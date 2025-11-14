NRK nazwała Marsz Niepodległości „nazimarsjer”. Polacy w Norwegii: „To hipokryzja i policzek w twarz”

Kadr z programu informacyjnego NRK, w którym pojawił się pasek z napisem „Nazimarsjer i Polen”. To właśnie ta grafika wywołała falę reakcji i protestów wśród Polaków mieszkających w Norwegii. Na podstawie dyskusji na grupie Facebook: Polacy w Norwegii

Kontrowersyjny pasek informacyjny w programie NRK, opisujący Marsz Niepodległości jako „nazimarsjer”, wywołał falę oburzenia wśród Polaków mieszkających w Norwegii. Polonia podkreśla, że takie przedstawienie polskiego święta narodowego jest krzywdzące i buduje fałszywy obraz całego narodu. W sieci ruszyła lawina skarg i apeli o wyjaśnienia.

„U nich wszystko jest norweskie. U nas patriotyzm to nazizm?” W jednym z programów informacyjnych NRK wyemitowano materiał z paskiem opisującym wydarzenia w Polsce jako „nazimarsjer i Polen” („marsze nazistowskie w Polsce”). Dla wielu Polaków mieszkających w Norwegii był to szok i poczucie niesprawiedliwości, które natychmiast wywołało reakcję w polonijnych grupach.

W komentarzach dominowały emocje: złość, zawód, a także potrzeba jasnego sprzeciwu wobec takiego przedstawienia Polski. Wielu komentujących zwracało uwagę, że przeciętny Norweg – nieznający polskich realiów – może po prostu uznać, że Marsz Niepodległości jest wydarzeniem o charakterze skrajnie ekstremistycznym.

Jeden z komentarzy, który idealnie oddaje nastroje Polonii, brzmiał: „W Norwegii wszystko jest norweskie i wszyscy to szanują. Ale kiedy Polacy pokazują swoje barwy, to nagle jest nazizm. To czysta hipokryzja.”

Dla tysięcy Polaków mieszkających w Norwegii takie przedstawienie symbolicznego dnia – 11 listopada – było formą publicznego upokorzenia.

Media podchwytują skrajności, a potem robią z nich tytuł Marsz Niepodległości to wydarzenie, w którym co roku bierze udział kilkaset tysięcy zwykłych ludzi: rodzin, młodzieży, seniorów, kombatantów. Nikt nie zaprzecza, że pojawiają się również grupy niosące radykalne hasła.

Problem w tym, że to właśnie te pojedyncze skrajne kadry trafiają najczęściej do zachodnich mediów — i na ich podstawie tworzona jest opowieść o całej Polsce.

Zamiast napisać: „Mała grupa radykałów w Warszawie”, znacznie bardziej medialnie brzmi: „Nazimarsjer” i Polen”.

Polonia reaguje: skargi, telefony i oficjalne pisma do telewizji NRK,

do Kringkastingsrådet (rady nadzorującej media publiczne),

do Ambasady RP w Oslo,

do norweskiej komisji etyki medialnej. W polskich grupach w Norwegii natychmiast zaczęto udostępniać linki do składania skarg:

Pojawiły się także apele: „Nie możemy pozwolić, żeby publiczne media obrażały milion Polaków, którzy tu żyją i pracują.”

O sprawie poinformowała również polityk polskiego pochodzenia z Bergen, która wysłała oficjalne pismo do norweskich redakcji. Podkreśliła w nim, że telewizja publiczna nie powinna używać sformułowań, które zniekształcają obraz polskiego święta narodowego.

Podwójne standardy? Polacy mówią wprost: „Jesteśmy łatwym celem” Wielu komentujących zwróciło uwagę na jeszcze jeden aspekt: NRK nie odważyłaby się użyć tak ostrego określenia wobec innych grup narodowych czy etnicznych.

Dlaczego? Bo Polacy nie wyjdą niszczyć ulic, nie stworzą realnego zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego. A skoro nie ma ryzyka – można użyć mocniejszego, bardziej sensacyjnego sformułowania.

To poczucie nierówności i braku szacunku pojawiało się w komentarzach najczęściej.

Czego Polonia naprawdę oczekuje? rzetelność w przekazywaniu informacji,

niewyciąganie skrajności jako reprezentacji całego narodu,

szacunek dla polskiej historii i tradycji,

unikanie wprowadzających w błąd nagłówków, które mogą psuć reputację Polaków mieszkających w Norwegii.

Polonia od lat buduje w Norwegii swoją pozycję. Myjemy ich okna, leczymy ich pacjentów, sprzątamy ich biura, projektujemy ich drogi, budujemy ich domy, wypełniamy ich fabryki. Wkład Polaków w norweski rynek pracy jest ogromny — często przemilczany. Dlatego, kiedy publiczna telewizja rzuca w przestrzeń słowo „nazimarsjer", jest to nie tylko nieuczciwe, ale przede wszystkim głęboko krzywdzące wobec ludzi, którzy w Norwegii budują swoje życie od zera. Polakom mieszkającym w Norwegii nie chodzi o obronę żadnej partii politycznej. Oczekiwania są znacznie prostsze:

Polonia przez lata pracowała na swoją dobrą opinię i ma prawo oczekiwać, że publiczne media jej nie zniszczą jednym niefortunnym paskiem informacyjnym.

