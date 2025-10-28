To miejsce przyciąga tysiące ludzi. Norwegia przygotowuje się na zmiany

Choć najbardziej problematyczny jest sezon letni, kłopoty obserwowane są przez cały rok. stock.adobe.com/licencja standardowa

Zorza polarna przyciąga do Norwegii tysiące turystów. Lofoty i Tromsø stają się jednym z najczęściej odwiedzanych regionów kraju. Rosnąca liczba gości zaczyna przerastać możliwości lokalnych społeczności. Mieszkańcy zwracają uwagę na przeciążoną infrastrukturę.

Jak wynika z raportu Innovasjon Norge, aż jeden na trzech turystów uważa, że Lofoty są zbyt zatłoczone. Problemem stają się brak miejsc parkingowych, niewystarczająca liczba śmietników i przeciążona sieć kanalizacyjna.



Miejscowi wskazują, że w szczycie sezonu turystycznego codzienne funkcjonowanie staje się utrudnione. Zwiększony ruch samochodowy powoduje również korki na lokalnych drogach. Dla wielu mieszkańców to znak, że konieczne są szybkie działania.

Odpowiedzialne zarządzanie ruchem Dyrektor ds. turystyki w Innovasjon Norge, Aase Marthe J. Horrigmo, podkreśla konieczność racjonalnego planowania. Sukces Norwegii w przyciąganiu turystów nie może odbywać się kosztem środowiska i lokalnych społeczności.



Organizacja uruchomiła nowe strony internetowe, które pomagają znaleźć mniej zatłoczone miejsca w kraju.Turyści mogą także sprawdzić prognozy zorzy polarnej. Celem jest rozproszenie ruchu i zmniejszenie presji na Lofoty.

Turystyka i gospodarka regionu Zjawisko zorzy polarnej ma ogromne znaczenie ekonomiczne dla północnej Norwegii. Przeciętny turysta wydaje tam około 2800 NOK dziennie, głównie na zakwaterowanie i rejsy promem. Część z odwiedzających korzysta z profesjonalnie organizowanych wypraw.



Władze liczą, że zrównoważone podejście pozwoli pogodzić rozwój turystyki z ochroną natury. Norwegia chce pozostać miejscem, które przyciąga przybyszy z całego świata, bez szkody dla jej unikalnych krajobrazów.