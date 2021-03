Wielkanoc 2021 z dreszczykiem: to się czyta w Norwegii podczas påskekrim

Co roku na przełomie marca i kwietnia w kraju fiordów następuje prawdziwa klęska urodzaju i eksplozja książkowych premier, a księgarnie kuszą promocjami. MojaNorwegia

Kurczaczki, zajączki, pisanki i wiosenne kwiaty kontra morderstwa, zaginięcia, misje szpiegowskie i rodzinne intrygi – takie motywy przeplatają się w Norwegii w duchu jednej z wielkanocnych tradycji. Mowa o påskekrim, czyli w skrócie czytaniu, lecz także oglądaniu i słuchaniu kryminałów w Wielkanoc.

Sprawdźcie, jakie norweskie nowości z dreszczykiem pojawiły się do tej pory na półkach księgarń i oceńcie sami, czy ktoś ma szansę w tym roku odebrać koronę mistrzom kryminału, takim jak Jo Nesbø czy Jørn Lier Horst.

Tej tradycji nie zepsuje nawet pandemia Celebracja okresu wielkanocnego w Norwegii polega przede wszystkim na odpoczynku – ten czas, z którego można uczynić średnio 10-dniowe ferie, Norwegowie pożytkują głównie na wyjazdy do cieplejszych krajów lub organizują lokalne wypady na narty i do domków letniskowych, a także korzystają z uroków miasta, odwiedzając instytucje kultury, lokale rozrywkowe i koncerty w kościołach.

Podczas gdy jednak tegoroczne wielkanocne plany w znacznym stopniu może pokrzyżować pandemia i wielu mieszkańców kraju fiordów będzie musiało zapomnieć o wylegiwaniu się na plaży, szaleństwie na stokach czy wizycie w ulubionym pubie lub kinie, z jednej tradycji z pewnością nie będzie trzeba rezygnować.

Chodzi oczywiście o påskekrim, oryginalnym norweskim zwyczaju, który zrodził się jeszcze w latach 20. ubiegłego wieku za sprawą dwóch pisarzy i popularnego dziennika. W marcu 1923 roku na łamach Aftenposten ukazał się artykuł Bergenstoget plyndret i natt (norw. Pociąg do Bergen [został] obrabowany w nocy), który wzbudził niemałe poruszenie wśród norweskiej społeczności. Jak się jednak okazało, była to w rzeczywistości forma promocji książki o tym samym tytule autorstwa Nordahla Griega i Nilsa Lie. Publikacja okazała się takim sukcesem, że idąc za ciosem, w kolejnych latach w okresie wielkanocnym wydawnictwa zasypywały czytelników nowymi historiami z dreszczykiem.

Co warto przeczytać w tę Wielkanoc? Påskekrim 2021 Chociaż teraz o genezie påskekrim nie wszyscy muszą pamiętać, każdy Norweg wie, że w Wielkanoc się czyta – i to konkretne gatunki, jak kryminały, thrillery i powieści detektywistyczne. Co roku na przełomie marca i kwietnia w kraju fiordów następuje prawdziwa klęska urodzaju i eksplozja książkowych premier, a księgarnie kuszą promocjami. Po jakie lektury ze zbrodnią w tle warto sięgnąć w Wielkanoc 2021? Wybraliśmy 10 tegorocznych nowości wydawniczych autorstwa norweskich pisarzy, które pomogą fanom literatury Północy poczuć klimat påskekrim.

Vargtimen, Geir Tangen Godzina wilka to pierwsza książka z nowej serii kryminalnej pisarza z Haugesund, twórcy m.in. przetłumaczonego na kilkanaście języków, w tym polski, Maestra z 2016 roku. Tym razem w główne role prozy Tangena wcielają się starszy oficer Gabriel Fjell i śledcza Kripos Aida Ibrahim.

W lesie zostaje znalezione ciało 14-letniej dziewczyny. Wkrótce okazuje się, że brała udział w coraz bardziej popularnej wśród lokalnej młodzieży grze online, w której ostatecznym wyzwaniem jest odebranie sobie życia. Fjell musi więc znaleźć jej twórcę, a przede wszystkim uniemożliwić kolejnym młodym ludziom popełnienie samobójstwa. Czy uda mu się powstrzymać tajemniczego sprawcę i przerwać tragiczny trend?

