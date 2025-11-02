Nowe doniesienia z Norwegii. Fiordy mogą pomóc... w walce z ociepleniem klimatu

To dobra wiadomość dla klimatu. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

Kongsfjorden na Svalbardzie pochłania więcej gazów cieplarnianych i substancji odżywczych, niż ich emituje. Wynika to z najnowszych badań Norweskiego Instytutu Polarnego. Naukowcy zastosowali nową metodę. Odkrycie daje nadzieję na lepsze zrozumienie, jak natura może spowalniać zmiany klimatyczne. Badacze ostrzegają, że ocieplanie się wód może w przyszłości zagrozić temu procesowi.

Wyniki badań, opublikowane w czasopiśmie Scientific Reports, pokazują, że Kongsfjorden działa jak naturalny magazyn gazów cieplarnianych. Dzięki nowemu modelowi udało się dokładnie prześledzić przepływy azotu i węgla w wodzie.



Pedro Duarte z Norweskiego Instytutu Polarnego podkreśla, że fiord pochłania więcej tych substancji niż oddaje. Jeśli podobne zjawisko występuje także w innych częściach Arktyki, może to być korzystne dla klimatu i ekosystemów. Naukowcy określają Kongsfjorden jako „żywe laboratorium”, które pozwala obserwować zmiany zachodzące w przyrodzie szybciej niż w innych rejonach Svalbardu.

„Żywe laboratorium” Arktyki Kongsfjorden od lat jest miejscem regularnych badań naukowych. Eksperci pobierają tam próbki wody i analizują ich skład chemiczny. Philipp Assmy z Norweskiego Instytutu Polarnego wyjaśnia, że azot jest niezbędny dla rozwoju fitoplanktonu, który stanowi podstawę morskiego łańcucha pokarmowego.



Zastosowana metoda pozwala dokładniej określić, jak obieg wody wpływa na zdolność fiordu do pochłaniania gazów cieplarnianych. Ocean, który pochłania około jedną czwartą globalnych emisji, pozostaje jednym z najważniejszych elementów ograniczających skutki zmian klimatu.

Kongsfjorden stał się kluczowym miejscem badań nad rolą oceanów w ochronie klimatu.Fot. Pixabay.com

Naukowcy planują rozszerzenie monitoringu Zespół badawczy planuje rozszerzyć program obserwacji Kongsfjorden, aby lepiej zrozumieć wpływ ocieplania się wód na ekosystem i lokalne społeczności. Naukowcy zwracają uwagę, że wraz ze wzrostem temperatury wód zdolność fiordu do pochłaniania gazów i substancji odżywczych może się zmniejszać.



Pedro Duarte podkreśla, że rozbudowa systemu obserwacji jest częścią zadań powierzonych Norweskiemu Instytutowi Polarnemu przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Celem jest lepsze wykorzystanie wiedzy naukowej do planowania przyszłych działań ochronnych w Arktyce.

Badania kluczowe dla zrozumienia zmian klimatu Sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Kristoffer Hansen wskazuje, że rejon Kongsfjorden jest wyjątkowym miejscem do prowadzenia badań nad zmianami klimatycznymi w Arktyce. Długotrwałe obserwacje pozwalają lepiej zrozumieć wpływ ocieplenia na środowisko morskie.



Według Hansena tego rodzaju badania są ważne dla poznania globalnych zmian w obiegu węgla. Choć natura wciąż pochłania część emisji, nie zmienia to faktu, że konieczne jest dalsze ograniczanie zanieczyszczeń i emisji gazów cieplarnianych.