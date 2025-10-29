W Norwegii rusza wyjątkowy projekt. Ma zabezpieczyć przyszłość norweskiej żywności
29 października 2025 13:11
W ten sposób żywy materiał roślinny z różnych odmian ziemniaka jest przechowywany w archiwum klonów. Fot. Ragnar Våga Pedersen, NIBIO
Możliwe będzie tworzenie nowych, odpornych odmian, które lepiej poradzą sobie z chorobami i szkodnikami. Utrzymanie tych zasobów pozwoli chronić cenne odmiany, które mogłyby zniknąć z upraw.
Norwegia chce chronić krajowego ziemniaka
Projekt realizowany jest z inicjatywy norweskiego Ministerstwa Rolnictwa. Dąży do lepszej ochrony zasobów genetycznych krajowych upraw.
Według danych Statistics Norway (SSB) przeciętny Norweg spożywał w 2023 roku około 14,6 kg świeżych ziemniaków rocznie.Fot. stock.adobe.com/licencja standardowa
