Budowlanka pod lupą Inspekcji Pracy. Co trzeci plac budowy narusza kontrolę zakażeń

2 marca Oslo przyjęło własne przepisy dotyczące kontroli infekcji na placach budowy , poinformowała w komunikacie prasowym na swojej stronie gmina. Zostaną one połączone z ukierunkowanymi i wzmocnionymi testami na placach budowy: umyślne lub rażąco niedbałe naruszenie zasad kontroli zakażeń na placach budowy podlega teraz karze pozbawienia wolności do 6 miesięcy. Firmy budowlane działające na terenie stolicy muszą dostosować się do wytycznych z przewodnika Federacji Norweskiego Przemysłu Budowlanego.