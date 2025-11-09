Strona korzysta z plików cookies

w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przejdź do serwisu

Już jest! Polsko-norweski

Kalendarz 2026

Sprawdź
Autopromocja

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Motyw

Język

Szybki dostęp

Ogłoszenia

Praca w Norwegii

Usługi multinor

Finanse w Norwegii

Reklama

Artykuły

Pozostałe

Nauka w Norwegii

To pierwsze takie odkrycie w Norwegii. Nowe perspektywy dla rolnictwa

Redakcja

09 listopada 2025 11:44

Kopiuj link
To pierwsze takie odkrycie w Norwegii. Nowe perspektywy dla rolnictwa

Uprawa w Norwegii może ograniczyć import tego owocu. Fot. stock.adobe.com/licencja standardowa

Norwescy naukowcy dokonali przełomu w krajowym rolnictwie. Po raz pierwszy udało się wyhodować awokado w Norwegii. Eksperyment przeprowadzono w ośrodku NIBIO Særheim, gdzie badaczka doprowadziła do uzyskania owocu o dobrej konsystencji i smaku. Osiągnięcie może w przyszłości otworzyć drogę do ograniczenia importu popularnej rośliny tropikalnej.

Wyróżnione ogłoszenia

Więcej

Wyjazd z Norwegii 2.11 Wyjazd z Polski 6.11 Wyjazd z Norwegii 9.11

Laskowski Creative | Strony Internetowe | Marketing online | Projekty graficzne | Wsparcie IT

SPRZEDAŻ CZĘŚCI SAMOCHODOWYCH - TRANSPORT PACZEK

Ogłoszenia MojaNorwegia

Carolina Falcato Fialho Palma, pasjonatka egzotycznych owoców, postanowiła sprawdzić, czy awokado można uprawiać w norweskim klimacie. W ramach pilotażowego projektu w NIBIO Særheim posadzono drzewa awokado w szklarni o wysokości trzech metrów, mimo że same rośliny mogą dorastać nawet do sześciu metrów.

Badaczka musiała znaleźć sposób na odpowiednie przycinanie drzew, zapylenie kwiatów i utrzymanie optymalnych warunków cieplnych. Choć zespół nie spodziewał się zbiorów, po pewnym czasie udało się zebrać dwa pierwsze norweskie awokado.
W Norwegii rusza wyjątkowy projekt. Ma zabezpieczyć przyszłość norweskiej żywności

Norweskie awokado z dobrym smakiem i konsystencją

Po tygodniu dojrzewania owoce zostały przekrojone i ocenione przez zespół badaczy. W degustacji wzięło udział 26 pracowników instytutu NIBIO, którzy wysoko ocenili zarówno smak, jak i konsystencję owoców. Palma podkreśla, że sukces projektu daje nadzieję na dalszy rozwój upraw egzotycznych roślin w Norwegii.

Obecnie naukowcy analizują, czy produkcja awokado w szklarniach może być opłacalna na większą skalę. Badania obejmują zapotrzebowanie roślin na energię, światło oraz ilość pracy ręcznej niezbędnej do utrzymania produkcji.
Awokado wyhodowane w Norwegii charakteryzowało się dobrą konsystencją i dobrym smakiem.

Awokado wyhodowane w Norwegii charakteryzowało się dobrą konsystencją i dobrym smakiem.Fot. NIBIO

Ciepło z przemysłu kluczem do przyszłych upraw

Jednym z głównych wyzwań dla norweskiej produkcji awokado jest zapewnienie odpowiedniego ogrzewania szklarni. Na Særheim szklarnie są obecnie ogrzewane wodą podgrzewaną elektrycznie, jednak badaczka rozważa wykorzystanie ciepła resztkowego pochodzącego z przemysłu i centrów danych.

Takie rozwiązanie mogłoby obniżyć koszty energii i wydłużyć sezon upraw. Palma już prowadzi kolejne eksperymenty z innymi egzotycznymi roślinami – rozpoczęła próby hodowli marakui, wierząc, że po sukcesie z awokado uda się uzyskać kolejne tropikalne owoce w norweskich warunkach.
Norwegowie zjadają średnio 2,6 kg awokado rocznie.

Norwegowie zjadają średnio 2,6 kg awokado rocznie.Fot. NIBIO

Nowe perspektywy dla norweskiego rolnictwa

Eksperyment przeprowadzony w NIBIO Særheim otwiera nowe możliwości dla krajowej produkcji owoców i warzyw. Uprawa egzotycznych gatunków w norweskich szklarniach może przyczynić się do zmniejszenia importu i zwiększenia samowystarczalności kraju w zakresie żywności.

Badania pokazują, że dzięki nowoczesnym technologiom i wykorzystaniu energii odnawialnej możliwe jest rozwijanie rolnictwa również w chłodnym klimacie. To dopiero początek drogi, ale norweskie awokado może stać się symbolem nowego kierunku w krajowej bioekonomii.
0
0
0
0
0
Viddakraft: prąd bez marży
Obsługa i aplikacja po polsku. Przenieś licznik w minutę i zacznij oszczędzać.
reklama

Moja Norwegia poleca

Viken, Drammen
Praca dla pracowników budowlanych
Przejdź do ogłoszenia
Praca dla pracowników budowlanych
Oslo, okręg miasta, Oslo
ZATRUDNIE PRACOWNIKOW BUDWOLANYCH OD ZARAZ
Przejdź do ogłoszenia
ZATRUDNIE PRACOWNIKOW BUDWOLANYCH OD ZARAZ Pedzik transport Polski warsztat samochodowy w HOKKSUND Stillas utleie As
Nordland (Norwegia), Narvik
Cieśla konstrukcyjny / Stolarz – Narvik
Przejdź do ogłoszenia
Cieśla konstrukcyjny / Stolarz – Narvik Troll Rental 2 ZAPRASZAMY DO POLSKIEGO SKLEPU BAZA DRAMMEN Transport paczek , zakupów , materiałów budowlanych FAGBREV w języku polskim! - Rozwijaj swoją karierę w Norwegii z D&A Spesialistene AS Szkolenia Online 96015
Oslo, okręg miasta
Hurtownia materiałów budowlanych | Sprzedaż okien i drzwi
Przejdź do ogłoszenia
Hurtownia materiałów budowlanych | Sprzedaż okien i drzwi Polski Psychotraumatolog w Oslo
Cała Norwegia
Przejdź do ogłoszenia
SPRZEDAŻ AUTO CZĘŚCI oraz PRZEWÓZ PACZEK Masaż
kup tutaj reklamę
Komentarze (0)
Dodaj komentarz

Jeszcze nikt nie skomentował

Napisz pierwszy komentarz
Dodaj komentarz
Wyślij

Raport Norwegia

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.