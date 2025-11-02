Nowe doniesienia z Norwegii. Fiordy mogą pomóc... w walce z ociepleniem klimatu
02 listopada 2025 09:59
To dobra wiadomość dla klimatu. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa
Pedro Duarte z Norweskiego Instytutu Polarnego podkreśla, że fiord pochłania więcej tych substancji niż oddaje. Jeśli podobne zjawisko występuje także w innych częściach Arktyki, może to być korzystne dla klimatu i ekosystemów. Naukowcy określają Kongsfjorden jako „żywe laboratorium”, które pozwala obserwować zmiany zachodzące w przyrodzie szybciej niż w innych rejonach Svalbardu.
„Żywe laboratorium” Arktyki
Zastosowana metoda pozwala dokładniej określić, jak obieg wody wpływa na zdolność fiordu do pochłaniania gazów cieplarnianych. Ocean, który pochłania około jedną czwartą globalnych emisji, pozostaje jednym z najważniejszych elementów ograniczających skutki zmian klimatu.
Naukowcy planują rozszerzenie monitoringu
Pedro Duarte podkreśla, że rozbudowa systemu obserwacji jest częścią zadań powierzonych Norweskiemu Instytutowi Polarnemu przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Celem jest lepsze wykorzystanie wiedzy naukowej do planowania przyszłych działań ochronnych w Arktyce.
Badania kluczowe dla zrozumienia zmian klimatu
Według Hansena tego rodzaju badania są ważne dla poznania globalnych zmian w obiegu węgla. Choć natura wciąż pochłania część emisji, nie zmienia to faktu, że konieczne jest dalsze ograniczanie zanieczyszczeń i emisji gazów cieplarnianych.
