To miejsce przyciąga tysiące ludzi. Norwegia przygotowuje się na zmiany

Redakcja

28 października 2025 14:26

Kopiuj link
To miejsce przyciąga tysiące ludzi. Norwegia przygotowuje się na zmiany

Choć najbardziej problematyczny jest sezon letni, kłopoty obserwowane są przez cały rok. stock.adobe.com/licencja standardowa

Zorza polarna przyciąga do Norwegii tysiące turystów. Lofoty i Tromsø stają się jednym z najczęściej odwiedzanych regionów kraju. Rosnąca liczba gości zaczyna przerastać możliwości lokalnych społeczności. Mieszkańcy zwracają uwagę na przeciążoną infrastrukturę.
Jak wynika z raportu Innovasjon Norge, aż jeden na trzech turystów uważa, że Lofoty są zbyt zatłoczone. Problemem stają się brak miejsc parkingowych, niewystarczająca liczba śmietników i przeciążona sieć kanalizacyjna.

Miejscowi wskazują, że w szczycie sezonu turystycznego codzienne funkcjonowanie staje się utrudnione. Zwiększony ruch samochodowy powoduje również korki na lokalnych drogach. Dla wielu mieszkańców to znak, że konieczne są szybkie działania.
Ostatni „darmowy” rok w Norwegii. Trwają przygotowania do wprowadzenia podatku turystycznego

Odpowiedzialne zarządzanie ruchem

Dyrektor ds. turystyki w Innovasjon Norge, Aase Marthe J. Horrigmo, podkreśla konieczność racjonalnego planowania. Sukces Norwegii w przyciąganiu turystów nie może odbywać się kosztem środowiska i lokalnych społeczności.

Organizacja uruchomiła nowe strony internetowe, które pomagają znaleźć mniej zatłoczone miejsca w kraju.Turyści mogą także sprawdzić prognozy zorzy polarnej. Celem jest rozproszenie ruchu i zmniejszenie presji na Lofoty.
Zwykle zorza polarna rozświetla nocne niebo pomiędzy Svalbardem a północną Norwegią.

Zwykle zorza polarna rozświetla nocne niebo pomiędzy Svalbardem a północną Norwegią.Fot. stock.adobe.com/licencja standardowa

Turystyka i gospodarka regionu

Zjawisko zorzy polarnej ma ogromne znaczenie ekonomiczne dla północnej Norwegii. Przeciętny turysta wydaje tam około 2800 NOK dziennie, głównie na zakwaterowanie i rejsy promem. Część z odwiedzających korzysta z profesjonalnie organizowanych wypraw.

Władze liczą, że zrównoważone podejście pozwoli pogodzić rozwój turystyki z ochroną natury. Norwegia chce pozostać miejscem, które przyciąga przybyszy z całego świata, bez szkody dla jej unikalnych krajobrazów.