Rasende binne, Ingebjørg Berg Holm Tło Wściekłej niedźwiedzicy, bo tak można przetłumaczyć tytuł trzeciej powieści bergeńskiej autorki, stanowią badania klimatyczne, rozpad małżeństwa, walka o dziecko i wiara. Duchowna Sol i naukowiec Njål są parą od lat młodości, ale w miarę upływu czasu problemem staje się to, czego Sol nie jest w stanie dać mężowi: dziecko. Mężczyzna, chcąc spełnić swoje pragnienie, odchodzi do jednej ze swoich studentek, Niny, z którą prowadzi projekt na Svalbardzie.

Ten gęsty psychologiczny thriller to opowieść o miejscu człowieka w naturze i o tym, jakie zwierzę potrafi się w nim obudzić w obliczu groźby, że zostanie mu odebrane coś, czego zawsze tak bardzo chciał.

Skorpionbrosjen, H.K. Fauskanger Podobnie jak we wcześniejszych powieściach H.K. Fauskangera, również na stronach Skorpionbrosjen pojawiają się postaci i wydarzenia historyczne, a w serię tajemniczych epizodów, zaginięć i niewyjaśnionych zgonów wplątani są Oskar Prods Brattenschlag i jego towarzysz, profesor Lagergren. Tym razem czytelnicy wraz z „norweskim Sherlockiem Holmesem” przenoszą się do roku 1909, do Londynu, gdzie główny bohater dostaje w ambasadzie angaż jako asystent

Kiedy Brattenschlag szuka prezentu urodzinowego dla żony, przypadkowo napotkany przez niego mężczyzna wspomina mu o antykwariacie, w którego witrynie leży tytułowa broszka w kształcie skorpiona. Uznawszy, że biżuteria będzie pasować do małżonki, która urodziła się pod znakiem Skorpiona, Oskar udaje się do sklepu. Na miejscu jednak zakup upatrzonej poza broszką unikatowej talii tarota uniemożliwia mu… niesławny okultysta Aleister Crowley – i to tylko preludium kolejnych przygód norweskiego detektywa.

Rottejegeren, Max Manus W tym niepublikowanym rękopisie powieści powstałym w latach powojennych porucznik Kompani Linge i bohater narodowy Norwegii Max Manus opowiada o łowcach szczurów. To określenie nadane norweskim bojownikom ruchu oporu, którzy wykonywali najbrudniejsze prace podczas II wojny światowej.

W centrum znajduje się alter ego autora, Freddy, i grupa weteranów, którzy próbują znaleźć miłość i swoje miejsce w społeczeństwie, a wojenne traumy przytępiają alkoholem i ekscesami. Łowcy szczurów to twardy i żywy obraz Norwegii z końca lat czterdziestych XX wieku, opowieść o prawdziwej cenie wojny i portret pozbawionego złudzeń partyzanta.

Fem dager i mai, Ole Asbjørn Ness Pięć dni maja to trzecia powieść Nessa, a zarazem pierwsza z serii z Johnnym Abrahamsenem w charakterze głównego bohatera. W swoim thrillerze kryminalnym autor skupia się zarówno na dramatycznej historii, jak i życiu wewnętrznym postaci.

Po zniknięciu młodej blogerki tylko detektyw policyjny Johnny Abrahamsen traktuje sprawę poważnie i bezskutecznie próbuje nakłonić przełożonych do działania. Obława zaczyna się dopiero, gdy ginie kolejna kobieta, a porywacz zaczyna przesyłać nagrane sceny gwałtów i groźby dalszego terroru. Podczas gdy Norwegia świętuje pierwszy narodowy dzień po pandemii, Abrahamsen ściga się z szalonym sprawcą w poszukiwaniu kolejnych kobiet. Tych pięciu majowych dni nie zapomni żaden Norweg, a Abrahamsen przekona się, że ​​wszelki ekstremizm jest zjednoczony w mizoginii, a on sam jest swoim największym wrogiem.

