W Norwegii rusza wyjątkowy projekt. Ma zabezpieczyć przyszłość norweskiej żywności

W ten sposób żywy materiał roślinny z różnych odmian ziemniaka jest przechowywany w archiwum klonów. Fot. Ragnar Våga Pedersen, NIBIO

W miejscowości Ås zostanie otwarty narodowy bank klonów ziemniaka. Znajdzie się w nim 160 unikalnych odmian przechowywanych jako żywy materiał roślinny, dostępny dla naukowców i hodowców. Celem projektu jest zabezpieczenie różnorodności genetycznej ziemniaka i wzmocnienie bezpieczeństwa żywnościowego Norwegii.

Bank klonów zostanie uruchomiony na terenie instytutu zajmującego się badaniami rolniczymi. W specjalnych laboratoriach i pomieszczeniach będą przechowywane żywe próbki roślin. Można będzie rozmnażać je i wykorzystywać w badaniach oraz hodowli.



Możliwe będzie tworzenie nowych, odpornych odmian, które lepiej poradzą sobie z chorobami i szkodnikami. Utrzymanie tych zasobów pozwoli chronić cenne odmiany, które mogłyby zniknąć z upraw.

Norwegia chce chronić krajowego ziemniaka Nowy bank klonów ma zajmować się zachowaniem zarówno starych, lokalnych odmian ziemniaka, jak i nowszych materiałów hodowlanych. Instytucja będzie dostarczać zdrowy materiał dla hodowli i produkcji sadzeniaków, a także prowadzić dokumentację wszystkich odmian.



Projekt realizowany jest z inicjatywy norweskiego Ministerstwa Rolnictwa. Dąży do lepszej ochrony zasobów genetycznych krajowych upraw.

Według danych Statistics Norway (SSB) przeciętny Norweg spożywał w 2023 roku około 14,6 kg świeżych ziemniaków rocznie.Fot. stock.adobe.com/licencja standardowa

Ziemniak od XIX wieku stanowi ważny element norweskiej kuchni i gospodarki rolnej. W czasie kryzysów często pomagał zapewnić podstawowe wyżywienie. Zachowanie różnorodności genetycznej tej rośliny ma kluczowe znaczenie dla odporności upraw w obliczu zmian klimatu i nowych chorób. Bank klonów umożliwi lepsze wykorzystanie istniejącego materiału roślinnego w badaniach naukowych i praktyce rolniczej.