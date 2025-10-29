Strona korzysta z plików cookies

w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przejdź do serwisu

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Motyw

Język

Szybki dostęp

Ogłoszenia

Praca w Norwegii

Usługi multinor

Finanse w Norwegii

Reklama

Artykuły

Pozostałe

Nauka w Norwegii

W Norwegii rusza wyjątkowy projekt. Ma zabezpieczyć przyszłość norweskiej żywności

Redakcja

29 października 2025 13:11

Kopiuj link
W Norwegii rusza wyjątkowy projekt. Ma zabezpieczyć przyszłość norweskiej żywności

W ten sposób żywy materiał roślinny z różnych odmian ziemniaka jest przechowywany w archiwum klonów. Fot. Ragnar Våga Pedersen, NIBIO

W miejscowości Ås zostanie otwarty narodowy bank klonów ziemniaka. Znajdzie się w nim 160 unikalnych odmian przechowywanych jako żywy materiał roślinny, dostępny dla naukowców i hodowców. Celem projektu jest zabezpieczenie różnorodności genetycznej ziemniaka i wzmocnienie bezpieczeństwa żywnościowego Norwegii.
FHI - Badanie zdrowia publicznego w Norwegii
Reklama
Bank klonów zostanie uruchomiony na terenie instytutu zajmującego się badaniami rolniczymi. W specjalnych laboratoriach i pomieszczeniach będą przechowywane żywe próbki roślin. Można będzie rozmnażać je i wykorzystywać w badaniach oraz hodowli.

Możliwe będzie tworzenie nowych, odpornych odmian, które lepiej poradzą sobie z chorobami i szkodnikami. Utrzymanie tych zasobów pozwoli chronić cenne odmiany, które mogłyby zniknąć z upraw.
Trzeci rok bez... norweskiego ziemniaka. Powód zaskakuje

Norwegia chce chronić krajowego ziemniaka

Nowy bank klonów ma zajmować się zachowaniem zarówno starych, lokalnych odmian ziemniaka, jak i nowszych materiałów hodowlanych. Instytucja będzie dostarczać zdrowy materiał dla hodowli i produkcji sadzeniaków, a także prowadzić dokumentację wszystkich odmian.

Projekt realizowany jest z inicjatywy norweskiego Ministerstwa Rolnictwa. Dąży do lepszej ochrony zasobów genetycznych krajowych upraw.
Według danych Statistics Norway (SSB) przeciętny Norweg spożywał w 2023 roku około 14,6 kg świeżych ziemniaków rocznie.

Według danych Statistics Norway (SSB) przeciętny Norweg spożywał w 2023 roku około 14,6 kg świeżych ziemniaków rocznie.Fot. stock.adobe.com/licencja standardowa

Ziemniak od XIX wieku stanowi ważny element norweskiej kuchni i gospodarki rolnej. W czasie kryzysów często pomagał zapewnić podstawowe wyżywienie. Zachowanie różnorodności genetycznej tej rośliny ma kluczowe znaczenie dla odporności upraw w obliczu zmian klimatu i nowych chorób. Bank klonów umożliwi lepsze wykorzystanie istniejącego materiału roślinnego w badaniach naukowych i praktyce rolniczej.
0
0
0
0
0

Moja Norwegia poleca

Oslo, okręg miasta
POSZUKUJEMY PŁYTKARZA
Przejdź do ogłoszenia
POSZUKUJEMY PŁYTKARZA ZAPRASZAMY DO POLSKIEGO SKLEPU BAZA DRAMMEN Troll Rental 2 Transport paczek , zakupów , materiałów budowlanych Badanie zdrowia publicznego w Norwegii. FHI prosi Polaków o pomoc – sprawdź, czy dostałeś SMS! Polski warsztat samochodowy w HOKKSUND Pedzik transport
Cała Norwegia
Przejdź do ogłoszenia
SPRZEDAŻ AUTO CZĘŚCI oraz PRZEWÓZ PACZEK
Vestland
Pipe fitter Norwegia
Przejdź do ogłoszenia
Pipe fitter Norwegia Masaż
Oslo, okręg miasta
Pracownik budowlany / Snekker / Malarz /plytkarz
Przejdź do ogłoszenia
Pracownik budowlany / Snekker / Malarz /plytkarz Stillas utleie As
Cała Norwegia
Parkieciarz - Cykliniarz (Norwegia, Oslo i okolice)
Przejdź do ogłoszenia
Parkieciarz - Cykliniarz (Norwegia, Oslo i okolice) Polski Psychotraumatolog w Oslo FAGBREV w języku polskim! - Rozwijaj swoją karierę w Norwegii z D&A Spesialistene AS Szkolenia Online 96015
kup tutaj reklamę
Komentarze (0)
Dodaj komentarz

Jeszcze nikt nie skomentował

Napisz pierwszy komentarz
Dodaj komentarz
Wyślij

Raport Norwegia

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.