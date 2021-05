Polacy czują się dyskryminowani finansowo. Dostają niższe pensje niż Norwegowie z tej samej branży

Polacy mają w Norwegii stałe zatrudnienie i nie czują się źle traktowani w pracy, lecz jednocześnie otrzymują niższe dochody niż norwescy pracownicy i mało który posiada w kraju fiordów własne mieszkanie. Takie wnioski wyciągnęli autorzy raportu Arbeids- og levekår for bosatte arbeidsinnvandrere fra Polen og Litauen z instytutu badawczego Fafo.

W badaniu uwzględniono 1000 osób w wieku produkcyjnym (przeważnie 30-50 lat): 500 z Polski i 500 z Litwy, w tym 69 proc. mężczyzn i 31 proc. kobiet. Około 70 proc. spędziło w Norwegii co najmniej dziesięć lat, chociaż często w ich zamyśle wyjazd miał być tymczasowy. Dobre traktowanie w pracy i zadowalające warunki życia to dwa najważniejsze czynniki decydujące o pozostaniu nad fiordami.

W Polsce byliby bezrobotni

Najważniejszym czynnikiem motywującym do wyjazdu do Norwegii były dla nich wyższe zarobki niż w kraju ojczystym. Większa część Polaków zatrudniona w budownictwie odpowiedziała, że ​​w Polsce byli bezrobotni i łatwo było im o pracę w Norwegii. Wielu rekrutowano do pracy przez rodzinę i przyjaciół. Ankietowani dołączali też do bliskich osiedlonych w Norwegii.