Matadorens siste dans, Øistein Borge Zbrodnia na hiszpańskiej prowincji z intrygami, ludzkimi sekretami, świadkami, którzy kłamią, fałszywymi przyjaciółmi i nietypową jak na powieść kryminalną miłością w tle – tak w pigułce wygląda Ostatni taniec matadora. Tym razem jednak nie pojawi się nazwisko znanego z poprzednich serii autora Bogarta Bulla, bo Borge angażuje nowego głównego bohatera.

Po przejściu na emeryturę z pracy detektywa w Manchesterze Lennox Hartly i jego żona Emma realizują stare marzenie i zamieszkują w bungalowie w malowniczej miejscowości Montepaz w Andaluzji.

Ich sielanka jednak nie trwa długo. Nie dość, że nieuleczalna choroba kobiety daje się we znaki, nieopodal domku pary, w posiadłości Gracia, dochodzi do brutalnego morderstwa. Chociaż rozwiązaniem sprawy zajmuje się policja w Maladze, wkrótce staje się jasne, że Hiszpanie sami sobie nie poradzą. Budzą się detektywistyczne instynkty Lennoxa i rozpoczyna on własne śledztwo. Wówczas wyrachowany zabójca uderza ponownie...

Mayday, Grethe Bøe Jako pisarka zaangażowana w sprawy Arktyki i autorka filmów fabularnych i seriali telewizyjnych o Dalekiej Północy Bøe znów bierze na tapet zimne klimaty i militarny dramat.

Podczas gdy stosunki między Rosją a NATO stygną, organizacja przeprowadza swoje największe w historii ćwiczenia w Finnmarku. Pewien epizod wywołuje jednak poważny kryzys polityczny, w którym obie strony interpretują incydent jako atak: samolot F-16 z pilotami Ylvą Nordahl i Johnem Evansem na pokładzie zderza się z rosyjskim i zostaje zestrzelony.

Ylva i John muszą wrócić do Norwegii, żeby ujawnić, co naprawdę się wydarzyło i zapobiec ostatecznej katastrofie. Rozpoczyna się walka z czasem: piloci idą pieszo przez lodowatą tundrę z wrogiem depczącym im po piętach. Ylva odkrywa jednak, że ​​ani John Evans, ani ludzie, którym ufała, nie są tymi, za kogo się podają.

Det sorte fåret, Jørgen Jæger Zapowiedź przedwielkanocnej premiery Czarnej owcy to świetna wiadomość dla wszystkich fanów Olego Vika i lat 80. – 24 marca bowiem, w roku 75. urodzin autora, światło dzienne ujrzy nigdy wcześniej niepublikowany tekst, który przeleżał w szufladzie ostatnie dekady. Det sorte fåret, którą sam Jæger nazywa „książką 0”, to wprowadzenie do świata posterunkowego Vika i Cecilii Hopen z Fjellberghavn.

Nie będzie więc internetu, mediów społecznościowych, zakazu palenia i smartfonów, pojawią się za to faksy, debiutujące komórki do użytku w samochodach i pierwsze spotkania z postaciami znanymi z późniejszych publikacji autora z Bergen.

Kokong, Eystein Hanssen Na farmie niedaleko Enebakk zostaje znaleziona młoda kobieta o azjatyckich rysach. W imieniu Aftenposten sprawą ma się zająć znana z wcześniejszej powieści Hanssena, Svart landskap, niezależna dziennikarka Nora Wold.

Nora uważa za dziwne, że policja tak wymijająco odpowiada na zadawane przez nią pytania, a identyfikacja zmarłej zajmuje tak długo. Poza tym wydaje jej się, że wokół wydarzenia z farmy węszy również PST. Wreszcie kiedy wykonane w miejscu zbrodni zdjęcia znikają z serwera Aftenposten, Nora decyduje dowiedzieć się, co się stało.

Eik jest w domu w Norwegii, aby pochować swoją siostrę, której w końcu udało się odebrać sobie życie. W wyniku zbiegu okoliczności on i Nora zaczynają działać w tej samej sprawie.