadliwa instalacja elektryczna, brakowało gaśnic czy alarmów przeciwpożarowych. Ujawniono również naruszenia przepisów dotyczących zakwaterowania zgodnie ze środkami kontroli zakażeń przeciwko rozprzestrzenianiu się koronawirusa, co również wykazały kontrole przeprowadzone na początku roku.