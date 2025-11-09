To pierwsze takie odkrycie w Norwegii. Nowe perspektywy dla rolnictwa
09 listopada 2025 11:44
Uprawa w Norwegii może ograniczyć import tego owocu. Fot. stock.adobe.com/licencja standardowa
Badaczka musiała znaleźć sposób na odpowiednie przycinanie drzew, zapylenie kwiatów i utrzymanie optymalnych warunków cieplnych. Choć zespół nie spodziewał się zbiorów, po pewnym czasie udało się zebrać dwa pierwsze norweskie awokado.
Norweskie awokado z dobrym smakiem i konsystencją
Obecnie naukowcy analizują, czy produkcja awokado w szklarniach może być opłacalna na większą skalę. Badania obejmują zapotrzebowanie roślin na energię, światło oraz ilość pracy ręcznej niezbędnej do utrzymania produkcji.
Ciepło z przemysłu kluczem do przyszłych upraw
Takie rozwiązanie mogłoby obniżyć koszty energii i wydłużyć sezon upraw. Palma już prowadzi kolejne eksperymenty z innymi egzotycznymi roślinami – rozpoczęła próby hodowli marakui, wierząc, że po sukcesie z awokado uda się uzyskać kolejne tropikalne owoce w norweskich warunkach.
Nowe perspektywy dla norweskiego rolnictwa
Badania pokazują, że dzięki nowoczesnym technologiom i wykorzystaniu energii odnawialnej możliwe jest rozwijanie rolnictwa również w chłodnym klimacie. To dopiero początek drogi, ale norweskie awokado może stać się symbolem nowego kierunku w krajowej bioekonomii.
